Andersen Consulting renforce ses offres en transformation digitale et cybersécurité par un accord de collaboration avec HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec HeadMind Partners, un leader européen du conseil spécialisé en cybersécurité, IA et transformation digitale, renforçant ainsi sa plateforme internationale d’offres de services.

Fort de 25 années d’expérience, d’expertises technologiques et de maîtrise de la donnée reconnues, HeadMind Partners accompagne de grandes entreprises des secteurs privé comme public dans le renforcement de leur résilience numérique et cyber, l’amélioration de leur performance opérationnelle ainsi que le développement de solutions d’intelligence artificielle robustes et souveraines. Le cabinet intervient auprès d’un portefeuille de clients diversifié et de premier ordre notamment dans les services financiers, l’industrie, l’énergie, le luxe et le secteur public.

Basée à Paris et opérant à date en France et en Belgique, l’entreprise s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires composées de 500 experts en cybersécurité, 70 ingénieurs en intelligence artificielle et 400 spécialistes de la transformation digitale pour proposer des solutions en cybersécurité, IA et transformation digitale intégrées, fluides et à forte valeur ajoutée.

« Cette collaboration avec Andersen Consulting nous connecte à une organisation mondiale », déclare Guy-Hubert Bourgeois, Président-directeur général de HeadMind Partners. « En intégrant nos expertises en cybersécurité, IA et transformation digitale à la plateforme globale d’Andersen Consulting, nous aspirons à créer des synergies avec les cabinets membres et les collaborating firms* afin d’apporter toujours plus de valeur durable à nos clients. »

« Notre collaboration avec HeadMind renforce notre capacité à répondre aux défis croissants auxquels nos clients sont confrontés en matière de transformation digitale, de cybersécurité et d’efficacité opérationnelle », a ajouté Mark L. Vorsatz, Président-directeur général d’Andersen. « La profondeur d’expertise de HeadMind dans ces domaines consolide nos capacités globales et soutient notre engagement à fournir des services de conseil intégrés et fluides à l’échelle des marchés et des industries. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil mondial offrant une gamme complète de services comprenant stratégie d'entreprise, développement, transformation technologique par l’IA et capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de services multidimensionnel d’Andersen Global en apportant une expertise de niveau mondial en conseil, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et advisory sur une plateforme mondiale réunissant plus de 50 000 professionnels et une présence dans plus de 1 000 implantations à travers ses cabinets membres et cabinets partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil via ses entités membres et ses cabinets partenaires à travers le monde

*cabinets partenaires