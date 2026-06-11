ビザ、OpenAIと提携し次世代AIコマースを牽引

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビザ（NYSE：V）は本日、OpenAIとの戦略的協業を発表しました。この協業により、エージェント型コマースにおける安全なVisa決済を可能にし、OpenAIのプラットフォーム上でシームレスかつ信頼性の高い決済体験を提供します。両社は、サンフランシスコで開催されたVisa Payments Forumでこの発表を行いました。今回の提携を通じて、ビザはグローバルネットワーク、クレデンシャリング機能、セキュリティインフラを提供し、消費者と企業が安心して対話し、取引できるエージェント型コマース体験を支えます。

この協業は、安全な決済機能を新たなデジタル環境へと拡張することを目指す、より広範なVisa Intelligent Commerceイニシアチブの一環です。ビザとOpenAIは今後、AIがデジタルインタラクションにおける重要なインターフェースへと進化し続ける中、Codexを活用した開発者向け体験や、より自動化された対話型ワークフローなど、幅広い企業向けアプリケーションの可能性を共に探っていきます。

この提携により、ビザの決済機能はOpenAIが提供する各種体験に統合されます。これにより、開発者と加盟店は、エージェントが開始するVisa決済をスムーズに受け付けることができます。ビザはOpenAIと連携し、信頼性と安全性の高い取引を支える基盤ネットワーク、トークン化技術、リスク管理機能を提供します。

取引は、利用上限、加盟店カテゴリー、必要な承認といった、明確に定められた利用者の許可設定、ポリシー、および管理条件の範囲内で実行されます。また、トークン化されたVisaクレデンシャル、リアルタイム承認、不正監視を活用することで、新たなAI対応の決済体験においても、高い安全性と消費者保護の維持を支援します。

ビザの最高製品・戦略責任者であるジャック・フォレステル氏は、次のように述べています。「AIは、インターネットやモバイル技術がこれまでもたらしてきた変革をも凌駕する深さで、コマースを根本から変えていくでしょう。AIエージェントが経済活動の能動的な担い手となる中、ビザが注力しているのは、取引の信頼性・安全性・シームレスさを確保することです。OpenAIのようなパートナーとともに構築しているのは、まさにそのためのインフラです」

OpenAIのコマース担当パートナーシップ責任者であるマルコ・マールス氏は、次のように述べています。「今後、商取引は現在よりもはるかに多くの場所で、はるかに多様な形で行われるようになります。エージェントは、購入や支払いからより複雑な取引に至るまで、人々が金銭を伴うタスクを完了するうえで、ますます重要な役割を担うことになります。Visa Intelligent Commerceとの統合を通じて、当社は、安全で透明性が高く、利用者が主体的に管理できるエージェント型取引のためのインフラを構築しています。これにより、決済が安全かつ確実に処理されているという安心感を保ちながら、AIエージェントを通じてより多くのことを実現できるよう、人々を支援します」

ビザについて

ビザ（NYSE:V）はデジタル決済の世界的リーダーであり、200以上の国と地域で、消費者や加盟店、金融機関、政府機関の間の取引を促進しています。ビザの使命は、革新性、利便性、信頼性、安全性に最も優れた決済ネットワークを通じて世界を結び、個人や企業、経済に繁栄をもたらすことです。ビザでは、世界各国で誰もが受け入れられる経済は、世界中の人々の生活を向上させると信じています。そして、資金移動の未来へのアクセスがその基盤であると考えています。詳細情報については、 Visa.com.

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