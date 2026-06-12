Venture Global und Atlantic-SEE geben die Ausweitung ihres langfristigen LNG-Kaufvertrags mit Griechenland bekannt

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. aus Griechenland gaben eine Erweiterung ihres bestehenden Kaufvertrags (SPA) über den Bezug von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA von Venture Global für einen Zeitraum von zwanzig Jahren ab 2030 bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung verdoppelt Atlantic-SEE seinen bestehenden Vertrag mit Venture Global von mindestens 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) auf 1,0 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA).

Atlantic-SEE LNG ist ein neu gegründetes Joint Venture, das im November auf der 6. Konferenz der „Partnership for Transatlantic Energy Cooperation“ (PTEC) in Athen, Griechenland, von den griechischen Unternehmen AKTOR Group und DEPA Commercial bekannt gegeben wurde. Die Bekanntgabe dieser erweiterten Liefervereinbarung folgt auf die zuvor angekündigte Investition von Venture Global in Regasifizierungskapazitäten am LNG-Importterminal Alexandroupolis in Griechenland, die derzeit etwa 25 % der Gesamtkapazität des Terminals ausmachen. Der LNG-FSRU-Empfangsterminal in Alexandroupolis und der Süd-Nord-„Vertikale Korridor“ werden entscheidend zur Stärkung der Energiesicherheit in Mittel- und Osteuropa beitragen, indem sie eine neue Route für die Lieferung von erschwinglichem und zuverlässigem Erdgas aus den USA in die Region schaffen.

„Venture Global fühlt sich geehrt, diese erweiterte Partnerschaft bekannt zu geben, die unser gemeinsames Engagement für Energiesicherheit, Diversifizierung der Energieversorgung und Wirtschaftswachstum bekräftigt und gleichzeitig die strategischen Energiebeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa stärkt“, sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Der Vertikale Korridor hat sich zu einem wichtigen Energieknotenpunkt für die Region entwickelt, und unsere fortgesetzten Investitionen in die Infrastruktur, wie beispielsweise den Terminal in Alexandroupolis, tragen dazu bei, neue Wege für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung in ganz Mittel- und Osteuropa zu schaffen. Wir sind dankbar für die Führungsrolle von Präsident Trump, Minister Burgum, Minister Wright, Botschafterin Guilfoyle und den Beamten auf beiden Seiten des Atlantiks, deren Unterstützung die transatlantische Energiezusammenarbeit weiter stärkt und den Zugang zu US-Flüssigerdgas weltweit erweitert.“

„Die Ausweitung unserer Geschäftsvereinbarung mit Venture Global spiegelt die Ambitionen und die solide Grundlage unseres langfristigen Strategieplans im Bereich LNG sowie das Potenzial des vertikalen Korridors wider, der Alternativen und Energiesicherheit in ganz Mittel- und Osteuropa bieten kann. Sie unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung der transatlantischen Energiezusammenarbeit zwischen Griechenland und den Vereinigten Staaten, von der die gesamte Region profitieren wird“, sagte Alexandros Exarchou, CEO von Atlantic SEE LNG Trade. „Die geopolitische Entwicklung hat uns die historische Chance eröffnet, als Energieknotenpunkt zwischen den Kontinenten zu fungieren, und wir sind bestrebt, diese Dynamik zu nutzen und unseren Kunden langfristige, nachhaltige und verlässliche Energiesicherheit zu bieten.“

„Die heutige Vereinbarung markiert den erfolgreichen Übergang von der Vision zur Umsetzung“, sagte Konstantinos Xifaras, Chairman von Atlantic SEE LNG Trade. „Durch die Verdopplung der im Rahmen dieser Vereinbarung gesicherten Mengen schaffen wir eine solidere Grundlage für eine zuverlässige und planbare LNG-Versorgung in der gesamten Region und setzen gleichzeitig strategische Planung in konkrete wirtschaftliche Ergebnisse um. Diese Vereinbarung verdeutlicht den Wert langfristiger Partnerschaften und unterstreicht die wachsende Bedeutung der transatlantischen Energiezusammenarbeit für die Förderung der regionalen Energiesicherheit und -resilienz.“

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über Atlantic SEE LNG Trade

ATLANTIC – SEE LNG TRADE ist ein Unternehmen, an dem die AKTOR-Unternehmensgruppe zu 60 % und DEPA Commercial zu 40 % beteiligt sind. Ziel des Unternehmens ist es, Flüssigerdgas (LNG) nach Griechenland zu importieren und es über den „Vertical Energy Corridor“ in Ost- und Südosteuropa zu vermarkten, um so zur Energieversorgungssicherheit Europas beizutragen und die transatlantische Zusammenarbeit zu stärken.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen fallen, die in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der „Exchange Act“) enthalten sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „können“, „könnten“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anstreben“, „verfolgen“, „fortsetzen“, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über unser Unternehmen unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung künftiger Projekte und damit verbundener Vermögenswerte sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau zu schätzen, und das Risiko, dass es beim Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Betriebsrisiken und anderen Risiken kommt; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder der mangelnden Unterstützung unserer Projekte durch lokale Behörden und Gemeinden, die sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnten; und Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter „Punkt 1A. —Risikofaktoren” unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC”) eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, erörtert werden.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen erachten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.