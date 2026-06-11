Abbove implementa la propria piattaforma presso ING in Belgio e si consolida nel comparto bancario

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--La wealthtech belga Abbove annuncia l'implementazione della propria piattaforma per la gestione patrimoniale presso ING Belgium. La banca mette a disposizione dei clienti attivi nel Personal Banking e nel Private Banking una nuova esperienza di pianificazione patrimoniale digitale, ING Financial Compass, basata sulla tecnologia targata Abbove e adattata ad hoc sul modello di advisory dell'azienda.

Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nello sviluppo di Abbove tra gli istituti finanziari europei e riflette il passaggio delle aspettative di banche e clienti verso un approccio più globale alla consulenza patrimoniale.

Una piattaforma orientata alle esigenze specifiche di ING Belgium

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