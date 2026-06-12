Venture Global与Atlantic-SEE宣布扩大与希腊的长期液化天然气买卖协议

阿灵顿，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc.（NYSE：VG）与希腊ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A.今天联合宣布，双方将扩展现有的《买卖协议》（SPA），自2030年起，ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A.将从Venture Global购买美国液化天然气，为期二十年。根据协议，Atlantic-SEE将把与Venture Global的现有合同量从每年至少50万吨（MTPA）增加一倍，达到每年100万吨（MTPA）。

Atlantic-SEE LNG是一家新成立的合资企业，由希腊企业AKTOR Group与DEPA Commercial于11月在希腊雅典举行的第六届跨大西洋能源合作伙伴关系（PTEC）会议上宣布成立。就在宣布此扩大供应协议之前，Venture Global刚刚宣布对希腊亚历山德鲁波利斯液化天然气进口终端再气化产能进行投资，此项投资目前约占该终端总产能的25%。亚历山德鲁波利斯液化天然气浮式再气化装置（FSRU）接收终端及南北“垂直走廊”（Vertical Corridor）将对增强中东欧能源安全至关重要，它通过开辟新通道，将价格实惠且可靠的美国天然气输送至该地区。

“Venture Global很荣幸宣布此次扩大合作，这不仅强化了我们对能源安全、供应多元化和经济增长的共同承诺，同时也推动了美国与欧洲之间的战略能源关系。“Venture Global首席执行官Mike Sabel表示，“垂直走廊（Vertical Corridor）已发展成为该地区至关重要的能源枢纽，我们对亚历山德鲁波利斯终端等基础设施的持续投资，正助力在中东欧地区开辟安全、可靠的能源供应新通道。我们感谢Trump总统、Burgum部长、Wright部长、Guilfoyle大使以及大西洋两岸官员的领导，他们的支持持续加强了跨大西洋能源合作，并扩大了全球范围内获取美国液化天然气的渠道。”

“我们与Venture Global扩大商业协议，体现了我们在液化天然气领域长期战略规划的雄心与坚实基础，也彰显了这条垂直走廊的潜力——它能够为中东欧地区提供替代能源方案并保障能源安全。本次扩大合作也凸显了希腊与美国之间跨大西洋能源合作日益增长的重要性，该合作将惠及整个地区。”Atlantic SEE LNG Trade首席执行官Alexandros Exarchou表示，“地缘政治局势的发展为我们提供了作为跨洲能源枢纽运作的历史性机遇，我们致力于借此势头，为客户提供长期、可持续且可预见的能源安全保障。”

“今天的协议标志着我们成功实现了从愿景到行动的转变。“Atlantic SEE LNG Trade董事长Konstantinos Xifaras表示，“根据本协议确定供应量翻倍后，我们为该地区可靠且可预测的液化天然气供应奠定了更坚实的基础，同时将战略规划转化为具体的商业成果。该协议体现了长期合作伙伴关系的价值，并进一步彰显了跨大西洋能源合作在支持区域能源安全与韧性方面日益重要的作用。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。

关于Atlantic SEE LNG Trade

ATLANTIC – SEE LNG TRADE是一家由AKTOR Group和DEPA Commercial分别持股60%和40%的公司。其目标是通过“垂直能源走廊”（Vertical Energy Corridor）将液化天然气进口到希腊，并在东欧和东南欧地区进行贸易，从而为欧洲的能源供应安全作出贡献，并加强跨大西洋合作。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们意图使此类前瞻性陈述受经修订的《1933年证券法》（以下简称“《证券法》”）第27A条以及经修订的《1934年证券交易法》（以下简称“《交易法》”）第21E条所载前瞻性陈述安全港条款的保护。除历史事实陈述外，本文所含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过以下术语加以识别，例如“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应当”、“预期”、“计划”、“预测”、“打算”、“预见”、“相信”、“估计”、“预料”、“潜在的”、 “追求”、“目标”、“继续”等术语，或此类术语的否定形式及其他类似表述。

这些前瞻性陈述受有关本公司的风险、不确定性和假设的影响，可能包括关于本公司未来业绩、合同、预期增长战略以及影响本公司业务的预期趋势的陈述。这些陈述仅是基于本公司对未来事件的当前预期和预测所作出的预测。存在若干重要因素，可能导致我们的实际结果、业务活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业务活动水平、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括：我们需要大量额外资金来建设并完成未来项目及相关资产，且我们可能无法以可接受的条款获得此类融资，甚至可能完全无法获得融资； 我们可能无法准确估算项目成本，且项目中的天然气管道及管道连接的建设与运营可能因获取监管批准、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、运营风险及其他风险而面临成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定以及美国在国际贸易中的立场（包括关税的影响）存在不确定性； 我们依赖EPC承包商及其他承包商来确保顺利完成项目，包括承包商可能无法履行合同义务；各种经济和政治因素，包括环保组织或其他公共利益团体的反对，或缺乏项目所需的当地政府及社区支持，这些因素可能对项目的许可状态、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的、截至2024年12月31日财政年度的Form 10-K年度报告中“第1A项——风险因素”所讨论的其他因素相关的风险，以及随后向SEC提交的任何报告中的相关风险。

本文所载的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的状况，且基于我们认为截至该日合理的假设。除法律另有规定外，我们不承担任何更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。