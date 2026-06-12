ABL Diagnostics et CDL Pharma remportent un contrat international pluriannuel pouvant atteindre 2,7 M€ jusqu’en 2031

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ce partenariat s’inscrit dans un programme clinique international impliquant 30 centres répartis dans 11 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, traduisant la capacité du Groupe à intervenir sur des études multicentriques à dimension globale. Share

ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD ») annonce la conclusion d’un contrat pluriannuel avec un laboratoire pharmaceutique européen dans le domaine des maladies neurodégénératives. Ce contrat porte sur des services opérés par CDL Pharma et distribués par ABL Diagnostics.

Ce partenariat s’inscrit dans un programme clinique international impliquant 30 centres répartis dans 11 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, traduisant la capacité du Groupe à intervenir sur des études multicentriques à dimension globale.

L’accord prévoit un paiement initial supérieur à 100 000 € à la signature ainsi qu’un montant contractuel total pouvant atteindre environ 2,7 millions d’euros jusqu’en 2031. Les revenus seront reconnus progressivement en fonction de l’exécution des prestations prévues au contrat et demeurent dépendants de l’avancement effectif du programme clinique.

Dans ce cadre, CDL Pharma assurera des prestations spécialisées couvrant la gestion opérationnelle d’essais cliniques internationaux, la logistique et le transport d’échantillons biologiques, la conception et la gestion de kits de prélèvement, le stockage cryobiologique ainsi que des analyses de biomarqueurs. ABL Diagnostics intervient en tant que distributeur de ces services auprès du client final.

Ce contrat contribue à renforcer la visibilité du chiffre d’affaires futur sur plusieurs exercices et illustre le développement progressif de ses activités dans les services à valeur ajoutée liés à la recherche clinique internationale.

Mohamed Errafyqy, Responsable ventes et opérations chez ABL Diagnostics, déclare :

« La conclusion de ce contrat illustre notre capacité à accompagner des programmes cliniques internationaux complexes et à proposer une offre de services intégrée. »

Le marché des maladies neurodégénératives bénéficie de tendances structurelles favorables, notamment liées au vieillissement de la population et à l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques. Selon des études sectorielles publiées par Mordor Intelligence1 et Research and Markets2, ce marché pourrait atteindre environ 88 milliards de dollars à horizon 2030-2031.

Ces estimations reposent toutefois sur des hypothèses de croissance incertaines et ne préjugent ni de l’évolution effective du marché ni de la part qu’ABL Diagnostics pourrait y capter.

Dans ce contexte, les besoins en services associés aux essais cliniques, notamment en matière de logistique d’échantillons biologiques et d’analyses de biomarqueurs, sont susceptibles de se développer à mesure de la complexification des programmes cliniques, sans garantie quant à leur ampleur ou leur calendrier.

Avertissement : Les montants mentionnés correspondent à des estimations fondées sur les termes contractuels actuels. Leur réalisation effective dépendra de l’avancement du programme clinique et des conditions d’exécution du contrat. Les informations relatives au marché sont issues de sources externes et sont fournies à titre indicatif uniquement.

À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)

ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :

La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et

Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChek®.

ABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.

ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.

Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :

VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.

SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.

Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.

Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.

Solutions intégrées

Tests PCR syndromiques en temps réel

Nadis® – Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.

MediaChek® – Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.

ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.

À propos de CDL Pharma

CDL Pharma, société sœur d’ABL Diagnostics, est spécialisée dans les prestations analytiques et les services scientifiques dédiés aux essais cliniques internationaux, notamment dans le domaine des biomarqueurs et de la médecine translationnelle.

1 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/neurodegenerative-disease-market

2 https://www.researchandmarkets.com/report/neurodegenerative-disease-market