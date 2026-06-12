Andersen Consulting amplía su propuesta en transformación digital y ciberseguridad junto a HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting celebró un acuerdo de colaboración con HeadMind Partners, una consultora europea líder en ciberseguridad, transformación digital e inteligencia artificial, y optimiza así su propuesta de valor.

Con una trayectoria de 25 años que combina experiencia empresarial, conocimiento tecnológico y especialización en datos, HeadMind Partners ayuda a grandes organizaciones de los sectores público y privado a fortalecer su capacidad de respuesta frente a riesgos digitales y cibernéticos, optimizar su eficiencia operativa y desarrollar soluciones de inteligencia artificial sólidas y soberanas. Con sede en París y presencia en Francia y Bélgica, la empresa cuenta con equipos multidisciplinarios integrados por 500 especialistas en ciberseguridad, 70 ingenieros de inteligencia artificial y 400 expertos en transformación digital, que ofrecen soluciones integrales en estas áreas orientadas a optimizar el flujo de trabajo de sus clientes. HeadMind Partners cuenta entre sus clientes con destacadas organizaciones de los sectores financiero, industrial, energético, del lujo y de la administración pública.

«El acuerdo de colaboración con Andersen Consulting nos permite conectar con una organización verdaderamente global», afirmó Guy-Hubert Bourgeois, presidente y director ejecutivo de HeadMind Partners. «La integración de nuestras soluciones de ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital con la plataforma global de Andersen nos permitirá colaborar con las firmas miembro y colaboradoras para seguir ampliando y fortaleciendo la oferta que brindamos a nuestros clientes, ayudándolos a alcanzar mejores resultados de forma sostenida».

«Colaborar con HeadMind nos permite reforzar nuestra capacidad para responder a los crecientes desafíos digitales, cibernéticos y operativos que enfrentan nuestros clientes», señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. «La sólida experiencia de HeadMind en estas áreas enriquece nuestra propuesta global y respalda nuestro compromiso de ofrecer servicios integrales de consultoría para clientes de distintos mercados e industrias».

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategias corporativas, negocios, soluciones tecnológicas y la transformación impulsada por IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, brindando una experiencia de primer nivel en consultoría, impuestos, servicios legales, valoración, movilidad global y asesoramiento por medio de una plataforma global integrada por más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta servicios de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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