Venture Global和Atlantic-SEE宣布擴大與希臘的長期液化天然氣買賣協議

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)和希臘的ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A.今日宣布擴大其現有的買賣協議(SPA)，從2030年起的20年內，後者將從Venture Global採購美國液化天然氣(LNG)。根據該協議，Atlantic-SEE將與Venture Global簽署的現有合約的最低年採購量從50萬公噸(MTPA)增加到100萬公噸(MTPA)。

Atlantic-SEE LNG是一家新成立的合資企業，於11月在希臘雅典舉辦的第六屆跨大西洋能源合作(PTEC)會議上正式亮相，由希臘公司AKTOR Group和DEPA Commercial共同設立。在此次擴大供應協議宣布之前，Venture Global此前宣布對希臘Alexandroupolis LNG接收站再氣化產能進行投資。目前，Venture Global已佔有該接收站約25%的總產能。Alexandroupolis LNG浮式儲存再氣化裝置(FSRU)接收站及南北「垂直走廊」(Vertical Corridor)將成為強化中東歐能源安全的關鍵，它將開闢新的運輸通道，把可負擔且可靠的美國天然氣輸送至該地區。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「Venture Global很榮幸地宣布此次擴大的合作夥伴關係。這鞏固了我們在能源安全、供應多元化和經濟成長方面的共同承諾，同時推進了美國與歐洲之間的策略能源關係。『垂直走廊』已成為該地區至關重要的能源樞紐，我們對Alexandroupolis接收站等基礎設施的持續投資，正協助在中東歐地區開闢安全、可靠的能源供應新路徑。我們感謝Trump總統、Burgum部長、Wright部長、Guilfoyle大使以及大西洋兩岸官員的領導，他們的支援不斷強化了跨大西洋能源合作，並擴大了美國LNG在全球的可及性。」

Atlantic SEE LNG Trade執行長Alexandros Exarchou表示：「我們與Venture Global商業協議的擴大，反映了我們在LNG領域長期策略規劃的雄心與堅實基礎，以及『垂直走廊』在中東歐地區提供替代方案和能源安全的巨大潛力。這也彰顯了希臘與美國之間跨大西洋能源合作與日俱增的重要性，這將嘉惠整個地區。地緣政治的發展為我們以洲際能源樞紐的身分經營業務提供了歷史性的機會，我們希望藉此動力，為客戶提供長期、永續且可預測的能源安全保障。」

Atlantic SEE LNG Trade董事長Konstantinos Xifaras表示：「今天的協議代表我們從願景成功邁向了行動。透過將本協議鎖定的數量倍增，我們正在為整個地區可靠、可預測的LNG供應奠定更堅實的基礎，同時將策略規劃轉化為切實的商業成果。該協議體現了長期合作夥伴關係的價值，並強化了跨大西洋能源合作在支援地區能源安全和韌性方面與日俱增的作用。」

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

關於Atlantic SEE LNG Trade

ATLANTIC – SEE LNG TRADE是一家合資公司，其中AKTOR Group of Companies持股60%，DEPA Commercial持股40%。該公司的目標是將液化天然氣(LNG)進口至希臘，並透過「垂直能源走廊」在東歐和東南歐地區進行交易，從而為歐洲的能源供應安全貢獻力量，並強化跨大西洋合作。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。除了關於歷史事實的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得募資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管審查、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成仰賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。

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