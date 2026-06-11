BitGo apresenta o Lightning Earn para capacitar as instituições a participarem na Lightning Network

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O BitGo Bank and Trust, National Association (“BitGo Bank & Trust”), um banco fiduciário (de confiança) de ativos digitais regulado pelo OCC e uma subsidiária da BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) (“BitGo”), anunciou hoje o Lightning Earn, uma nova oferta que possibilita aos clientes do BitGo implementar os seus bitcoins na Lightning Network, graças à integração com a Amboss Technologies, uma empresa de infraestruturas da Lightning. A integração proporciona às empresas de tesouraria de bitcoin e aos operadores institucionais um caminho seguro para participarem na infraestrutura da Lightning Network e captar taxas de encaminhamento.

Implemente os seus bitcoins por meio da infraestrutura da Lightning Network

O Lightning Earn foi idealizado para permitir que as instituições utilizem o bitcoin como liquidez na Lightning Network. Por meio da integração da BitGo com o produto Rails da Amboss, os participantes podem ganhar taxas denominadas em bitcoin com o encaminhamento de pagamentos via a rede e ao proporcionar liquidez para novos destinos de pagamento.

Com esta integração, os clientes, incluindo as empresas de tesouraria de bitcoin corporativas e os alocadores institucionais, podem agora participar no protocolo Lightning Network e colocar os seus bitcoins a trabalhar. Os robustos controlos de segurança, os fluxos de trabalho operacionais e a infraestrutura de governação da BitGo proporcionam a estrutura institucional necessária para utilizar a integração da BitGo com o Rails com confiança.

A BitGo coloca o seu próprio bitcoin a trabalhar

A BitGo também alocou bitcoins do seu próprio tesouro na Amboss Rails. Esta alocação é uma expressão direta de confiança no produto e na oportunidade mais ampla que as instituições têm para implementar os seus bitcoins na infraestrutura da Lightning Network.

"Acreditamos que a Rails oferece aos nossos clientes uma forma fiável de implementar os seus bitcoins sem comprometer a custódia ou a governação", disse Mike Belshe, CEO e cofundador da BitGo. “Destinamos uma parte do nosso próprio tesouro à Rails e estamos entusiasmados por trazer esta capacidade às instituições que estamos a servir.”

Jesse Shrader, CEO da Amboss, afirmou: "A integração do Rails pela BitGo envia um sinal claro de que o Lightning é adequado para instituições". Com o capital investido pela BitGo e pelos seus clientes, a Bitcoin pode oferecer pagamentos instantâneos em escala empresarial, ao mesmo tempo que aproveita os benefícios da proliferação da Lightning Network.

Sobre a BitGo

A BitGo (NYSE: BTGO) é uma empresa de infraestruturas de ativos digitais que presta serviços de custódia, carteiras, staking, negociação, financiamento, stablecoins e liquidação a partir de armazenamento a frio regulamentado. Desde 2013, a BitGo tem-se concentrado em acelerar a transição do sistema financeiro para uma economia de ativos digitais. A BitGo mantém uma presença global e várias entidades regulamentadas, incluindo a BitGo Bank & Trust, National Association, o primeiro banco fiduciário de ativos digitais com licença federal detido por uma empresa cotada em bolsa. Atualmente, a BitGo presta serviços a milhares de instituições, incluindo muitas das principais marcas do setor, instituições financeiras, bolsas e plataformas, bem como a milhões de investidores em todo o mundo. Para mais informações, visite www.bitgo.com.

Sobre a Amboss

A Amboss desenvolve inteligência e infraestrutura para a Lightning Network do Bitcoin. Os produtos da Amboss ajudam os operadores, empresas e programadores a compreender, gerir e escalar o Lightning através de dados, software e serviços. O Rails é um produto de infraestrutura da Amboss que permite aos participantes capturar taxas de encaminhamento por meio do encaminhamento de pagamentos e locação de liquidez na Lightning Network. Para mais informações, visite www.amboss.tech.

Declarações prospetivas

Algumas declarações contidas neste comunicado de imprensa constituem "declarações prospetivas" na aceção das leis federais sobre valores mobiliários. Palavras como "pode", "poderia", "irá", "deveria", "acreditar", "esperar", "antecipar" "estimar", "continuar", "prever", "projetar", "planear", "pretender" ou expressões semelhantes, ou declarações relativas a intenções, convicções ou expectativas atuais, são declarações prospetivas. Estas declarações prospetivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de prever, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas e pressupostos atuais estabelecidos ou implícitos em quaisquer declarações prospetivas. Entre os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente das expectativas atuais incluem-se, entre outros, a natureza altamente volátil dos ativos digitais, problemas técnicos relacionados com a integração dos ativos digitais suportados e alterações e atualizações na sua rede subjacente, um maior escrutínio do nosso setor e das nossas operações, o roubo, a perda ou a destruição das chaves privadas necessárias para aceder a quaisquer ativos digitais mantidos em custódia por nossa conta ou por conta dos nossos clientes, erros na execução de transações de clientes ou na gestão das nossas próprias atividades de negociação, e os outros fatores discutidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K, apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 27 de março de 2026, e nos seus registos subsequentes junto da SEC, incluindo relatórios periódicos subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K. Essas declarações prospetivas baseiam-se em factos e condições tal como existem no momento em que tais declarações são feitas e em previsões quanto a condições e factos futuros. Embora a Empresa considere que estas declarações prospetivas são razoáveis, os leitores deste comunicado de imprensa são alertados para não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospetivas. As informações contidas neste comunicado são fornecidas apenas à data do mesmo, e a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospetiva relacionada com os assuntos discutidos neste comunicado de imprensa, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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