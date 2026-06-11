GENESIS Pharma espande ad alcuni paesi scandinavi la collaborazione commerciale strategica con Alnylam Pharmaceuticals in materia di terapie RNAi

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, società biofarmaceutica leader a livello regionale focalizzata sulla commercializzazione di farmaci innovativi in Europa, oggi annuncia l'espansione della storica partnership commerciale con Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), azienda leader nelle terapie dell'interferenza dell'RNA (RNAi). L'estensione dell'accordo amplia la portata geografica della collaborazione per includere quattro mercati scandinavi: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, che vanno ad aggiungersi ai tredici mercati del sud-est Europa già interessati alla partnership.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.