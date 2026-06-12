Venture Global e Atlantic-SEE anunciam expansão do contrato de compra e venda de GNL de longo prazo com a Grécia

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a empresa grega ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. anunciaram a expansão de seu contrato de compra e venda (SPA) para a aquisição de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos da Venture Global por um período de vinte anos, a partir de 2030. Segundo os termos do contrato, a Atlantic-SEE duplicará seu contrato atual com a Venture Global, elevando o mínimo anual de 0,5 milhão de toneladas para 1,0 milhão de toneladas.

A Atlantic-SEE LNG é uma joint venture recém-formada, anunciada em novembro, durante a 6ª Conferência da Parceria para a Cooperação Energética Transatlântica (PTEC), em Atenas, na Grécia, entre as empresas gregas AKTOR Group e DEPA Commercial. O anúncio desse acordo de fornecimento ampliado sucede ao investimento previamente anunciado pela Venture Global em capacidade de regaseificação no terminal de importação de GNL de Alexandroupolis, na Grécia, que atualmente corresponde a aproximadamente 25% da capacidade total do terminal. O terminal de recepção da Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de GNL (FSRU) de Alexandroupolis e o "Corredor Vertical" Sul-Norte serão essenciais para reforçar a segurança energética da Europa Central e Oriental, pois proporcionarão uma nova rota para levar gás natural dos EUA a preços acessíveis e de forma confiável para a região.

“A Venture Global tem a honra de anunciar esta parceria ampliada, que reforça o nosso compromisso compartilhado com a segurança energética, a diversificação do fornecimento e o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que fortalece a relação estratégica no setor de energia entre os Estados Unidos e a Europa”, afirmou o CEO da Venture Global, Mike Sabel. “O Corredor Vertical consolidou-se como um importante polo energético para a região, e o nosso investimento contínuo em infraestrutura, como o terminal de Alexandroupolis, está ajudando a criar novas rotas para um fornecimento de energia seguro e confiável em toda a Europa Central e Oriental. Somos gratos pela liderança do Presidente Trump, do Secretário Burgum, do Secretário Wright, da Embaixadora Guilfoyle e das autoridades de ambos os lados do Atlântico, cujo apoio continua a fortalecer a cooperação energética transatlântica e a ampliar o acesso ao GNL dos Estados Unidos a todas as partes do mundo.”

“A ampliação do nosso acordo comercial com a Venture Global reflete a ambição e a solidez do nosso plano estratégico de longo prazo para o GNL e o potencial do Corredor Vertical, que pode oferecer alternativas e segurança energética em toda a Europa Central e Oriental. Também destaca a crescente importância da cooperação energética transatlântica entre a Grécia e os Estados Unidos, que beneficiará toda a região.” Alexandros Exarchou, CEO da Atlantic SEE LNG Trade, afirmou.. “O desenvolvimento geopolítico nos ofereceu a oportunidade histórica de operarmos como um centro energético entre continentes. Aspiramos a aproveitar esse impulso e oferecer aos nossos clientes segurança energética sustentável, previsível e de longo prazo.”

“O acordo de hoje marca a transição bem-sucedida da visão para a ação”, disse Konstantinos Xifaras, presidente da Atlantic SEE LNG Trade. “Ao dobrar os volumes garantidos sob este acordo, estamos criando uma base mais sólida para fornecimentos de GNL confiáveis e previsíveis em toda a região, ao mesmo tempo em que transformamos o planejamento estratégico em resultados comerciais concretos. Este acordo reflete o valor de parcerias de longo prazo e reforça o papel crescente da cooperação energética transatlântica no apoio à segurança e à resiliência energética regional.”

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Atlantic SEE LNG Trade

A ATLANTIC – SEE LNG TRADE é uma empresa em que o Grupo AKTOR possui 60% das ações, e a DEPA Commercial, 40%. Seu objetivo é importar gás natural liquefeito (GNL) para a Grécia e comercializá-lo em toda a Europa Oriental e no Sudeste por meio do Corredor Vertical de Energia, contribuindo, assim, para a segurança do abastecimento energético do continente europeu e fortalecendo a cooperação transatlântica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de isenção de responsabilidade relativas a declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act of 1933), conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada (a “Lei de Bolsas de Valores”). Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, contidas neste documento são “declarações prospectivas”. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “pode”, “poderia”, “irá”, “poderia”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acreditar”, “estimar”, “prever”, “potencial”, “buscar”, “meta”, “continuar”, a forma negativa desses termos ou outra terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, podem incluir afirmações sobre o nosso desempenho futuro, os nossos contratos, as nossas estratégias de crescimento previstas e as tendências que impactam os nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que os resultados, o nível de atividade, o desempenho ou as conquistas reais sejam materialmente diferentes dos resultados, do nível de atividade, do desempenho ou das conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Entre esses fatores, estão nossa necessidade de obter capital adicional significativo para construir e concluir projetos e ativos futuros, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos, e o risco de estouros de custos e atrasos na construção e operação de gasodutos e conexões para nossos projetos, relacionados à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em relação ao futuro da dinâmica do comércio global, acordos comerciais internacionais e à posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; e nossa dependência de contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos. a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou de outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, poderiam afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos. Além disso, há riscos relacionados a outros fatores discutidos no "Item 1A — Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission ou “SEC”), como também em quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC.

Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa e baseiam-se em premissas que consideramos razoáveis nesta data. Não assumimos a obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.