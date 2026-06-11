Visa werkt met OpenAI samen om de volgende generatie AI commerce te bevorderen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) maakte vandaag een strategische samenwerking met OpenAI bekend om betalingen met Visa binnen agentic commerce veilig te stellen aan de hand van probleemloze en betrouwbare betalingen in OpenAI. De bedrijven deden deze aankondiging op het Visa Payments Forum in San Francisco. Via het partnerschap zal Visa zijn wereldwijde netwerk aanbieden, met authenticatiecapaciteiten en beveiligingsinfrastructuur om ervaringen in agentic commerce te ondersteunen en consumenten en bedrijven te helpen met vertrouwen in interactie te treden en transacties uit te voeren.

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