Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie en cybersecurity met HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met HeadMind Partners, een toonaangevend Europees adviesbureau gespecialiseerd in cybersecurity, digitale transformatie en AI, waarmee het platform van de organisatie wordt versterkt.

Met zijn unieke combinatie van 25 jaar bedrijfservaring, technologie en data-expertise stelt HeadMind Partners zijn klanten – grote bedrijven uit zowel de private als de publieke sector – in staat hun digitale en cyberweerbaarheid te versterken, hun operationele efficiëntie te verbeteren en robuuste en onafhankelijke AI-oplossingen te bouwen. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Parijs en actief in Frankrijk en België, beschikt over multidisciplinaire teams van 500 cybersecurity-experts, 70 AI-engineers en 400 specialisten in digitale transformatie om te voorzien in waardecreërende en naadloze oplossingen op het gebied van cybersecurity, AI en digitale transformatie. HeadMind Partners bedient een divers en gerenommeerd klantenportfolio in de financiële dienstverlening, industrie, energie, luxe en de publieke sector.

“De samenwerking met Andersen Consulting verbindt ons met een echt wereldwijde organisatie,” aldus Guy-Hubert Bourgeois, voorzitter en CEO van HeadMind Partners. “Door onze oplossingen op het gebied van cybersecurity, AI en digitale programma's te integreren met het wereldwijde platform van Andersen, kijken we ernaar uit om synergieën met de aangesloten en samenwerkende bedrijven te benutten om ons aanbod voor klanten continu te verbeteren en duurzame waarde te leveren.”

“Onze samenwerking met HeadMind versterkt ons vermogen om de groeiende digitale, cyber- en operationele uitdagingen van onze klanten aan te pakken,” stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De expertise van HeadMind op deze gebieden versterkt onze wereldwijde capaciteiten en ondersteunt onze inzet om naadloze, geïntegreerde adviesdiensten te leveren in diverse markten en sectoren.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waarderingen, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen aan via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

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