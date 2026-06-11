Solana成为世界扑克系列赛(World Series of Poker®)的冠名赞助商

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球历史最悠久、最负盛名的扑克锦标赛系列，世界扑克系列赛(WSOP®)今日宣布与Solana基金会达成一项开创性的合作，旨在将加密货币直接融入全球扑克体验。

从今天在Paris Las Vegas和Horseshoe Las Vegas举行的第57届年度夏季赛事开始，玩家将能够使用Solana购买锦标赛门票，该功能由MoonPay的支付基础设施提供技术支持。这将是WSOP历史上首次允许玩家直接使用加密货币购买参赛门票。通过利用Solana的技术，这种支付方式将免除所有交易手续费。

这项整合将在今年12月于巴哈马举行的2026年WSOP Paradise赛事中进一步扩展，届时锦标赛获胜者将能够通过Solana以稳定币的形式接收奖金结算，从而实现近乎即时的款项到账，并减少传统国际锦标赛奖金结算中常见的繁琐流程。

作为此次合作的一部分，Solana基金会还将担任2026年世界扑克系列赛及2026年世界扑克系列赛Paradise赛事的官方冠名赞助商。

世界扑克大赛，由Solana发牌

扑克社区长期以来一直处于采用数字货币的前沿，玩家们因其高效率和透明度而欣然接受诸如Solana等去中心化技术。作为一个高性能区块链，Solana以其行业领先的交易速度（每秒能够处理数千笔交易）以及极低的成本（平均费用保持在0.001美元以下）而闻名。通过让玩家使用MoonPay进行购买，并在Solana上以稳定币形式兑现，这些举措能够：

为符合条件的赛事提供更快的结算速度和精简的支付处理流程

为前往参加WSOP赛事的国际玩家提供更高的便利性

带来近乎即时的全球结算，降低用户操作门槛

为参加全球顶级锦标赛的玩家提供更灵活的支付选择

引入由Solana支持的购买和结算方式，正在重塑资金在扑克生态系统中的流动方式，并降低了全球玩家的参与门槛。

扑克与加密货币的交汇点

这一举措连接了数字资产领域与扑克世界，彰显了玩家对于能简化全球赛事参与流程的更快金融工具日益增长的需求。除了支付领域，此次合作还将两个紧密相关的社区结合在一起。

WSOP首席执行官Ty Stewart表示：“我们非常自豪能将这样一个富有创新精神和热情的社区引入我们的大家庭。Solana的生态系统和WSOP一样，不断打破常规，并始终专注于消费者体验。Solana的速度和效率完美契合了我们锦标赛快节奏的活力，我们很高兴能向全球观众展示他们的技术。”

Solana基金会首席产品官Vibhu Norby表示：“Solana是一个人们可以拥有和交易数百万种资产、进行支付、赚取收益等的数字经济体。特别是在过去几年中，交易一直是Solana上的一个巨大的增长领域，产生了超过4万亿美元的交易额。本质上，交易与扑克有许多相同的特征：艰难的决策、不完整的信息、以及对资金管理的把控。我们非常高兴能与WSOP一起发展扑克游戏，并将这两个世界融合在一起。”

MoonPay Commerce总裁Jim Walker表示：“扑克玩家一直走在创新的前沿。他们用概率思维思考、迅速行动，并采用能给他们带来优势的工具。加密货币是自然而然的选择。通过经由MoonPay在Solana上为门票购买和结算提供支持，我们直接满足了这一需求：更快、无国界的支付，让世界各地的玩家都能轻松入座全球最大的牌桌。”

超越牌桌：形象大使与款待活动

Solana基金会将赞助一组精选的职业扑克选手作为形象大使，代表该生态系统参加今年夏季的WSOP赛事。此外，Solana生态系统将在拉斯维加斯的Paris和Horseshoe酒店举办独家款待活动，并在今年冬天的巴哈马WSOP Paradise赛事期间举办顶级体验活动。Solana用户还可以期待后续推出的与WSOP合作开发的链上扑克产品。

激动人心的WSOP赛事每天都在WSOP YouTube频道和X @Solana上进行直播。2026年WSOP主赛事还将于7月2日重返美国ESPN有线电视，并通过ESPN网络、TSN、Disney+、Groupe M6、Abema Japan和Warner Bros. Discovery的Eurosport向全球130多个国家的超过3亿家庭播出。

玩家请关注X（前Twitter）和Instagram上的@WSOP账号，或访问WSOP.com以获取今年WSOP赛事的更多新闻和实时动态。如需了解更多关于Solana的信息，请访问solana.com。

关于世界扑克系列赛

世界扑克系列赛(World Series of Poker®)是全球规模最大、奖金最丰厚、最负盛名的竞技赛事和扑克品牌，在过去六十年中已发放超过40亿美元的奖金。WSOP涵盖了各种主要扑克变体的综合锦标赛，是自1970年以来历史最悠久的扑克锦标赛。2025年，其在拉斯维加斯的旗舰赛事吸引了246,960名参赛者，并发放了超过4.81亿美元的奖金——两者均创下该系列赛事的历史纪录。WSOP的赛事组合还包括每年在五大洲举办的约50场WSOP巡回赛、WSOP Europe赛事（始于2007年）、WSOP Paradise赛事（始于2023年）以及屡创纪录的WSOP Online扑克节。WSOP现场赛事的国际卫星赛由“世界最大扑克室”GGPoker独家举办。如需了解更多信息，请访问www.wsop.com。

关于Solana

Solana是一个为互联网资本市场、支付、AI智能体和加密应用提供支持的高性能网络。Solana作为一个单一的全球状态机运行，具有开放性、互操作性和去中心化的特点。如需了解更多信息，请访问https://solana.com。

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