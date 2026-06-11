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Al Visa Payments Forum Visa annuncia varie innovazioni legate all’IA, alle stablecoin e ai token per dare impulso al commercio intelligente e programmabile

Le nuove funzionalità Agent Scoring, Agentic Registry e Large Transaction Model, insieme alla possibilità di effettuare transazioni in stablecoin e ai potenziamenti dei token, supportano la nuova generazione del commercio digitale.

Visa Payments Forum (VPF) 2026 kicks off from San Francisco, CA, showing the history of Visa, the role its played in building payments today, and its vision for the future of commerce, turning what’s next into what’s trusted.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--In occasione del Visa Payments Forum 2026, Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato nuove funzionalità riguardanti l’IA, le stablecoin e i token, studiate per aiutare i clienti a promuovere la nuova generazione del commercio. Queste innovazioni rispecchiano un obiettivo semplice: garantire che fiducia, sicurezza e controllo evolvano di pari passo con esperienze commerciali sempre più rapide, automatizzate e intelligenti.

Nel suo intervento di apertura Jack Forestell, Direttore prodotti e strategia presso Visa, ha delineato come due cambiamenti fondamentali – l’intelligenza artificiale e le stablecoin – stiano trasformando il trasferimento di denaro riguardo sia al front-end (l’interfacciamento con gli utenti) sia al back-end (l’infrastruttura che lo rende possibile) e come Visa stia consentendo ai clienti di partecipare a tali cambiamenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Referenti per i media
Conor Febos - press@visa.com
Jackie Dresch - press@visa.com

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