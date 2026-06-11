GENESIS Pharma erweitert strategische Vertriebspartnerschaft mit Alnylam Pharmaceuticals bei RNAi-Therapeutika auf skandinavische Länder

ATHEN, Griechenland--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, ein führendes regionales Biopharmaunternehmen, das auf die Vermarktung innovativer Arzneimittel in Europa spezialisiert ist, meldete heute die Ausweitung seiner langjährigen Vertriebspartnerschaft mit Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), dem führenden Unternehmen im Bereich der RNAi-Therapeutika. Die erweiterte Vereinbarung umfasst nun neben den dreizehn Märkten in Südosteuropa, die bereits unter die Partnerschaft fallen, auch vier skandinavische Märkte: Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. In diesem erweiterten Vertriebsgebiet wird GENESIS Pharma ein Portfolio an RNAi-Therapeutika für schwere Kardiomyopathien und seltene genetische Erkrankungen vermarkten.

Die Partnerschaft, die 2019 mit Schwerpunkt auf Südosteuropa gegründet wurde, wurde schrittweise erweitert und umfasst nun ein breiteres Portfolio mit einer größeren geografischen Reichweite, die Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Albanien, die Republik Nordmazedonien, Montenegro, Malta und den Kosovo abdeckt. Diese jüngste strategische Expansion bekräftigt den gemeinsamen Einsatz beider Unternehmen, um Patienten in ganz Europa einen leichteren Zugang zu innovativen Therapien zu verschaffen, insbesondere in Regionen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

Norton Oliveira, Senior Vice President und Head of Partner and Emerging Markets bei Alnylam Pharmaceuticals, erklärt: „Wir sind stolz auf unsere starke und bewährte Partnerschaft mit GENESIS Pharma und sind hocherfreut, diese auf ganz Skandinavien auszuweiten. Unser Ziel ist es, das Leben von Patienten weltweit nachhaltig zu verbessern. Dank der Zusammenarbeit mit GENESIS Pharma können wir weiterhin auf die Bedürfnisse noch mehr Patienten und ihrer Familien eingehen und ihnen ermöglichen, von den innovativen RNAi-Therapeutika von Alnylam zu profitieren.“

Constantinos Evripides, Managing Director bei GENESIS Pharma, betont: „Seit 2019 arbeiten wir eng mit Alnylam zusammen, um den Zugang für Patienten in ganz Südosteuropa sicherzustellen. Die Expansion in Skandinavien ist ein wichtiger Meilenstein unserer Partnerschaft und unterstreicht unsere kontinuierlichen Anstrengungen, um unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen – gestützt auf unsere 30-jährige Tradition und unser Engagement im Bereich der Biotechnologie. Durch die Kombination der wegweisenden Forschung von Alnylam mit unserer fundierten regionalen Expertise in der Umsetzung von Innovationen zum Nutzen von Patienten vergrößern wir unsere Reichweite und erhöhen unseren Beitrag zum Gesundheitswesen. Wir fühlen uns geehrt durch das Vertrauen, das Alnylam unserem Unternehmen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringt.“

Über RNAi

RNAi (RNA-Interferenz) ist ein natürlicher zellulärer Mechanismus der Genstilllegung und gilt heute als eines der vielversprechendsten und am schnellsten voranschreitenden Forschungsfelder in Biologie und Arzneimittelentwicklung.1 Seine Entdeckung wurde als „ein bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch, der nur etwa einmal pro Jahrzehnt gelingt“ bezeichnet und 2006 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.2 Durch die Nutzung des natürlichen RNAi-Mechanismus von Zellen ist inzwischen eine neue Klasse von Arzneimitteln Realität geworden: die sogenannten RNAi-Therapeutika. Small Interfering RNAs (siRNAs), die RNAi vermitteln und die Grundlage der RNAi-Therapieplattform von Alnylam bilden, wirken an einer früheren Stelle als herkömmliche Arzneimittel. Sie unterdrücken gezielt die Boten-RNA (mRNA) – die genetische Vorlage für die Bildung krankheitsverursachender Proteine oder Proteine krankheitsrelevanter Signalwege – und verhindern so deren Produktion.1 Dieser revolutionäre Ansatz hat das Potenzial, die Behandlung von Patienten mit genetischen und anderen Erkrankungen grundlegend zu verändern.

Über GENESIS Pharma

GENESIS Pharma ist ein europäisches Biopharmaunternehmen, das auf die Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte zur Behandlung schwerer und seltener Erkrankungen spezialisiert und in 24 europäischen Ländern tätig ist. Das 1997 gegründete Unternehmen gehörte zu den ersten Pharmaunternehmen in der Region, die sich auf Marketing, Vertrieb und Distribution biopharmazeutischer Produkte konzentrierten. Durch langjährige strategische Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen verfügt GENESIS Pharma über ein starkes Portfolio in Therapiegebieten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter www.genesispharma.com. Folgen Sie GENESIS Pharma außerdem auf LinkedIn.

REFERENZEN

1 Elbashir SM, Harborth J, Lendeckel W, et al. Nature. 2001;411(6836):494-498.

2 Zamore P. Cell. 2006;127(5):1083-1086.

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