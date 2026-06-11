GENESIS Pharma amplía su asociación comercial estratégica con Alnylam Pharmaceuticals para los tratamientos basados en ARNi a la región nórdica

ATENAS, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, una empresa biofarmacéutica líder de la región que se dedica a la comercialización de medicamentos innovadores en Europa, ha anunciado hoy la ampliación de su prolongada colaboración comercial con Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), la empresa líder en terapias basadas en el ARNi. El acuerdo ampliado extiende el alcance geográfico de la colaboración para incluir cuatro mercados nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), además de los trece mercados del sudeste de Europa que ya formaban parte del acuerdo.

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