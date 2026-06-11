GENESIS Pharma breidt strategisch commercieel partnerschap met Alnylam Pharmaceuticals voor RNAi-therapieën uit naar de Scandinavische regio

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, een toonaangevend regionaal biofarmaceutisch bedrijf gericht op de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen in Europa, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn langdurige commerciële partnerschap met Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), het vooraanstaande bedrijf op het gebied van RNAi-therapieën. De uitgebreide overeenkomst vergroot het geografische bereik van de samenwerking met vier Scandinavische markten - Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden - naast de dertien markten in Zuidoost-Europa die al binnen het toepassingsgebied van het samenwerkingsverband vallen.

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