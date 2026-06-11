Solana torna-se patrocinadora principal da World Series of Poker®

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--A World Series of Poker (WSOP®), a série de torneios de pôquer mais antiga e prestigiada do mundo, anunciou hoje uma cooperação inédita com a Solana Foundation para integrar criptomoedas diretamente à experiência mundial do pôquer.

A partir de hoje, na 57ª edição anual do evento de verão em Paris e no Horseshoe em Las Vegas, os jogadores poderão comprar ingressos para torneios usando a Solana, com a tecnologia da infraestrutura de pagamentos da MoonPay. Esta será a primeira vez na história da WSOP em que os jogadores poderão comprar ingressos para torneios diretamente com criptomoedas e, graças à tecnologia da Solana, este método de pagamento não terá taxas de processamento.

A integração será ainda mais ampliada na WSOP Paradise de 2026, nas Bahamas, em dezembro, onde os vencedores do torneio poderão receber seus prêmios em stablecoins na Solana, permitindo acesso quase instantâneo aos pagamentos e reduzindo o atrito tradicionalmente associado aos pagamentos de torneios internacionais.

Como parte desta cooperação, a Solana Foundation também será a patrocinadora oficial da World Series of Poker de 2026 e da World Series of Poker Paradise de 2026.

A World Series of Poker, negociada pela Solana

A comunidade do pôquer está há muito tempo na vanguarda da adoção de moedas digitais, com jogadores abraçando tecnologias descentralizadas, como a Solana, por sua eficiência e transparência. Como um blockchain de alto desempenho, a Solana é reconhecida por suas velocidades de transação líderes do setor, capaz de processar milhares de transações por segundo, além de custos muito baixos, com taxas médias abaixo de US$ 0,001. Ao permitir que os jogadores façam compras via MoonPay e saquem em stablecoins na Solana, estas iniciativas permitem:

Liquidação mais rápida e processamento de pagamentos simplificado para eventos elegíveis

Maior acessibilidade para jogadores internacionais que viajam para eventos da WSOP

Liquidação mundial quase instantânea, com menos burocracia aos usuários

Maior flexibilidade de pagamento para jogadores que participam de torneios importantes ao redor do mundo

A introdução de compras e liquidações com tecnologia da Solana moderniza o modo como o dinheiro circula no ecossistema do pôquer e reduz o atrito para jogadores a nível mundial.

Onde o pôquer e as criptomoedas convergem?

Esta iniciativa conecta o universo dos ativos digitais ao mundo do pôquer, que reforça a crescente demanda dos jogadores por ferramentas financeiras mais rápidas que simplifiquem a participação em eventos internacionais. Além dos pagamentos, a cooperação reúne comunidades com interesses em comum.

"Estamos extremamente orgulhosos de trazer uma comunidade tão inovadora e apaixonada ao nosso ecossistema", disse Ty Stewart, Diretor Executivo da WSOP. "O ecossistema da Solana, assim como a WSOP, constantemente desafia as convenções e permanece totalmente concentrado na experiência do consumidor. A velocidade e a eficiência da Solana refletem a energia acelerada de nossos torneios, sendo que estamos animados em apresentar sua tecnologia ao nosso público mundial."

"A Solana é uma economia digital onde as pessoas podem possuir e negociar milhões de ativos, fazer pagamentos, ganhar com seu dinheiro e muito mais", disse Vibhu Norby, Diretor de Produtos da Solana Foundation. "A negociação, em particular, tem sido uma área de enorme crescimento na Solana nos últimos anos, gerando mais de US$ 4 trilhões em volume. Em sua essência, a negociação compartilha muitas das mesmas características do pôquer: decisões difíceis, informações incompletas e gestão de capital. Estamos extremamente empolgados em expandir o pôquer com a WSOP e unir estes dois mundos."

"Os jogadores de pôquer sempre estiveram na vanguarda da inovação. Eles pensam em probabilidades, agem rápido e adotam as ferramentas que lhes dão vantagem", disse Jim Walker, Presidente da MoonPay Commerce. "As criptomoedas se encaixam perfeitamente. Ao viabilizar a compra e o pagamento de ingressos através da MoonPay na Solana, atendemos diretamente a esta demanda: pagamentos mais rápidos e sem fronteiras que facilitam para jogadores de qualquer lugar o acesso às maiores mesas do mundo."

Além do feltro: embaixadores e hospitalidade

A Solana Foundation irá patrocinar um grupo seleto de embaixadores individuais de jogadores de pôquer que irão representar o ecossistema no evento da WSOP deste verão. Além disto, o ecossistema Solana será sede de eventos de hospitalidade exclusivos em Paris e no Horseshoe em Las Vegas, bem como uma experiência de primeiro nível durante a WSOP Paradise nas Bahamas neste inverno. Os usuários da Solana também podem esperar produtos colaborativos de pôquer 'onchain', desenvolvidos com a WSOP, a seguir.

A emocionante ação da WSOP será transmitida diariamente no canal de YouTube da WSOP e no X via @Solana. O evento principal da WSOP 2026 também irá retornar à TV linear nos EUA pela ESPN a partir de 2 de julho, e em todo o mundo para mais de 130 países e mais de 300 milhões de lares através dos canais ESPN, TSN, Disney+, Groupe M6, Abema Japan e Eurosport da Warner Bros. Discovery.

Os jogadores devem seguir @WSOP no X (anteriormente Twitter) e no Instagram ou consultar WSOP.com para mais notícias e atualizações sobre o evento WSOP deste ano. Para mais informações sobre a Solana, acesse solana.com.

Sobre a World Series of Poker

A World Series of Poker® é o maior, mais rico e mais prestigiado evento de jogos e marca de pôquer do mundo, tendo distribuído mais de US$ 4 bilhões em prêmios ao longo das últimas seis décadas. Com uma programação completa de torneios em todas as principais variações de pôquer, a WSOP é o torneio de pôquer mais antigo em atividade, datando de 1970. Em 2025, o evento principal em Las Vegas atraiu 246.960 participantes e distribuiu mais de US$ 481 milhões em prêmios; ambos recordes históricos para a série. O portfólio de eventos da WSOP inclui cerca de 50 eventos do WSOP Circuit anualmente em cinco continentes, a WSOP Europe (desde 2007), a WSOP Paradise (desde 2023) e o festival WSOP Online, que bateu recordes. Satélites internacionais para eventos ao vivo da WSOP estão hospedados exclusivamente na GGPoker, a maior sala de pôquer do mundo. Para mais informações, acesse www.wsop.com.

Sobre a Solana

A Solana é uma rede de alto desempenho que impulsiona mercados de capitais na internet, pagamentos, agentes de IA e aplicações criptográficas. A Solana opera como uma única máquina de estado global, sendo aberta, interoperável e descentralizada. Para mais informações, acesse https://solana.com.

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