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Visa kondigt tijdens het Visa Payments Forum nieuwe innovaties aan op het gebied van AI, stablecoins en tokens om intelligente, programmeerbare handel mogelijk te maken

Nieuwe functies voor agentbeoordeling, een agentregister en grootschalige transactiemodellen, afwikkeling via stablecoins en verbeteringen aan tokens ondersteunen de volgende generatie digitale handel

Visa Payments Forum (VPF) 2026 kicks off from San Francisco, CA, showing the history of Visa, the role its played in building payments today, and its vision for the future of commerce, turning what’s next into what’s trusted.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Tijdens het Visa Payments Forum 2026 heeft Visa (NYSE: V) vandaag nieuwe mogelijkheden op het gebied van AI, stablecoins en tokens aangekondigd. Met deze innovaties wil het bedrijf klanten helpen de volgende generatie van e-commerce te realiseren. Deze innovaties hebben één duidelijk doel: ervoor zorgen dat vertrouwen, veiligheid en controle gelijke tred houden met de steeds snellere, geautomatiseerde en slimmere e-commerce-ervaringen.

In een keynote-presentatie liet Jack Forestell, Chief Product & Strategy Officer bij Visa, zien hoe twee fundamentele verschuivingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en stablecoins zowel de front-end als de back-end van het geldverkeer ingrijpend veranderen, en hoe Visa klanten in staat stelt hierop in te spelen.

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Contacts

Contacten voor de media
Conor Febos - press@visa.com
Jackie Dresch - press@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
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Contacts

Contacten voor de media
Conor Febos - press@visa.com
Jackie Dresch - press@visa.com

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