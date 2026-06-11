Visa kündigt auf dem Visa Payments Forum neue Innovationen in den Bereichen KI, Stablecoins und Token an, um einen intelligenten, programmierbaren Handel voranzutreiben

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Auf dem Visa Payments Forum 2026 stellte Visa (NYSE: V) heute neue Funktionen in den Bereichen KI, Stablecoins und Token vor, die Kunden dabei unterstützen sollen, die nächste Generation des Handels zu erschließen. Diese Innovationen dienen einem einfachen Ziel: sicherzustellen, dass Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle mit den immer schnelleren, automatisierten und intelligenten Einkaufserlebnissen Schritt halten.

In einer Keynote-Präsentation erläuterte Jack Forestell, Chief Product & Strategy Officer bei Visa, wie zwei grundlegende Veränderungen – künstliche Intelligenz und Stablecoins – sowohl den Front-End- als auch den Back-End-Bereich des Geldverkehrs verändern und wie Visa seinen Kunden die Teilnahme daran ermöglicht.

„KI verändert den Frontend-Bereich des Handels. Stablecoins gestalten den Backend-Bereich neu“, sagte Forestell. „Die Aufgabe von Visa besteht darin, sicherzustellen, dass das System für jeden Teilnehmer des Ökosystems sicher, zuverlässig und weltweit funktioniert.“

KI als treibende Kraft hinter dem Frontend im E-Commerce – und wie es entsteht

Visa erläuterte, wie KI die Art und Weise verändert, wie Transaktionen initiiert, autorisiert und verifiziert werden – und gleichzeitig die Gestaltung, Entwicklung und Bereitstellung neuer Einkaufserlebnisse beschleunigt, insbesondere da KI-Agenten zunehmend im Namen von Verbrauchern und Unternehmen handeln.

Visa Intelligent Commerce, die Plattform des Unternehmens für agentenbasierten Handel, bietet das erforderliche Maß an Vertrauen, Kontrollmöglichkeiten und Konnektivität, damit KI-Agenten Transaktionen sicher erkennen, initiieren und abschließen können.

Um diesen Wandel zu unterstützen, arbeitet Visa systemweit zusammen – in Partnerschaft mit führenden KI-Plattformen, zur Ermöglichung neuer Funktionen für Händler und zum Aufbau einer Infrastruktur, die sicherstellt, dass von Agenten initiierte Transaktionen transparent und vertrauenswürdig sind, darunter:

Agent Score: Das mit New Generation entwickelte Tool ermöglicht es Händlern, ihre Websites auf ihre Eignung für den agentenbasierten Handel zu überprüfen – insbesondere darauf, ob KI-Agenten auf der Website eines Händlers navigieren, Inhalte verstehen und Aufgaben ausführen können.

Agentenverzeichnis: Händler müssen wissen, welchen Agenten sie bei Transaktionen auf ihren Websites vertrauen können, und Agenten müssen sicher sein können, dass sie mit seriösen Händlern zu tun haben. Das Verzeichnis umfasst Vermittler und Händler, die von Visa als legitime Teilnehmer am Vermittlerhandel überprüft wurden.

OpenAI-Partnerschaft: Eine strategische Zusammenarbeit mit OpenAI zur Ermöglichung sicherer Visa-Zahlungen im Bereich des agentischen Handels, wodurch nahtlose und vertrauenswürdige Zahlungen innerhalb von OpenAI ermöglicht werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Visa sein globales Netzwerk, seine Identitätsprüfungsfunktionen und seine Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung stellen, um agentenbasierte Handelserlebnisse zu unterstützen und so Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, vertrauensvoll miteinander zu interagieren und Geschäfte abzuwickeln.

Modell für große Transaktionen: Ein KI-Modell, das anhand von Milliarden von Transaktionen trainiert wurde, um die Betrugserkennung zu verbessern und gleichzeitig die Autorisierungsleistung zu steigern sowie Fehlablehnungen zu reduzieren – ein Spagat, mit dem die Branche seit Jahren zu kämpfen hat.

Visa stellte zudem frühe Entwicklungskonzepte aus seinen Crypto Labs und von seinen Entwicklerteams vor. Dazu gehörte ein Proof-of-Concept für eine Befehlszeilenschnittstelle, mit der KI-Agenten digitale Dienste direkt am Terminal unter Verwendung der tokenisierten Zugangsdaten von Visa bezahlen können.

„Wir gehen davon aus, dass ein wachsender Anteil der Entwicklung und der Transaktionen von Entwicklern gesteuert wird, die KI-Tools einsetzen“, sagte Forestell. „Wir arbeiten mit der Branche zusammen, um Karten zur besten Zahlungsmethode in der Command Line zu machen.“

Optimierung von Token für den KI-gestützten Handel

Visa kündigte wesentliche Verbesserungen seiner Token an, die darauf abzielen, mehr Daten, Kontext und Sicherheit in die im digitalen Handel verwendeten Zugangsdaten zu integrieren.

Bereits heute enthalten Token einen hochsicheren Datensatz, der speziell für digitale Zahlungen entwickelt wurde. Da sich der Handel auf neue Kanäle und Akteure ausweitet, erweitert Visa die Daten, um detailliertere Informationen über die Art der Transaktion, den Ort der Token-Nutzung und den Zahler bereitzustellen.

Eine zweite wichtige Neuerung ist ein Signal zur Token-Sicherheit. Der Einsatz von Token wird über den gesamten Lebenszyklus hinweg – auf der Grundlage der Bereitstellung und des bisherigen Verhaltens – bewertet, um für jede Transaktion ein Vertrauenssignal zu generieren.

Diese Verbesserungen liefern den Emittenten aussagekräftigere Signale für Autorisierungsentscheidungen, wodurch sich die Zahl der ungerechtfertigten Ablehnungen für Händler verringert und gleichzeitig die Reibungsverluste für Verbraucher minimiert werden.

Diese für den KI-gesteuerten Handel konzipierten Entwicklungen binden Identitäts-, Berechtigungs- und Verhaltenssignale stärker in die Zugangsdaten ein – so kann das Vertrauen mit der Transaktion über Geräte, Kanäle und Anwendungsfälle hinweg übertragen werden, einschließlich solcher, die autonom von KI-Agenten initiiert werden.

Modernisierung der Backend-Prozesse im Zahlungsverkehr durch Stablecoins

Visa berichtete zudem über Fortschritte bei der Modernisierung der Abwicklung und des Geldtransfers mithilfe von Stablecoins und einer Blockchain-basierten Infrastruktur.

Tokenisierte Einlagen: Visa kündigte an, eine Technologieplattform zu entwickeln, die es Banken ermöglicht, herkömmliche Einlagen in programmierbares, jederzeit verfügbares digitales Geld umzuwandeln. Dies bietet Banken die Möglichkeit, mit der Geschwindigkeit und Flexibilität von Stablecoins Schritt zu halten und gleichzeitig die Mittel in der Bilanz zu belassen.

Abrechnung von Stablecoins : Visa weitet seine Pilotprojekte zur Abwicklung von Stablecoins auf mehrere Regionen, Blockchains und Währungen aus. Aufbauend auf seinen ersten Pilotprojekten zur Abwicklung mit Stablecoins Anfang 2025 hat Visa Stablecoins im Wert von mehreren Milliarden Dollar über das VisaNet abgewickelt, wobei sich das annualisierte Transaktionsvolumen im März 2026 auf etwa 7 Milliarden Dollar belief. Da die ausstellenden Banken bereits an sieben Tagen in der Woche über die Visa-Blockchain abrechnen, arbeitet Visa derzeit daran, die sieben Tage umfassende Abrechnung auch auf die Acquirer auszuweiten, um so die Flexibilität und die Häufigkeit der Transaktionen im gesamten Ökosystem zu erhöhen.

Visa weitet seine Pilotprojekte zur Abwicklung von Stablecoins auf mehrere Regionen, Blockchains und Währungen aus. Aufbauend auf seinen ersten Pilotprojekten zur Abwicklung mit Stablecoins Anfang 2025 hat Visa Stablecoins im Wert von mehreren Milliarden Dollar über das VisaNet abgewickelt, wobei sich das annualisierte Transaktionsvolumen im März 2026 auf etwa 7 Milliarden Dollar belief. Da die ausstellenden Banken bereits an sieben Tagen in der Woche über die Visa-Blockchain abrechnen, arbeitet Visa derzeit daran, die sieben Tage umfassende Abrechnung auch auf die Acquirer auszuweiten, um so die Flexibilität und die Häufigkeit der Transaktionen im gesamten Ökosystem zu erhöhen. An Stablecoins geknüpfte Karten: Visa baut sein Angebot an Kartenprogrammen für Stablecoins weiter aus und ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen, ihre Stablecoin-Guthaben überall dort auszugeben, wo Visa akzeptiert wird. Angesichts von weltweit mehr als 160 bereits laufenden oder in der Entwicklung befindlichen Programmen wird erwartet, dass sich die Verbreitung beschleunigen wird.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung ohne Betriebsunterbrechungen

Im Zusammenhang mit diesen Innovationen hob Visa ein immer wiederkehrendes Anliegen der Kunden hervor: Modernisierung ist unerlässlich, doch ein vollständiger Systemaustausch ist nicht praktikabel. Visa begegnet dieser Herausforderung mit modularen, cloud-nativen Funktionen, die sich in die bestehende Infrastruktur integrieren lassen und es Banken, Fintech-Unternehmen, Acquirern und Händlern ermöglichen, die Modernisierung in ihrem eigenen Tempo voranzutreiben.

Für Emittenten ermöglicht die Pismo-Kernbankplattform flexible Bank- und Abwicklungsfunktionen in Echtzeit sowie eine schrittweise Abkehr von herkömmlichen Systemen.

Für Erwerber und Händler bietet „Unified Checkout“ eine einheitliche Möglichkeit, sowohl Kartenzahlungen als auch bargeldlose Zahlungen über eine einzige Koordinierungsebene abzuwickeln – und unterstützt damit sich weiterentwickelnde Handelsmodelle, einschließlich KI-gesteuerter Transaktionen. Visa Intelligent Authorization nutzt Echtzeit-Netzwerksignale und fortschrittliche Modelle, um Erwerbern und ihren Händlern dabei zu helfen, die Autorisierungsabläufe zu optimieren und zusätzliche Umsätze zu generieren, die andernfalls möglicherweise abgelehnt worden wären.

Vorreiter bei der Weiterentwicklung des Handels

Insgesamt spiegeln die Ankündigungen auf dem Visa Payments Forum eine klare Vision wider: Visa entwickelt sich zu einer Plattform, die künstliche Intelligenz, programmierbares Geld, moderne Infrastruktur und globales Vertrauen miteinander verbindet, damit Kunden heute erfolgreich sind und für die Zukunft gerüstet sind.

„Die Geschichte ist voll von Innovationen, die nie den Durchbruch geschafft haben“, sagte Forestell. „Was den Erfolg ausmacht, sind Vertrauen, Sicherheit und globale Reichweite. Das ist es, was Visa in jede neue Ära des Handels einbringt – und was wir für die Zukunft aufbauen.“

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.