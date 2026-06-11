Solana diventa sponsor presentatore della World Series of Poker®

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--La World Series of Poker (WSOP®), il campionato di poker più prestigioso e più longevo al mondo, oggi ha annunciato una collaborazione esclusiva con la Solana Foundation per portare le criptovalute direttamente nell'esperienza globale del poker.

A partire da oggi, al 57° evento estivo annuale a Paris Las Vegas e Horseshoe Las Vegas, i giocatori potranno acquistare i biglietti del torneo utilizzando Solana, un sistema basato sull'infrastruttura di pagamento di MoonPay. Sarà la prima volta nella storia del WSOP che i giocatori potranno acquistare i biglietti delle partite direttamente con criptovalute e, grazie alla tecnologia di Solana, questo metodo di pagamento non comporta l'addebito di alcuna commissione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.