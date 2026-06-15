Andersen Consulting styrker sine tilbud inden for digital transformation og cybersikkerhed med HeadMind Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med HeadMind Partners, et førende europæisk konsulenthus med speciale i cybersikkerhed, digital transformation og ai.

Med sin unikke kombination af 25 års erhvervserfaring og ekspertise inden for teknologi og data hjælper HeadMind Partners sine klienter – store virksomheder fra både den private og offentlige sektor – med at styrke deres digitale modstandskraft og cybersikkerhed, forbedre deres operationelle effektivitet og opbygge robuste og uafhængige ai-løsninger. Virksomheden har hovedsæde i Paris og opererer i dag i Frankrig og Belgien, hvor den trækker på multidisciplinære teams bestående af 500 cybersikkerhedseksperter, 70 ai-ingeniører og 400 specialister i digital transformation for at levere værdiskabende og friktionsfrie løsninger inden for cybersikkerhed, ai og digital transformation. HeadMind Partners betjener en mangfoldig og velanset kundeportefølje på tværs af industri-, energi- og luksusvaresektoren samt den finansielle og offentlige sektor.

"Samarbejdet med Andersen Consulting forbinder os med en i sandhed global organisation," udtaler Guy-Hubert Bourgeois, bestyrelsesformand og administrerende direktør for HeadMind Partners. "Ved at integrere vores løsninger inden for cybersikkerhed, ai og digitale programmer med Andersens globale platform ser vi frem til at drage nytte af synergierne mellem medlems- og samarbejdsvirksomhederne, så vi fortsat kan løfte et kundetilbud, der er designet til at levere vedvarende værdi."

"Vores samarbejde med HeadMind styrker vores evne til at håndtere de voksende udfordringer inden for digitalisering, cybersikkerhed og drift, som vores klienter står overfor," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "HeadMinds ekspertise på disse områder styrker vores globale kompetencer og understøtter vores ambition om at levere sammenhængende, integrerede konsulentydelser på tværs af markeder og brancher."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

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