BitGo lanza Lightning Earn para que las instituciones aprovechen el potencial de Lightning Network

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--BitGo Bank and Trust, National Association («BitGo Bank & Trust»), banco fiduciario de activos digitales regulado por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) y filial de BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) («BitGo»), anunció hoy el lanzamiento de Lightning Earn, una nueva solución que permite a los clientes de BitGo utilizar sus bitcoins en la red Lightning Network gracias a la integración de la tecnología Amboss Technologies, una compañía especializada en infraestructura para Lightning. Esta integración ofrece a las compañías que mantienen reservas corporativas en bitcoin y a los inversores institucionales una vía segura para participar en la infraestructura de Lightning Network y obtener ingresos a través de comisiones de enrutamiento.

Impulse el potencial de sus bitcoins con la infraestructura de Lightning Network

Lightning Earn ha sido diseñado para permitir que las instituciones utilicen sus bitcoins para proporcionar liquidez a la red Lightning Network. A través de la integración de BitGo con Rails, la solución desarrollada por Amboss, los clientes podrán obtener ingresos denominados en bitcoin mediante el enrutamiento de pagos a través de la red y la provisión de liquidez a nuevos canales de pago.

Gracias a esta integración, los clientes —incluidas las compañías que mantienen reservas corporativas en bitcoin y los inversores institucionales— pueden participar en la red Lightning Network y rentabilizar sus tenencias de bitcoin. Los rigurosos controles de seguridad, los procesos operativos y la sólida estructura de gobernanza de BitGo proporcionan el marco institucional necesario para operar con Rails con total confianza.

BitGo también apuesta por Lightning Network con sus propios bitcoins

BitGo también ha destinado parte de los bitcoins de su tesorería a Amboss Rails, una decisión que refleja su confianza tanto en el producto como en la oportunidad que representa para las instituciones la posibilidad de utilizar sus bitcoins dentro de la infraestructura de Lightning Network.

«Creemos que Rails ofrece a nuestros clientes una forma confiable de poner sus bitcoins a trabajar sin comprometer los estándares de custodia ni de gobernanza», afirmó Mike Belshe, director ejecutivo y cofundador de BitGo. «Hemos destinado una parte de nuestra propia tesorería a Rails y nos entusiasma poder extender esta posibilidad a las instituciones para las que trabajamos».

Jesse Shrader, director ejecutivo de Amboss, añadió: «La decisión de BitGo de integrar la tecnología de Rails demuestra claramente que Lightning está preparada para responder a las necesidades del ámbito institucional. Gracias al capital aportado por BitGo y sus clientes, Bitcoin puede ofrecer pagos instantáneos a escala empresarial al tiempo que se beneficia del creciente alcance y adopción de Lightning».

Acerca de BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) es una empresa de infraestructura de activos digitales que ofrece servicios de custodia, billeteras, staking, negociación, financiación, monedas estables y liquidación respaldados por sistemas de almacenamiento en frío regulados. Desde 2013, el principal objetivo de BitGo consiste en impulsar la transición del sistema financiero hacia una economía basada en activos digitales. BitGo cuenta con presencia internacional y opera a través de múltiples entidades reguladas, entre ellas BitGo Bank & Trust, National Association, el primer banco fiduciario de activos digitales con licencia federal propiedad de una empresa que cotiza en bolsa. En la actualidad, BitGo presta sus servicios a miles de instituciones, entre las que se encuentran muchas de las principales marcas del sector, entidades financieras, plataformas de negociación de activos digitales (exchanges) y otras plataformas especializadas, así como a millones de inversores en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.bitgo.com.

Acerca de Amboss

Amboss desarrolla soluciones de inteligencia e infraestructura para la red Lightning Network de Bitcoin. Sus productos permiten a operadores, empresas y desarrolladores comprender, gestionar y escalar sus operaciones en Lightning mediante datos, software y servicios especializados. Rails, una de las soluciones de infraestructura de la compañía, permite obtener comisiones de enrutamiento mediante la gestión de pagos y la provisión de liquidez dentro de la red Lightning Network. Para obtener más información, visite www.amboss.tech.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en los términos establecidos por la legislación federal estadounidense sobre valores. Palabras como «puede», «podría», «hará», «debería», «cree», «espera», «anticipa», «estima», «continúa», «predice», «prevé», «proyecta», «planifica», «tiene la intención de», así como expresiones similares o declaraciones relativas a intenciones, creencias o expectativas actuales, constituyen declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos y hechos inciertos, muchos de los cuales son difíciles de prever, que podrían provocar que los resultados reales difieran de forma sustancial de las expectativas y supuestos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre los factores que podrían dar lugar a diferencias significativas entre los resultados reales y las expectativas actuales se incluyen, entre otros: la naturaleza altamente volátil de los activos digitales; los problemas técnicos relacionados con la integración de los activos digitales compatibles y con las modificaciones o actualizaciones de sus redes subyacentes; el incremento del escrutinio regulatorio al que se someten nuestro sector y nuestras operaciones; el robo, la pérdida o la destrucción de las claves privadas necesarias para acceder a los activos digitales bajo custodia, ya sea por cuenta propia o en nombre de nuestros clientes; los errores en la ejecución de transacciones de clientes o en la gestión de nuestras propias actividades de negociación, y los demás factores descritos en el informe anual de la compañía presentado en el formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 27 de marzo de 2026, así como en las posteriores presentaciones realizadas ante dicho organismo, incluidos los informes periódicos presentados mediante los formularios 10-Q y 8-K. Estas declaraciones prospectivas se basan en hechos y circunstancias existentes en el momento en que se realizan, así como en predicciones relativas a acontecimientos y condiciones futuras. Aunque la compañía considera razonables estas declaraciones prospectivas, se advierte a los lectores de este comunicado que no deben depositar una confianza indebida en ellas. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a la fecha de su publicación y la compañía no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva relacionada con los asuntos tratados en este comunicado, salvo en la medida en que así lo exijan las leyes de valores aplicables.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.