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GENESIS Pharma amplía su asociación comercial estratégica con Alnylam Pharmaceuticals para los tratamientos basados en ARNi a la región nórdica

  • Esta ampliación de la colaboración incorpora a Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia a la red actual de GENESIS Pharma, que abarca trece mercados del sudeste de Europa.
  • Otorga licencias para la comercialización de los tratamientos basados en ARNi de Alnylam destinados al tratamiento de miocardiopatías graves y enfermedades genéticas raras.

ATENAS, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, una empresa biofarmacéutica líder de la región que se dedica a la comercialización de medicamentos innovadores en Europa, ha anunciado hoy la ampliación de su prolongada colaboración comercial con Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), la empresa líder en terapias basadas en el ARNi. El acuerdo ampliado extiende el alcance geográfico de la colaboración para incluir cuatro mercados nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), además de los trece mercados del sudeste de Europa que ya formaban parte del acuerdo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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