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BitGo推出Lightning Earn，協助機構參與閃電網路

透過整合Amboss Rails，讓機構比特幣持有者能夠將其比特幣部署至閃電網路基礎設施

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 受美國貨幣監理署(OCC)監管的數位資產信託銀行BitGo Bank and Trust, National Association (「BitGo Bank & Trust」)，以及BitGo Holdings, Inc.(NYSE:BTGO)(「BitGo」)旗下子公司，今日宣布推出Lightning Earn。這項新服務透過與閃電網路基礎設施公司Amboss Technologies的整合，讓BitGo客戶能夠將其比特幣部署於閃電網路。此項整合為企業比特幣財資公司及機構資產配置者提供安全途徑，參與閃電網路基礎設施並獲取路由費收益。

透過閃電網路基礎設施部署您的比特幣

Lightning Earn旨在讓機構將比特幣作為流動性部署於閃電網路。透過BitGo與Amboss旗下Rails產品的整合，參與者可藉由在網路中路由支付交易，以及為新的支付目的地提供流動性，賺取以比特幣計價的費用收益。

透過這項整合，客戶包括企業比特幣財資公司及機構資產配置者，現在都能參與閃電網路協議，讓其比特幣發揮效益。BitGo強大的安全控制機制、營運流程及治理基礎設施，提供機構所需的架構，使其能夠安心使用BitGo與Rails的整合服務。

BitGo讓自有比特幣發揮效益

BitGo也已將其自有財資中的部分比特幣部署至Amboss Rails。此項配置直接展現了BitGo對該產品的信心，以及對機構將比特幣部署於閃電網路基礎設施所帶來更廣泛機會的信心。

BitGo執行長兼共同創辦人Mike Belshe表示：「我們相信Rails為客戶提供了一種可信賴的方式，能夠在不犧牲託管與治理要求的情況下部署其比特幣。我們已將部分自有財資配置至Rails，並很高興將這項能力帶給我們服務的機構客戶。」

Amboss執行長Jesse Shrader表示：「BitGo整合Rails發出了一個明確訊號，證明閃電網路已具備服務機構的能力。憑藉BitGo及其客戶帶來的資本，比特幣得以支援企業級規模的即時支付，同時享有閃電網路持續普及所帶來的效益。」

關於BitGo

BitGo（NYSE：BTGO） 是一家數位資產基礎設施公司，透過受監管的冷錢包提供託管、錢包、質押、交易、融資、穩定幣及結算服務。自2013年起，BitGo便專注於加速金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo擁有全球佈局及多家受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司持有、首家獲得聯邦特許的數位資產信託銀行。時至今日，BitGo為數千家機構提供服務，其中包括許多業界頂尖品牌、金融機構、交易所及平台，以及全球數百萬名投資者。如需更多資訊，請造訪 www.bitgo.com

關於Amboss

Amboss為比特幣閃電網路打造智慧分析工具與基礎設施。Amboss透過資料、軟體及服務，協助營運商、企業及開發人員了解、管理並擴展閃電網路。Rails是Amboss推出的基礎設施產品，讓參與者能透過在閃電網路上路由支付交易及出租流動性來獲取路由費收益。如需更多資訊，請造訪www.amboss.tech

前瞻性聲明

本新聞稿中的部分陳述屬於聯邦證券法所定義的「前瞻性聲明」。諸如「可能」、「或許」、「將」、「應該」、「相信」、「預期」、「期望」、「估計」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計劃」、「意圖」或類似表達，或是關於意圖、信念或當前預期的陳述，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到各種風險與不確定性的影響，其中許多風險與不確定性難以預測，可能導致實際結果與當前預期以及任何前瞻性聲明所載明或暗示的假設存在重大差異。可能導致實際結果與當前預期出現重大差異的重要因素包括但不限於：數位資產價格高度波動的特性；支援之數位資產整合過程中的技術問題，以及其底層網路的變更與升級；監管機構對本公司產業及營運活動日益嚴格的審查；用於存取本公司或客戶託管數位資產的私鑰遭竊、遺失或毀損；執行客戶交易或管理本公司自有交易活動時發生錯誤；以及公司於2026年3月27日向美國證券交易委員會(SEC)提交的Form 10-K年度報告，以及後續向SEC提交的文件中所討論的其他因素，包括Form 10-Q及Form 8-K等定期報告。此類前瞻性聲明係根據聲明作出當時所存在的事實與情況，以及對未來事實與情況的預測而提出。儘管本公司認為這些前瞻性聲明具有合理依據，但仍提醒本新聞稿讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明。本新聞稿所載資訊僅反映發布當日的情況。除適用證券法規另有要求外，本公司不承擔更新任何與本新聞稿所討論事項相關之前瞻性聲明的義務。

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