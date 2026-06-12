Andersen Consulting攜手HeadMind Partners，加強數位轉型和網路安全服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與歐洲領先的網路安全、數位轉型和人工智慧顧問公司HeadMind Partners達成合作協議，進一步增強了該企業的服務平台。

25年來，HeadMind Partners透過其商業經驗、技術和資料專長的獨特優勢，幫助包括私營和公共部門大型企業在內的眾多客戶增強數位化和網路韌性，提升營運效率，並建立穩健且自主的人工智慧解決方案。該公司總部位於巴黎，目前在法國和比利時開展業務，擁有由500名網路安全專家、70名人工智慧工程師和400名數位轉型專家組成的多學科團隊，致力於提供創造價值且無縫銜接的網路安全、人工智慧和數位轉型解決方案。HeadMind Partners的客戶涵蓋金融服務、工業、能源、奢侈品和公共部門等各行各業中的知名企業。

「與Andersen Consulting的合作讓我們得以與一家真正全球性的組織建立連結。」HeadMind Partners董事長暨執行長Guy-Hubert Bourgeois表示，「我們的網路安全、人工智慧和數位化專案解決方案將與Andersen的全球平台整合，我們期待與成員公司和合作公司發揮協同效應，不斷提升客戶服務水平，從而創造持續價值。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「與HeadMind的合作增強了我們因應客戶與日俱增的數位化、網路安全和營運挑戰的能力。HeadMind在這些領域的深厚實力不僅強化了我們的全球服務能力，更鞏固了我們致力於為各市場及產業提供無縫銜接、整合性諮詢服務的承諾。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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