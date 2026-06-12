Andersen Consulting wzmacnia ofertę w dziedzinie cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa poprzez nawiązanie współpracy z HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia swoją platformę wraz z zawarciem umowy o współpracy z czołową europejską firmą konsultingową HeadMind Partners, która specjalizuje się w kwestiach cyberbezpieczeństwa, cyfrowej transformacji i AI.

Wykorzystując unikalne połączenie 25-letniego doświadczenia biznesowego, technologii i fachowej wiedzy na temat danych, firma HeadMind Partners umożliwia swym klientom, dużym przedsiębiorstwom z sektora prywatnego i publicznego, wzmocnienie odporności cyfrowej i odporności na cyberzagrożenia, zwiększenie wydajności operacyjnej i wypracowanie solidnych i suwerennych rozwiązań w zakresie AI. Firma, której siedziba mieści się w Paryżu, obecnie prowadzi działalność we Francji i w Belgii za pośrednictwem multidyscyplinarnych zespołów składających się z 500 ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 70 inżynierów wyspecjalizowanych w AI oraz 400 specjalistów w dziedzinie cyfrowej transformacji, aby dostarczać wartościowe i bezproblemowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, AI i cyfrowej transformacji. HeadMind Partners obsługuje zróżnicowane grono uznanych klientów z sektorów usług finansowych, przemysłu, energetyki, towarów luksusowych, a także z sektora publicznego.

– Wraz z nawiązaniem współpracy z Andersen Consulting dołączamy do prawdziwie globalnej organizacji – powiedział Guy-Hubert Bourgeois, prezes i dyrektor generalny HeadMind Partners. – Dzięki integracji naszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, AI i programu cyfrowego w ramach globalnej platformy Andersen będziemy mogli wykorzystywać synergie z firmami członkowskimi i współpracownikami organizacji, by stale doskonalić ofertę adresowaną do klientów, opracowaną z myślą o dostarczaniu trwałych korzyści.

– Nawiązanie współpracy z HeadMind pozwala nam zwiększyć zdolności pod względem stawiania czoła coraz większym wyzwaniom cyfrowym, związanym z cyberbezpieczeństwem i działalnością operacyjną, z którymi mierzą się nasi klienci – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Gruntowna wiedza HeadMind w każdej z tych dziedzin wzmacnia nasz globalny potencjał i wspiera nasze zaangażowanie na rzecz świadczenia płynnych, zintegrowanych usług konsultingowych na różnych rynkach i w ramach różnych branż.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

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