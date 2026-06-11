-

Abbove implementa la propria piattaforma presso ING in Belgio e si consolida nel comparto bancario

original ING Belgium trusts Abbove's technology

ING Belgium trusts Abbove's technology

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--La wealthtech belga Abbove annuncia l'implementazione della propria piattaforma per la gestione patrimoniale presso ING Belgium. La banca mette a disposizione dei clienti attivi nel Personal Banking e nel Private Banking una nuova esperienza di pianificazione patrimoniale digitale, ING Financial Compass, basata sulla tecnologia targata Abbove e adattata ad hoc sul modello di advisory dell'azienda.

Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nello sviluppo di Abbove tra gli istituti finanziari europei e riflette il passaggio delle aspettative di banche e clienti verso un approccio più globale alla consulenza patrimoniale.

Una piattaforma orientata alle esigenze specifiche di ING Belgium

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

contact@abbove.com
+32 2 669 71 71

Industry:

Abbove

Details
Headquarters: Brussels, Brussels
CEO: Guillaume Desclée
Employees: 20
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch

Contacts

contact@abbove.com
+32 2 669 71 71

More News From Abbove

Riassunto: Abbove presenta "Mia": un nuovo capitolo nella pianificazione digitale del patrimonio in Europa

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Abbove, la piattaforma europea per la pianificazione patrimoniale collaborativa e orientata alla famiglia, ha annunciato oggi il lancio di Mia, il suo nuovo agente di intelligenza artificiale. Usato da oltre 1.100 consulenti e distribuito a oltre 37.000 famiglie in Europa, Abbove fa un importante passo avanti nella sua missione di ridefinire l'esperienza della consulenza patrimoniale nell'età digitale. Progettato per migliorare le capacità di consulenti patrimoniali,...

Riassunto: Abbove tra i finalisti dell'edizione 2023 dei Banking Tech Awards

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Abbove, piattaforma tecnologica per la pianificazione patrimoniale, annuncia di essere stata selezionata, con Puilaetco, banca privata parte di Quintet, tra i finalisti dell'edizione 2023 dei Banking Tech Awards nella categoria "Best Bank and Fintech partnership". Il programma dei Banking Tech Awards curato da Fintech Futures riconosce eccellenza e risultati straordinari nel settore bancario e fintech. La tecnologia di Abbove, celebrata tra le più promettenti in termini...

Riassunto: Abbove premiata come migliore soluzione di outsourcing di Wealth Technology in Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Abbove, la piattaforma di tecnologia della pianificazione patrimoniale, è stata premiata come "best technology Outsourcing solution" ai WealthBriefing European Awards 2023. La notizia coincide con il traguardo di 1000 consulenti patrimoniali che utilizzano la piattaforma per guidare 30.000 famiglie nel raggiungimento dei loro obiettivi patrimoniali. I WealthBriefing Awards sono stati ideati per riconoscere organizzazioni eccezionali raggruppate per specialità e geografi...
Back to Newsroom