À l’occasion du Visa Payments Forum, Visa annonce de nouvelles innovations en matière d’IA, de stablecoin et de jetons pour activer un commerce intelligent et programmable

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion du Visa Payments Forum 2026, Visa (NYSE: V) a annoncé aujourd’hui de nouvelles capacités en matière d’IA, de stablecoin et de jetons pour aider les clients à lancer la prochaine génération du commerce. Ces innovations reflètent un objectif simple : garantir l'évolution de la confiance, de la sécurité et du contrôle au gré des expériences de plus en plus rapides, automatisées et intelligentes en matière de commerce.

Au cours de la présentation principale, Jack Forestell, responsable des produits et de la stratégie chez Visa a souligné comment deux mutations majeures - l’intelligence artificielle et les stablecoins - transforment le front end et le back end des flux de paiements et comment Visa permet à ses clients de participer.

« L’IA transforme le front end du commerce Les stablecoins redéfinissent le back end », estime J. Forestell. « Le rôle de Visa est de permettre à chaque participant de l’écosystème, de travailler de façon sécurisée, fiable et à l’échelle mondiale. »

Activer le front end du commerce et le bâtir avec l’IA

Visa a décrit comment l’IA redéfinit la façon dont les transactions sont initiées, autorisées et validées tout en accélérant également la conception, le développement et la livraison des nouvelles expériences de commerce, notamment lorsque les agents IA agissent de plus en plus pour le compte des consommateurs et des entreprises.

Visa Intelligent Commerce, la plateforme de l’entreprise pour le commerce agentique, fournit la confiance, les contrôles et la connectivité dont les agents IA ont besoin pour découvrir, initier et exécuter de façon sécurisée les transactions.

Afin de soutenir cette évolution, Visa collabore avec l’ensemble de l’écosystème en s’associant avec les principales plateformes d’IA pour activer de nouvelles capacités de commerce et développer une infrastructure garantissant que les transactions initiées par les agents sont transparentes et fiables, y compris :

Score d’agent : créé en collaboration avec New Generation, cette capacité permet aux commerçants d'évaluer leurs sites Internet par rapport au commerce agentique, plus particulièrement vérifier si les agents IA peuvent naviguer, comprendre et exécuter des tâches sur le site Internet du commerçant.

Registre des agents : les commerçants ont besoin de connaître les agents en qui ils peuvent avoir confiance pour effectuer des transactions sur leurs sites et les agents ont besoin de savoir qu’ils traitent avec des commerçants légitimes. Le registre contient les agents et les commerçants que Visa a vérifiés comme étant des participants légitimes au commerce agentique.

Partenariat OpenAI : une collaboration stratégique avec OpenAI pour sécuriser les paiements Visa dans le commerce agentique et permettre des paiements intégrés et fiables dans OpenAI. À travers ce partenariat, Visa fournit son réseau mondial, des capacités de vérification d’identité et une infrastructure de sécurité pour prendre en charge les expériences du commerce agentique, en aidant les consommateurs et les entreprises à commercer en toute confiance.

Large Transaction Model : modèle d’IA formé à partir de milliards de transactions afin d’améliorer la détection de la fraude tout en augmentant la performance d’autorisation et en réduisant le nombre de faux refus, un compromis qui pose problème au secteur depuis des années.

Visa a également présenté des concepts de développement préliminaires issus de ses Crypto Labs et de ses équipes de développement. Ces équipes ont notamment élaboré une preuve de concept en interface en ligne de commande permettant à des agents IA de payer des services numériques directement dans le terminal à l’aide des identifiants tokenisés de Visa.

« Nous pensons que de plus en plus de créations et de transactions seront mises au point par des développeurs utilisant des outils d’IA », explique J. Forrestell. « Nous collaborons avec le secteur pour faire des cartes le meilleur moyen de paiement dans la ligne de commande. »

Amélioration des jetons pour le commerce basé sur l’IA

Visa a annoncé des améliorations significatives de ses jetons en mettant l’accent sur l’introduction de plus de données, de contexte et d’assurance dans les justificatifs d’identité utilisés dans le commerce numérique.

À l’heure actuelle, les jetons possèdent un ensemble de données très sécurisées, spécifiquement développées pour les paiements numériques. Alors que le commerce adopte de nouveaux canaux et agents, Visa enrichit les données afin de fournir plus de détails sur le type de transaction, le lieu d’utilisation du jeton et l’identité du payeur.

Un autre progrès considérable est le signal d’assurance des jetons. L’utilisation d’un jeton est évaluée tout au long de son cycle de vie - basé sur l’historique de provisionnement et de comportement - afin de produire un signal de confiance pour chaque transaction.

Ces améliorations fournissent aux émetteurs des signaux plus fiables pour les décisions d’autorisation et ce qui permet de réduire les faux refus pour les commerçants tout en minimisant les frictions pour les consommateurs.

Conçus pour un commerce piloté par l’IA, ces progrès intègrent plus profondément l’identité, les autorisations et les signaux comportementaux au sein des identifiants, permettant à la confiance d’accompagner la transaction dans les appareils, les canaux et les cas d’usage, y compris ceux initiés de manière autonome par des agents IA.

Moderniser le back end des mouvements de l'argent avec les stablecoins

Visa a également présenté ses avancées dans la modernisation du règlement et du transfert de valeur grâce aux stablecoins et à l’infrastructure basée sur la chaîne de blocs.

Dépôts tokénisés : Visa a annoncé le développement d’une couche technologique permettant aux banques de convertir les dépôts traditionnels en monnaie numérique programmable et disponible en permanence. Ainsi les banques disposent d’un moyen d’égaler la rapidité et la souplesse des stablecoins tout en conservant des fonds dans le bilan

Règlement en stablecoins : Visa élargit ses programmes pilotes de règlement en stablecoins dans plusieurs régions, chaînes de blocs et devises. Sur la base de ses premiers programmes pilotes de règlement en stablecoins au début 2025, Visa a transféré des milliards de dollars en stablecoins par l’intermédiaire de VisaNet, avec un rythme annualisé d’environ 7 milliards de dollars à fin mars 2026. Alors que les banques émettrices effectuent déjà des règlements sept jours sur sept on‑chain avec Visa, l’entreprise travaille également à étendre le règlement sur sept jours aux acquéreurs, afin d’accroître la flexibilité et la fréquence dans l’ensemble de l’écosystème.

Visa élargit ses programmes pilotes de règlement en stablecoins dans plusieurs régions, chaînes de blocs et devises. Sur la base de ses premiers programmes pilotes de règlement en stablecoins au début 2025, Visa a transféré des milliards de dollars en stablecoins par l’intermédiaire de VisaNet, avec un rythme annualisé d’environ 7 milliards de dollars à fin mars 2026. Alors que les banques émettrices effectuent déjà des règlements sept jours sur sept on‑chain avec Visa, l’entreprise travaille également à étendre le règlement sur sept jours aux acquéreurs, afin d’accroître la flexibilité et la fréquence dans l’ensemble de l’écosystème. Cartes liées aux stablecoins : Visa continue d’élargir ses programmes de cartes liées aux stablecoins, en permettant aux consommateurs et aux entreprises de dépenser leurs soldes de stablecoins partout où Visa est accepté. Avec plus de 160 programmes actifs ou en développement à l’échelle mondiale, le taux d’adoption devrait accélérer.

Aider les clients à se moderniser sans perturbations

À travers toutes ces innovations, Visa a privilégié un message constant de la part des clients : la modernisation est essentielle mais un remplacement complet de système n’est pas pratique. Visa règle ce problème avec des capacités modulaires et cloud‑native intégrées à l’infrastructure existante et permettant aux banques, aux entreprises de technologies financières, aux acquéreurs et aux commerçants de moderniser à leur propre rythme.

Pour les émetteurs, la plateforme bancaire Pismo procure des capacités souples et en temps réel pour la banque et le traitement en temps réel avec un abandon graduel des systèmes traditionnels.

Pour les acquéreurs et les commerçants, la caisse unifiée est un moyen global pour accepter les paiements par carte et hors carte via une couche d’orchestration unique — prenant en charge l’évolution des modèles de commerce, y compris les transactions pilotées par l’IA. Visa Intelligent Authorization utilise des signaux réseau en temps réel et des modèles avancés pour aider les acquéreurs et leurs commerçants à optimiser les autorisations et à saisir des dépenses supplémentaires qui auraient autrement été refusées.

À la pointe de l’évolution du commerce

Ensemble, les annonces faites au cours du Visa Payments Forum soulignent une vision claire : Visa devient la plateforme qui relie l’IA, la monnaie programmable, l’infrastructure moderne et la confiance mondiale, afin que ses clients puissent gagner aujourd’hui et se préparer pour l'avenir.

« L’histoire est remplie d’innovations qui n’ont jamais atteint leur véritable potentiel », déclare J. Forestell. « La réussite est basée sur la confiance, la sécurité et la portée mondiale. Voilà ce que Visa veut contribuer à chaque nouvelle ère de commerce et ce que nous mettons en place pour l’avenir. »

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

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