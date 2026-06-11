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Visa於Visa Payments Forum宣布全新AI、穩定幣與代幣創新技術，推動智慧型與可程式化商務發展

全新代理評分（Agent Scoring）、代理式登錄（Agentic Registry）與大型交易模型（Large Transaction Model）功能、穩定幣結算以及代幣強化技術，全面支援下一代數位商務

Visa Payments Forum（VPF）2026於加州舊金山正式揭開序幕，回顧了Visa的發展歷史、其在建構現今支付體系中所扮演的角色，以及對未來商務的願景——將未來創新轉化為值得信賴的現實。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在2026年Visa Payments Forum上，Visa（NYSE：V）今日宣布推出全新的AI、穩定幣與代幣功能，旨在幫助客戶開啟下一代商務新紀元。這些創新科技反映出一個簡單的目標：確保在商務體驗變得日益快速、自動化與智慧化的同時，確保信任、安全與控制機制也能同步演進。

Visa首席產品與策略長Jack Forestell在主題演講中，概述了兩大根本性轉變，即人工智慧與穩定幣正在如何改變資金流動的前端與後端，以及Visa 如何協助客戶參與其中。

Forestell表示：「AI正在改變商務的前端，而穩定幣正在重塑後端。Visa的角色，是讓這一切能夠在全球規模下，為生態系統中的每一位參與者安全、可靠地運作。」

以AI驅動商務前端——以及其建構方式

Visa詳細說明了AI正在如何重塑交易的發起、授權與信任機制，同時也在加速全新商務體驗的設計、開發與交付，特別是在AI代理日益頻繁地代表消費者和企業採取行動的趨勢下。

Visa Intelligent Commerce是該公司專為代理型商務打造的平台，提供AI代理在安全尋找、發起及完成交易時，所需的信任、控制權與連接性。

為了支持這一轉變，Visa正與整個生態系開展合作——包含與領先的AI平台結盟、啟用全新的商家功能，以及打造基礎設施，以確保由代理發起的交易具備透明度與信任度，其中包括：

  • 代理評分（Agent Score）：與New Generation共同打造，讓商家能夠評估其網站對代理型商務的就緒程度——具體而言，即AI代理是否能夠在商家的網站上進行導覽、理解並完成任務。
  • 代理型目錄（Agentic Directory）：商家需要知道哪些代理是值得信賴並可在其網站上進行交易的，而代理也需要確信自己正在與合法的商家進行互動。此目錄收錄了經Visa驗證為代理型商務中合法參與者的代理與商家。
  • OpenAI合作夥伴關係：與OpenAI展開策略合作，以在代理型商務中支援安全的Visa付款，從而在整個OpenAI平台上提供無縫且值得信賴的支付體驗。透過這項合作，Visa將提供其全球網路、憑證發放功能和安全基礎設施來支援代理型商務體驗，幫助消費者和企業充滿信心本地進行互動與交易。
  • 大型交易模型（Large Transaction Model）：這是一款利用數十億筆交易數據訓練而成的AI模型，旨在提升詐欺偵測能力的同時，提高授權效能並減少誤判拒絕——這是整個產業多年來一直難以平衡的兩難問題。

Visa同時也展示了其加密貨幣實驗室與開發者團隊的早期開發概念。這包含了一項命令列介面的概念驗證，讓AI代理能夠在終端機中，直接使用Visa的代幣化憑證來支付數位服務費用。

Forestell表示：「我們相信，未來越來越多的創作與交易將由使用AI工具的開發者主導。我們正與產業合作，讓卡片成為在命令列中最佳的支付方式。」

強化用於AI驅動商務的代幣

Visa宣布對其代幣進行重大升級，重點在於為數位商務中使用的憑證加入更多資料、情境資訊與保障機制。

目前，代幣本身已承載專為數位支付設計的高安全性資料集。隨著商務拓展至新的通路與AI代理，Visa正持續豐富相關資料，使其能提供更多交易細節，例如交易類型、代幣使用場景以及付款人身分等資訊。

第二項關鍵進展是代幣保障訊號系統會在代幣的整個生命週期中進行評估——依據其核發流程與行為歷史——以生成每筆交易背後的信任訊號。

這些強化功能為發卡機構提供了更強大的授權決策訊號，有助於減少商家的誤判拒絕，同時將消費者的結帳阻力降到最低。

這些進展專為AI驅動的商務而設計，將身分識別、權限與行為訊號更深地嵌入至憑證中——讓信任得以隨同交易跨越裝置、管道與使用情境傳遞，其中也包含由AI代理自主發起的交易。

利用穩定幣實現資金移動後端的現代化

Visa同時也分享了透過穩定幣和區塊鏈基礎設施，在結算與價值轉移現代化方面所取得的進展。

  • 代幣化存款：Visa宣布將打造技術層，讓銀行能夠將傳統存款轉化為可程式化、全天候運作的數位貨幣。這為銀行提供了一種既能跟上穩定幣的速度與靈活性，同時又能將資金保留在資產負債表上的方式。
  • 穩定幣結算Visa正擴大在多個地區、區塊鏈和貨幣間的穩定幣結算試點計畫。承接其於2025年初啟動的首批穩定幣結算試點計畫，Visa已透過VisaNet轉移了數十億美元的穩定幣，截至2026年3月，其年化營收規模已達到約70億美元。隨著發卡銀行目前已能透過鏈上與Visa進行每週七天的結算，Visa也正致力於將每週七天結算延伸至收單機構，進而提升整個生態系的靈活性與結算頻率。
  • 穩定幣連結卡Visa持續擴大穩定幣連結卡計畫，讓消費者和企業能夠在任何接受Visa付款的地方，消費其穩定幣餘額。隨著全球已有超過160個計畫上線或在開發中，預計其採用率將會加速提升。

幫助客戶在不受中斷的情況下實現現代化

在這些創新技術中，Visa強調了客戶所反映的一個共同主題：現代化勢在必行，但全面汰換系統並不切實際。Visa正透過模組化、雲端原生的功能來解決這項難題，這些功能可與現有基礎設施整合，並讓銀行、金融科技公司、收單機構及商家能夠依據自己的步調推動現代化。

  • 針對發卡機構：Pismo核心銀行平台提供了靈活的即時銀行業務與處理功能，並為擺脫傳統系統提供了一條分階段轉型的路徑。
  • 針對收單機構與商家：Unified Checkout透過單一協調層，提供了一種一致的方式來接受卡片與非卡片支付——從而支援不斷演進的商務模式，其中包括由AI驅動的交易。Visa Intelligent Authorization則利用即時網路訊號與先進模型，協助收單機構及其商家最佳化授權批准率，並捕捉那些原本可能被拒絕的潛在增量消費。

引領商務的演進

綜觀而言，Visa Payments Forum上的這系列發表反映出一個清晰的願景：Visa正成為連結AI、可程式化貨幣、現代基礎設施與全球信任的平台，旨在協助客戶在當下贏得先機，並為未來的發展做好準備。

Forestell表示：「歷史上充滿了未能規模化的創新。決定成功的關鍵在於信任、安全性與全球覆蓋能力。這正是Visa在每一個新商務時代所帶來的價值，也是我們為未來所持續建構的能力。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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