Venture Global en Atlantic-SEE breiden langlopende overeenkomst uit voor de aan- en verkoop van LNG met Griekenland
Venture Global en Atlantic-SEE breiden langlopende overeenkomst uit voor de aan- en verkoop van LNG met Griekenland
- De overeenkomst verdubbelt de hoeveelheid Amerikaans LNG die door Venture Global wordt geleverd. Het bestaande partnerschap wordt hiermee uitgebreid om de energiezekerheid in Midden- en Oost-Europa te versterken
- Dit bouwt voort op de investering van Venture Global in de hervergassingscapaciteit van de LNG-importterminal in Alexandroupolis, om Amerikaanse LNG aan de regio te leveren
ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en het Griekse ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. bekendgemaakt dat zij hun bestaande koopovereenkomst (SPA) hebben uitgebreid voor de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global uit de VS. De aankoop gaat in 2030 van kracht en geldt voor een periode van twintig jaar.
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