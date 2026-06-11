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Visa與OpenAI合作促進下世代人工智慧商務

這項新合作將Visa的全球支付網拓展到全球規模數一數二的人工智慧平台，支援無縫安全交易，並跨代理支援的商務環境擴大人工智慧輔助用例

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舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa (NYSE: V) 今天宣布與OpenAI達成一項戰略合作關係，目的是在代理商務環境中安全進行Visa支付，在OpenAI生態系統中提供順暢可靠的支付體驗。這兩所公司在於舊金山舉行的Visa支付論壇 (Visa Payments Forum) 宣布這項合作消息。Visa將透過這項合作，運用其全球網路、憑證管理能力及安全基礎設施來支援代理商務體驗，協助消費者與企業安心互動交易。

這次合作的動機源自Visa企圖宏大的「智慧商務」(Intelligent Commerce) 計畫。該計畫的重心是將安全支付能力應用於全新數位環境。由於人工智慧不斷演進並成為數位互動的重要介面，Visa與OpenAI也將共同開發一系列企業級應用，包括由Codex輔助的面向開發者體驗，以及更加自動化與對話式的工作流程。

本次合作包括將Visa的支付功能整合到OpenAI的體驗中，幫助開發者和商家輕鬆接受代理啟動的Visa支付。Visa將與OpenAI共同提供基礎網路、代碼化及風險管理能力，確保交易安全可靠。

交易將在明確界定的使用者權限、政策和管制下進行，如消費限額、商家類別或核准要求。交易將採用經代碼化的Visa憑證、即時授權與詐欺監控，確保新型人工智慧支付體驗也能具備高水準的安全性並保護消費者。

「人工智慧將以前所未見的方式深度變革商業領域，影響力將遠遠超越互聯網或行動技術。」Visa產品與策略長Jack Forestell表示，「有鑑於人工智慧代理正積極參與經濟活動，Visa的工作重點是確保交易可靠、安全且順暢。這正是我們要與OpenAI等合作夥伴攜手打造的基礎設施。」

「未來的商業活動將在更多場景中以更多樣的方式進行，而代理的角色將日趨重要，協助完成從購物、支付到更複雜交易的資金往來。」OpenAI商務合作關係主任Marco Mahrus表示：「與Visa Intelligent Commerce整合後，我們將可打造安全、透明且由使用者掌控的代理交易基礎設施，幫助群眾利用人工智慧代理實現更多目標，同時確保支付流程安全可靠，讓使用者倍感安心。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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