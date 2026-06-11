Visa於Visa Payments Forum宣布全新AI、穩定幣與代幣創新技術，推動智慧型與可程式化商務發展

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在2026年Visa Payments Forum上，Visa（NYSE：V）今日宣布推出全新的AI、穩定幣與代幣功能，旨在幫助客戶開啟下一代商務新紀元。這些創新科技反映出一個簡單的目標：確保在商務體驗變得日益快速、自動化與智慧化的同時，確保信任、安全與控制機制也能同步演進。

Visa首席產品與策略長Jack Forestell在主題演講中，概述了兩大根本性轉變，即人工智慧與穩定幣正在如何改變資金流動的前端與後端，以及Visa 如何協助客戶參與其中。

Forestell表示：「AI正在改變商務的前端，而穩定幣正在重塑後端。Visa的角色，是讓這一切能夠在全球規模下，為生態系統中的每一位參與者安全、可靠地運作。」

以AI驅動商務前端——以及其建構方式

Visa詳細說明了AI正在如何重塑交易的發起、授權與信任機制，同時也在加速全新商務體驗的設計、開發與交付，特別是在AI代理日益頻繁地代表消費者和企業採取行動的趨勢下。

Visa Intelligent Commerce是該公司專為代理型商務打造的平台，提供AI代理在安全尋找、發起及完成交易時，所需的信任、控制權與連接性。

為了支持這一轉變，Visa正與整個生態系開展合作——包含與領先的AI平台結盟、啟用全新的商家功能，以及打造基礎設施，以確保由代理發起的交易具備透明度與信任度，其中包括：

代理評分（Agent Score）：與New Generation共同打造，讓商家能夠評估其網站對代理型商務的就緒程度——具體而言，即AI代理是否能夠在商家的網站上進行導覽、理解並完成任務。

代理型目錄（Agentic Directory）：商家需要知道哪些代理是值得信賴並可在其網站上進行交易的，而代理也需要確信自己正在與合法的商家進行互動。此目錄收錄了經Visa驗證為代理型商務中合法參與者的代理與商家。

OpenAI合作夥伴關係：與OpenAI展開策略合作，以在代理型商務中支援安全的Visa付款，從而在整個OpenAI平台上提供無縫且值得信賴的支付體驗。透過這項合作，Visa將提供其全球網路、憑證發放功能和安全基礎設施來支援代理型商務體驗，幫助消費者和企業充滿信心本地進行互動與交易。

大型交易模型（Large Transaction Model）：這是一款利用數十億筆交易數據訓練而成的AI模型，旨在提升詐欺偵測能力的同時，提高授權效能並減少誤判拒絕——這是整個產業多年來一直難以平衡的兩難問題。

Visa同時也展示了其加密貨幣實驗室與開發者團隊的早期開發概念。這包含了一項命令列介面的概念驗證，讓AI代理能夠在終端機中，直接使用Visa的代幣化憑證來支付數位服務費用。

Forestell表示：「我們相信，未來越來越多的創作與交易將由使用AI工具的開發者主導。我們正與產業合作，讓卡片成為在命令列中最佳的支付方式。」

強化用於AI驅動商務的代幣

Visa宣布對其代幣進行重大升級，重點在於為數位商務中使用的憑證加入更多資料、情境資訊與保障機制。

目前，代幣本身已承載專為數位支付設計的高安全性資料集。隨著商務拓展至新的通路與AI代理，Visa正持續豐富相關資料，使其能提供更多交易細節，例如交易類型、代幣使用場景以及付款人身分等資訊。

第二項關鍵進展是代幣保障訊號。系統會在代幣的整個生命週期中進行評估——依據其核發流程與行為歷史——以生成每筆交易背後的信任訊號。

這些強化功能為發卡機構提供了更強大的授權決策訊號，有助於減少商家的誤判拒絕，同時將消費者的結帳阻力降到最低。

這些進展專為AI驅動的商務而設計，將身分識別、權限與行為訊號更深地嵌入至憑證中——讓信任得以隨同交易跨越裝置、管道與使用情境傳遞，其中也包含由AI代理自主發起的交易。

利用穩定幣實現資金移動後端的現代化

Visa同時也分享了透過穩定幣和區塊鏈基礎設施，在結算與價值轉移現代化方面所取得的進展。

代幣化存款：Visa宣布將打造技術層，讓銀行能夠將傳統存款轉化為可程式化、全天候運作的數位貨幣。這為銀行提供了一種既能跟上穩定幣的速度與靈活性，同時又能將資金保留在資產負債表上的方式。

穩定幣結算 ： Visa正擴大在多個地區、區塊鏈和貨幣間的穩定幣結算試點計畫。承接其於2025年初啟動的首批穩定幣結算試點計畫，Visa已透過VisaNet轉移了數十億美元的穩定幣，截至2026年3月，其年化營收規模已達到約70億美元。隨著發卡銀行目前已能透過鏈上與Visa進行每週七天的結算，Visa也正致力於將每週七天結算延伸至收單機構，進而提升整個生態系的靈活性與結算頻率。

Visa正擴大在多個地區、區塊鏈和貨幣間的穩定幣結算試點計畫。承接其於2025年初啟動的首批穩定幣結算試點計畫，Visa已透過VisaNet轉移了數十億美元的穩定幣，截至2026年3月，其年化營收規模已達到約70億美元。隨著發卡銀行目前已能透過鏈上與Visa進行每週七天的結算，Visa也正致力於將每週七天結算延伸至收單機構，進而提升整個生態系的靈活性與結算頻率。 穩定幣連結卡：Visa持續擴大穩定幣連結卡計畫，讓消費者和企業能夠在任何接受Visa付款的地方，消費其穩定幣餘額。隨著全球已有超過160個計畫上線或在開發中，預計其採用率將會加速提升。

幫助客戶在不受中斷的情況下實現現代化

在這些創新技術中，Visa強調了客戶所反映的一個共同主題：現代化勢在必行，但全面汰換系統並不切實際。Visa正透過模組化、雲端原生的功能來解決這項難題，這些功能可與現有基礎設施整合，並讓銀行、金融科技公司、收單機構及商家能夠依據自己的步調推動現代化。

針對發卡機構：Pismo核心銀行平台提供了靈活的即時銀行業務與處理功能，並為擺脫傳統系統提供了一條分階段轉型的路徑。

針對收單機構與商家：Unified Checkout透過單一協調層，提供了一種一致的方式來接受卡片與非卡片支付——從而支援不斷演進的商務模式，其中包括由AI驅動的交易。Visa Intelligent Authorization則利用即時網路訊號與先進模型，協助收單機構及其商家最佳化授權批准率，並捕捉那些原本可能被拒絕的潛在增量消費。

引領商務的演進

綜觀而言，Visa Payments Forum上的這系列發表反映出一個清晰的願景：Visa正成為連結AI、可程式化貨幣、現代基礎設施與全球信任的平台，旨在協助客戶在當下贏得先機，並為未來的發展做好準備。

Forestell表示：「歷史上充滿了未能規模化的創新。決定成功的關鍵在於信任、安全性與全球覆蓋能力。這正是Visa在每一個新商務時代所帶來的價值，也是我們為未來所持續建構的能力。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

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