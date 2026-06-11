GENESIS Pharma espande ad alcuni paesi scandinavi la collaborazione commerciale strategica con Alnylam Pharmaceuticals in materia di terapie RNAi
GENESIS Pharma espande ad alcuni paesi scandinavi la collaborazione commerciale strategica con Alnylam Pharmaceuticals in materia di terapie RNAi
- Nel quadro di questa partnership ampliata, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia si affiancano ai tredici mercati del sud-est Europa che formano l'attuale rete di GENESIS Pharma.
- Concessi i diritti di commercializzazione delle terapie RNAi targate Alnylam per cardiomiopatie gravi e patologie genetiche rare.
ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, società biofarmaceutica leader a livello regionale focalizzata sulla commercializzazione di farmaci innovativi in Europa, oggi annuncia l'espansione della storica partnership commerciale con Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), azienda leader nelle terapie dell'interferenza dell'RNA (RNAi). L'estensione dell'accordo amplia la portata geografica della collaborazione per includere quattro mercati scandinavi: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, che vanno ad aggiungersi ai tredici mercati del sud-est Europa già interessati alla partnership.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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