KBRA Credit Profile Releases CREFC June Conference 2026: Day 3 Recap
KBRA Credit Profile Releases CREFC June Conference 2026: Day 3 Recap
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA Credit Profile (KCP), a division of KBRA Analytics, releases its Day 3 recap of the CRE Finance Council (CREFC) June Conference 2026.
Key Takeaways
- Private credit continues to expand within commercial real estate (CRE) lending, supported by growing insurance company participation and increasing demand for flexible financing solutions.
- Single-asset single borrower (SASB) and CRE collateralized loan obligations (CLO) dominate commercial mortgage-backed securities (CMBS) issuance, supported by strong investor and borrower demand, as well as structural flexibility.
- Data centers were a recurring focus across multiple sessions, with participants highlighting rapid growth, significant capital deployment, and specialized underwriting considerations.
- Artificial intelligence (AI) capabilities continue to advance rapidly, with businesses increasingly evaluating how AI agents can automate workflows and enhance decision-making.
- Synthetic risk transfers (SRT) are gaining traction as an alternative capital management tool, providing lenders with additional balance sheet flexibility and risk management options.
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About KBRA
KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.
Doc ID: 1015486
Contacts
Michael Anderson, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5448
michael.anderson@kbra.com
Nicholas Morgan, Associate, KCP
+1 215-882-5443
nicholas.morgan@kbra.com
Maurice Etienne, Director, KCP
+1 215-882-5856
maurice.etienne@kbra.com
Mike Brotschol, Managing Director, KCP
+1 215-882-5853
mike.brotschol@kbra.com
Steve Kuritz, Senior Managing Director, KBRA Analytics
+1 215-882-5866
steve.kuritz@kbra.com
Media Contact
Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com