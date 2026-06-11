BitGo、機関投資家のライトニング・ネットワーク参加を支援する「Lightning Earn」を導入

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 米国通貨監督庁（OCC）の規制を受けるデジタル資産信託銀行であり、BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO)（以下「BitGo」）の子会社であるBitGo Bank and Trust, National Association（以下「BitGo Bank & Trust」）は、ライトニング・インフラストラクチャ企業であるAmboss Technologiesとの連携を通じて、BitGoのクライアントがライトニング・ネットワークに自身のビットコインを投入できる新サービス「Lightning Earn」を発表しました。この連携により、ビットコインを財務資産として保有する企業や機関投資家のアロケーターは、安全な経路でライトニング・ネットワーク・インフラストラクチャに参加し、ルーティング手数料を獲得することができます。

ライトニング・ネットワーク・インフラストラクチャを通じたビットコインの活用

Lightning Earnは、機関投資家がビットコインをライトニング・ネットワーク上の流動性として提供できるように設計されています。BitGoとAmbossのRails製品との連携を通じて、参加者はネットワーク全体で支払いをルーティングし、新しい支払い先に流動性を提供することで、ビットコイン建ての手数料を獲得できます。

この連携により、ビットコインを財務資産として保有する企業や機関投資家のアロケーターなどのクライアントは、ライトニング・ネットワーク・プロトコルに参加し、自身のビットコインを活用させることが可能になります。BitGoの堅牢なセキュリティー管理、運用ワークフロー、およびガバナンス・インフラストラクチャは、Railsとの連携を安心して利用するために必要な機関投資家向けの枠組みを提供します。

BitGoによる自社ビットコインの活用

BitGoはまた、自社の財務資産からビットコインをAmboss Railsに投入しました。このような割り当ては、本製品に対する自信、および機関投資家がライトニング・ネットワーク・インフラストラクチャにビットコインを投入するという広範な機会に対する確信を直接的に示すものです。

「当社は、Railsがカストディやガバナンスを妥協することなく、クライアントにビットコインを活用するための信頼できる方法を提供できると信じています」と、BitGoの最高経営責任者（CEO）兼共同創設者であるマイク・ベルシェは述べています。「当社は自社の財務資産の一部をRailsに割り当てており、この機能を当社を利用していただいている機関投資家の皆様に提供できることを心よりうれしく思います」

Ambossの最高経営責任者（CEO）であるジェシー・シュレーダー氏は次のように述べています。「BitGoとRailsの連携は、ライトニングが機関投資家に適しているという明確なシグナルを送るものです。BitGoとクライアントの皆様がもたらす資金により、ビットコインはライトニングの普及による利益を享受しながら、エンタープライズ規模での即時決済を可能にします」

BitGoについて

BitGo（NYSE: BTGO）は、規制対象のコールドストレージを基盤に、カストディ、ウォレット、ステーキング、取引、資金調達、ステーブルコイン、決済サービスを提供するデジタル資産のインフラ企業です。2013年以来、BitGoは金融システムのデジタル資産経済への移行を加速させることに注力してきました。BitGoは世界各地で事業を展開し、複数の規制対象事業体を有しています。その中には、上場企業が保有する初の連邦認可のデジタル資産信託銀行であるBitGo Bank & Trust, National Associationが含まれます。現在、BitGoは、業界を代表する多くの企業ブランド、金融機関、取引所、プラットフォームを含む数千の機関顧客と、世界中の数百万人の投資家にサービスを提供しています。詳細については、 www.bitgo.com をご覧ください。

Ambossについて

Ambossは、ビットコイン・ライトニング・ネットワーク向けのインテリジェンスとインフラストラクチャを構築しています。Ambossの製品は、データ、ソフトウェア、サービスを通じて、事業者、企業、開発者によるライトニングの理解・管理・拡張を支援します。Railsは、ライトニング・ネットワーク上で決済をルーティングし、流動性をリースすることで、参加者がルーティング手数料を獲得できるようにするAmbossのインフラストラクチャ製品です。詳細については、www.amboss.techをご覧ください。

将来予想に関する記述

本プレス・リリース中の一部の記述は、連邦証券法の意義において「将来予想に関する記述」に該当します。「かもしれない」、「可能性がある」、「予定である」、「すべきである」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「継続する」、「予測する」、「見通す」、「企画する」、「計画する」、「意図する」などの語句もしくは類似の表現、または意図、信念もしくは現在の予想に関する記述は、将来予想に関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受け、その多くは予測が困難であり、実際の結果が、将来予想に関する記述によって明示または暗示された現在の予想および仮定と大きく異なる可能性があります。実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となり得る重要な要因には、とりわけ、デジタル資産の極めて変動しやすい性質、サポート対象のデジタル資産の統合およびその基盤となるネットワークの変更ならびにアップグレードに関連する技術的問題、当社業界および業務に対する監視の強化、当社自身または当社の顧客のために保管されているデジタル資産へのアクセスに必要な秘密鍵の盗難、紛失または破壊、顧客取引の実行または当社自身の取引活動の管理における誤り、ならびに2026年3月27日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された当社のForm 10-Kによる年次報告書、およびその後のForm 10-Q、Form 8-Kによる定期報告書を含むSECへの提出書類で議論されているその他の要因が含まれます。かかる将来予想に関する記述は、記述がなされた時点で存在する事実および状況、ならびに将来の事実および状況に関する予測に基づいています。当社はこれらの将来予想に関する記述が合理的であると考えていますが、本プレス・リリースの読者は、いかなる将来予想に関する記述に対しても過度に依拠しないようご注意ください。本リリースに含まれる情報は本リリースの日付時点でのみ提供されるものであり、当社は、適用される証券法で義務付けられる場合を除き、本プレスリリースで議論された事項に関するいかなる将来予想に関する記述についても、更新する一切の義務を負いません。

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