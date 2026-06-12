Andersen Consulting携手HeadMind Partners强化数字化转型与网络安全服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与欧洲领先的网络安全、数字化转型及AI咨询公司HeadMind Partners达成合作协议，进一步强化其业务平台。

凭借25年的商业经验与技术和数据专长的独特结合，HeadMind Partners能够帮助来自公共和私营部门的大型企业客户增强数字与网络韧性，提升运营效率，并构建强大且自主可控的AI解决方案。该公司总部位于巴黎，目前业务遍及法国和比利时，依托由500名网络安全专家、70名AI工程师和400名数字化转型专家组成的多学科团队，提供能够创造价值的无缝网络安全、AI及数字化转型解决方案。HeadMind Partners的客户群体广泛且均为知名企业，涵盖金融服务、工业、能源、奢侈品以及公共部门等多个领域。

HeadMind Partners董事长兼首席执行官Guy-Hubert Bourgeois表示：“与Andersen Consulting的合作使我们与一个真正的全球化组织建立了联系。通过将我们的网络安全、AI和数字化项目解决方案与Andersen的全球平台相整合，我们期待与各成员公司及合作公司发挥协同效应，不断提升客户服务，为其创造持久的价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“我们与HeadMind的合作增强了我们应对客户日益面临的数字化、网络及运营挑战的能力。HeadMind在这些领域的深厚积淀强化了我们的全球服务能力，也支持了我们在各个市场和行业提供无缝、一体化咨询服务的承诺。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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