Venture Global en Atlantic-SEE breiden langlopende overeenkomst uit voor de aan- en verkoop van LNG met Griekenland

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en het Griekse ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. bekendgemaakt dat zij hun bestaande koopovereenkomst (SPA) hebben uitgebreid voor de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global uit de VS. De aankoop gaat in 2030 van kracht en geldt voor een periode van twintig jaar.

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