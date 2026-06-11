Visa kondigt tijdens het Visa Payments Forum nieuwe innovaties aan op het gebied van AI, stablecoins en tokens om intelligente, programmeerbare handel mogelijk te maken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Tijdens het Visa Payments Forum 2026 heeft Visa (NYSE: V) vandaag nieuwe mogelijkheden op het gebied van AI, stablecoins en tokens aangekondigd. Met deze innovaties wil het bedrijf klanten helpen de volgende generatie van e-commerce te realiseren. Deze innovaties hebben één duidelijk doel: ervoor zorgen dat vertrouwen, veiligheid en controle gelijke tred houden met de steeds snellere, geautomatiseerde en slimmere e-commerce-ervaringen.

In een keynote-presentatie liet Jack Forestell, Chief Product & Strategy Officer bij Visa, zien hoe twee fundamentele verschuivingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en stablecoins zowel de front-end als de back-end van het geldverkeer ingrijpend veranderen, en hoe Visa klanten in staat stelt hierop in te spelen.

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