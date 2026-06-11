Abbove consolide sa position sur le marché bancaire grâce au déploiement de sa plateforme au sein d'ING Belgique

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise belge de WealthTech Abbove annonce le lancement de sa plateforme de planification patrimoniale au sein d'ING Belgique. La banque propose désormais à ses clients des segments Personal Banking et Private Banking une nouvelle expérience de planification patrimoniale numérique, ING Financial Compass, qui repose sur la technologie Abbove et est parfaitement adaptée à son modèle de conseil.

Cette collaboration constitue une nouvelle étape dans la progression d'Abbove auprès des établissements financiers européens et traduit l'évolution des attentes des banques et de leurs clients, qui s'orientent vers une approche plus globale du conseil en patrimoine.

Une plateforme configurée pour répondre aux besoins spécifiques d'ING Belgique

Même si la solution ING Financial Compass a été développée sur la base technologique d'Abbove, elle a été configurée pour répondre aux besoins spécifiques d'ING Belgique, de ses conseillers et de ses clients.

Les parcours clients, les méthodologies de conseil et les objectifs patrimoniaux propres aux segments desservis par la banque ont été intégrés à l’expérience utilisateur.

Cette approche permet à ING Belgique d’offrir une solution fidèle à son identité et à son modèle de conseil, tout profitant de la puissance et des innovations de la plateforme Abbove.

Une expérience patrimoniale dédiée aux clients Personal Banking et Private Banking

Grâce à ING Financial Compass, les clients peuvent regrouper toutes les informations relatives à leur patrimoine, visualiser leur situation globale et suivre son évolution dans le temps.

La plateforme permet également de structurer les informations familiales, financières et successorales en vue de préparer les grandes étapes du cheminement patrimonial d’une famille et d’anticiper les questions de succession.

Cette vision globale offre également aux conseillers une base de dialogue, ce qui leur permet d’approfondir les conversations avec les familles et de déterminer les solutions les plus adaptées à leurs objectifs.

Une étape importante dans l'évolution d'Abbove

Avec ce déploiement, la technologie Abbove est à présent accessible aux clients Private Banking d'ING Belgique, mais aussi à ses clients Personal Banking.

Ce déploiement marque une étape importante pour Abbove. La plateforme, historiquement utilisée principalement dans le cadre du conseil en gestion de patrimoine, de la banque privée et des family offices, démontre désormais sa capacité à servir une clientèle élargie en quête de conseils structurés concernant ses projets de vie, son patrimoine et sa transmission.

Il confirme par ailleurs la capacité d’Abbove à accompagner les organismes financiers vers une approche moderne de la planification patrimoniale à grande échelle.

Une nouvelle génération d’accompagnement patrimonial

Abbove s’est positionnée au cours des dernières années comme l’un des acteurs de référence en Europe en matière de planification patrimoniale numérique.

Grâce à sa technologie, les conseillers et leurs clients disposent d’une vision commune de leur situation patrimoniale, fixent des objectifs et définissent une stratégie patrimoniale cohérente sur le long terme.

Là où de nombreux outils se contentent d’afficher des données, Abbove structure le dialogue patrimonial et favorise la collaboration entre les familles et leurs conseillers.

Ce déploiement au sein d’ING Belgique prouve la capacité de la plateforme à s’intégrer aux environnements bancaires les plus exigeants tout en s’adaptant aux caractéristiques propres à chaque établissement.

Témoignage du PDG d’Abbove

« Cette collaboration avec ING Belgique représente une étape majeure pour Abbove. Elle consolide notre position de référence sur le marché bancaire européen et signe une évolution importante sur notre trajectoire, avec notre ouverture à un segment « Personal Banking » aux côtés de notre activité « Private Banking ». Elle confirme la capacité d’Abbove à accompagner de gros acteurs financiers dans le déploiement d’une planification patrimoniale personnalisée à grande échelle ».

— Guillaume Desclée, PDG, Abbove

À propos d'Abbove

Abbove est une plateforme européenne de planification patrimoniale destinée aux institutions financières, créée à Bruxelles en 2017. Grâce à un modèle B2B2C sous marque blanche, elle permet aux banques privées, aux gestionnaires de fortune et aux Family Offices de proposer des conseils patrimoniaux personnalisés à grande échelle, tout en structurant les données patrimoniales de manière exploitable. Plus de 1 200 conseillers s'appuient sur Abbove pour accompagner près de 40 000 familles, soit plus de 200 000 personnes à travers l'Europe. Elle compte parmi ses clients quatre banques de premier plan : BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, ING et Quintet Private Bank. La plateforme, disponible en Belgique, en France et au Luxembourg, est certifiée ISO 27001 et ISAE 3000 Type 2. Pour plus d'informations, consultez le site www.abbove.com.

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