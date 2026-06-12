Venture Global et Atlantic-SEE annoncent un accroissement des ventes de GNL et de l’accord d’achat à long terme avec la Grèce

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) et la société grecque ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. ont annoncé aujourd’hui l’élargissement de leur accord de vente et d’achat pour l’achat de gaz naturel liquéfié (GNL) à Venture Global, pour une durée de vingt ans à partir de 2030. En vertu de l’accord, Atlantic-SEE double son contrat existant avec Venture Global qui passe d’un minimum de 0,5 million de tonnes par an (MTPA) à un 1 million de tonnes par an (MTPA).

Atlantic-SEE LNG est une nouvelle co-entreprise annoncée au mois de novembre à l’occasion de la 6e conférence du Partenariat pour une coopération transatlantique dans le domaine de l'énergie (PTEC) qui s’est déroulée à Athènes, Grèce entre les entreprises grecques, AKTOR Group et DEPA Commercial. L’annonce de l’élargissement de cet accord de fourniture fait suite à l’investissement précédemment annoncé de Venture Global dans la capacité de regazéification du terminal d’importation de GNL d’Alexandroupolis en Grèce, qui représente actuellement environ 25 % de la capacité totale du terminal. L’unité flottante de stockage et de regazéification du GNL du terminal de réception d’Alexandroupolis et le « couloir vertical » Sud‑Nord seront essentiels pour renforcer la sécurité énergétique de l’Europe centrale et orientale, en offrant une nouvelle voie d’acheminement permettant d'offrir du gaz naturel américain fiable et abordable dans la région.

« Venture Global a le plaisir d’annoncer l’extension de ce partenariat qui renforce notre détermination commune en faveur de la sécurité énergétique, de la diversification de la fourniture et de la croissance économique tout en renforçant les liens énergétiques stratégiques qui unissent les États-Unis à l’Europe » a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Le couloir vertical est devenu un pôle énergétique vital de la région et la poursuite de nos investissements dans l’infrastructure comme ceux du terminal d’Alexandroupolis permet de créer de nouvelles options pour une fourniture énergétique fiable et sécurisée en Europe Centrale et de l’Est. Nous sommes reconnaissants du leadership du président Trump, des secrétaires Burgum et Wright, de l'ambassadeur Guilfoyle, et des fonctionnaires des deux côtés de l’Atlantique, grâce auquel la coopération énergétique transatlantique et l’accès au GNL américain dans le monde entier sont renforcés. »

« L’élargissement de notre accord commercial avec Venture Global illustre l’ambition et la solidité de notre plan stratégique à long terme pour le GNL et le potentiel du couloir vertical qui peut fournir d'autres options et la sécurité énergétique en Europe Centrale et de l’Est. L’accord met également en lumière l’importance croissante de la coopération énergétique transatlantique entre la Grèce et les États-Unis qui sera bénéfique pour toute la région » a ajouté Alexandros Exarchou, PDG d’Atlantic SEE LNG Trade . « Ce développement géopolitique représente une opportunité historique de devenir un pôle énergétique entre les continents et nous voulons profiter de cet élan et offrir à nos clients une sécurité énergétique durable, fiable et à long terme. »

« L’accord d’aujourd’hui est la concrétisation réussie d’une vision » a estimé Konstantinos Xifaras, président du conseil d’administration d’Atlantic SEE LNG Trade. « En doublant les volumes contractuels, nous créons une fondation plus solide pour une fourniture fiable et prévisible de GNL dans toute la région, tout en transformant la planification stratégique en résultats commerciaux concrets. Cet accord reflète la valeur des partenariats à long terme et renforce le rôle croissant de la coopération transatlantique dans le soutien de la sécurité et la résilience énergétique de la région. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos d'Atlantic SEE LNG Trade

ATLANTIC – SEE LNG TRADE est une entreprise détenue à 60 % par AKTOR Group of Companies et à 40 % par DEPA Commercial. Sa mission consiste à importer du gaz naturel liquéfié (GNL) en Grèce et de le vendre en Europe de l’Est et du Sud-est par l’intermédiaire du couloir vertical et contribuer ainsi à la sécurité de la fourniture énergétique en Europe et au renforcement de la coopération transatlantique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont couverts par les dispositions de règle refuge pour les énoncés prospectifs de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act ») et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de1934, telle que modifiée (la « Exchange Act »). Tous les énoncés, autres que les déclarations de nature historique, contenus dans le présent communiqué sont des « énoncés prospectifs ». Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer » ainsi que l’utilisation du futur ou du conditionnel, de formes négatives ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs, qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations à propos de notre performance future, de nos contrats, de nos stratégies de croissance anticipées et de tendances prévues ayant un impact sur nos activités. Ces énoncés sont uniquement des prévisions basées sur nos attentes actuelles et sur des projections à propos d’événements futurs. Il existe des facteurs importants susceptibles de créer un écart important entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels et les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et mener à terme nos projets futurs et les actifs connexes, ainsi que notre éventuelle incapacité à obtenir ces financements à des conditions acceptables, voire à les obtenir tout simplement ; notre éventuelle incapacité à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements nécessaires à nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main d’œuvre, au manque de travailleurs qualifiés, aux aléas opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude entourant l’évolution future des dynamiques du commerce mondial, des accords commerciaux internationaux et de la position des États Unis en matière de commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance à l’égard de nos contractants pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction et d’autres prestataires pour la bonne exécution de nos projets, y compris l’éventuelle incapacité de ces contractants à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou l’absence du soutien des autorités locales et des communautés requis pour nos projets, susceptibles d’affecter négativement l’état d’avancement des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; ainsi que les risques liés aux autres facteurs décrits dans la rubrique « Item 1A — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 10 K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tout rapport ultérieur déposé auprès de la SEC.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué n'est pertinent qu’à la date de publication du présent communiqué et est basé sur des hypothèses que nous considérons comme raisonnables à la dite date. Nous nous dégageons de toute responsabilité de mettre à jour ces énoncés pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.