Visa在Visa Payments Forum发布全新AI、稳定币及代币化创新成果，推动智能化、可编程商业新时代

美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2026年Visa Payments Forum大会上，Visa（纽约证券交易所代码：V）今日宣布推出多项全新的人工智能（AI）、稳定币及代币化能力，旨在帮助客户开启下一代商业发展的新机遇。此次发布的创新成果围绕一个明确目标展开：在商业体验日益向高速化、自动化和智能化演进的过程中，确保信任、安全与自主掌控能力同步提升。

在主题演讲中，Visa首席产品与战略官Jack Forestell重点阐述了两项具有基础性意义的变革力量——人工智能（AI）和稳定币——如何正在重塑资金流动体系的前端交互与后台基础设施，并介绍了Visa如何通过自身的技术与网络能力，助力客户参与这一变革进程。

“人工智能正在变革商业的前端，而稳定币正在重塑资金流转的后台体系。”Forestell表示，“Visa的职责是确保这一切能够以安全、可靠且具备全球化规模的方式运行，服务于生态系统中的每一位参与者。”

以人工智能赋能商业前端，并重塑商业创新的构建方式

Visa详细介绍了人工智能如何重塑交易的发起、授权和信任机制，同时加快新型商业体验的设计、开发与落地。尤其是在AI代理日益代表消费者和企业开展决策与交易活动的背景下，人工智能不仅正在改变商业互动的方式，也在推动新一代商业体验的构建与交付进程。

Visa面向代理型商业（Agentic Commerce）打造的平台——Visa Intelligent Commerce，为AI代理安全地发现、发起和完成交易提供所需的信任机制、控制能力和连接基础设施。

为支持这一变革，Visa正携手生态系统各方开展合作，包括与领先AI平台建立伙伴关系、赋能商户构建新能力，并打造相关基础设施，以确保由AI代理发起的交易具备透明性和可信度。具体举措包括：

Agent Score（代理评分）：由Visa与New Generation联合推出，帮助商户评估其网站对代理型商业的就绪程度，重点衡量AI代理能否在商户网站上进行导航、理解内容并完成相关任务。

Agentic Directory（代理型商业名录）：商户需要了解哪些AI代理可以被信任并在其网站上开展交易，而AI代理同样需要确认其交互对象为合法商户。该名录收录了经Visa核验、确认属于代理型商业生态合法参与者的AI代理和商户。

与OpenAI的战略合作：Visa与OpenAI达成战略合作，在代理型商业场景中支持安全的Visa支付能力，实现覆盖OpenAI生态的无缝且可信的支付体验。通过此次合作，Visa将提供其全球网络、凭证认证能力和安全基础设施，为代理型商业体验提供支撑，帮助消费者和企业更有信心地开展互动与交易。

Large Transaction Model（大型交易模型）：基于数十亿笔交易数据训练的人工智能模型，旨在提升欺诈检测能力，同时提高交易授权表现并减少误拒交易（False Declines）。长期以来，如何在强化风险防控的同时提升授权通过率一直是行业面临的挑战，而该模型有望改善这一长期存在的权衡难题。

Visa还展示了其Crypto Labs和开发者团队正在研发的多项早期创新概念。其中包括一项基于命令行界面（CLI）的概念验证成果，可使AI代理通过Visa代币化支付凭证，直接在终端环境中完成数字服务支付。

“我们相信，未来越来越多的创新创造和交易活动将由开发者借助AI工具主导完成。”Forestell表示，“我们正与行业各方携手合作，致力于让银行卡成为命令行环境中的首选支付方式。”

升级代币能力，赋能AI驱动的商业新时代

Visa宣布对其代币技术进行多项重要升级，重点是在数字商业所使用的支付凭证中引入更丰富的数据、上下文信息和可信保障机制。

目前，Visa代币已承载专为数字支付打造的高安全性数据集。随着商业活动逐步拓展至更多新兴渠道以及AI代理参与的场景，Visa正进一步丰富代币所承载的数据内容，以提供关于交易类型、代币使用场景以及付款主体等更全面的交易信息。

另一项关键创新是推出代币可信度信号（Token Assurance Signal）。Visa将根据代币在整个生命周期中的表现进行评估，包括其配置启用（provisioning）过程及后续行为历史，从而为每笔交易生成相应的可信度信号。

这些能力升级将为发卡机构提供更强有力的授权决策信号，帮助其更准确地判断交易风险，在降低商户误拒交易率的同时，减少消费者支付过程中的不必要阻碍。

这些创新专为AI驱动的商业环境而打造，通过将身份认证、权限管理和行为信号更深度地嵌入支付凭证之中，使信任机制能够伴随交易在不同设备、渠道和应用场景间无缝传递，包括由AI代理自主发起的交易场景。

借助稳定币推动资金流转后台体系升级

Visa还介绍了其在利用稳定币和基于区块链的基础设施推动结算与价值转移现代化方面取得的最新进展。

代币化存款（Tokenized Deposits）：Visa宣布将打造相应的技术基础层，帮助银行将传统存款转化为可编程、全天候运行的数字货币。这一方案使银行能够在资金仍保留于资产负债表内的情况下，获得与稳定币相媲美的速度和灵活性。

定币结算（Stablecoin Settlement） ： Visa正将稳定币结算试点扩展至更多地区、区块链网络和货币体系。在2025年初启动首批稳定币结算试点项目的基础上，Visa已通过VisaNet完成数十亿美元规模的稳定币资金流转。截至2026年3月，其稳定币业务年化运行规模约达70亿美元。随着发卡银行已能够通过Visa实现每周七天的链上结算，Visa还正致力于将七天结算机制扩展至收单机构，进一步提升整个生态系统的结算灵活性和处理频次。

Visa正将稳定币结算试点扩展至更多地区、区块链网络和货币体系。在2025年初启动首批稳定币结算试点项目的基础上，Visa已通过VisaNet完成数十亿美元规模的稳定币资金流转。截至2026年3月，其稳定币业务年化运行规模约达70亿美元。随着发卡银行已能够通过Visa实现每周七天的链上结算，Visa还正致力于将七天结算机制扩展至收单机构，进一步提升整个生态系统的结算灵活性和处理频次。 稳定币关联卡（Stablecoin-Linked Cards）：Visa持续扩大稳定币关联卡项目布局，使消费者和企业能够在全球所有接受Visa支付的商户网络中直接使用稳定币余额进行消费。目前，Visa已在全球范围内推出或正在开发超过160个相关项目，预计未来市场采用速度将进一步加快。

助力客户实现现代化升级，而非推倒重来

在上述创新发布中，Visa强调，其客户普遍传递出一个明确的信息：现代化转型不可或缺，但全面替换现有系统并不切实际。为此，Visa正通过模块化、云原生的技术能力应对这一挑战。这些解决方案能够与现有基础设施实现集成，帮助银行、金融科技公司、收单机构和商户按照自身业务节奏推进现代化升级。

面向发卡机构：Pismo核心银行平台提供灵活、实时的银行业务和交易处理能力，为机构逐步摆脱传统核心系统提供循序渐进的转型路径。

面向收单机构和商户：Unified Checkout（统一结账）通过单一编排层（orchestration layer），为银行卡和非银行卡支付提供统一的受理方式，支持不断演进的商业模式，包括AI驱动的交易场景。与此同时，Visa Intelligent Authorization（智能授权）利用实时网络信号和先进模型，帮助收单机构及其商户优化授权审批表现，提高交易获批率，并挖掘原本可能因交易被拒而流失的增量消费机会。

引领商业发展的未来方向

Visa在Visa Payments Forum发布的系列创新成果，共同展现出一个清晰愿景：Visa正加速构建一个融合人工智能、可编程货币、现代化基础设施与全球信任网络的平台，帮助客户把握当下机遇，并从容迎接未来商业的发展变革。

“历史上不乏创新构想，但真正能够实现大规模普及的并不多。”Forestell表示，“决定创新能否取得成功的关键，在于信任、安全以及全球化覆盖能力。这正是Visa在每一个商业变革时代持续提供的核心价值，也是我们正在为未来打造的基础。”

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

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