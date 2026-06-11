Solana wordt hoofdsponsor van de World Series of Poker®

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--De World Series of Poker (WSOP®), de langstlopende en meest prestigieuze pokertoernooiserie ter wereld, heeft vandaag een unieke samenwerking met de Solana Foundation aangekondigd, waarmee ze cryptovaluta rechtstreeks in de wereldwijde pokerervaring gaan integreren.

Vanaf vandaag kunnen spelers tijdens het 57e jaarlijkse zomerevenement in Paris Las Vegas en Horseshoe Las Vegas toernooitickets kopen met Solana, via de betalingsinfrastructuur van MoonPay. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de WSOP dat spelers toernooitickets rechtstreeks met cryptovaluta kunnen kopen. Door de technologie van Solana zijn er bij deze betaalmethode geen verwerkingskosten.

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