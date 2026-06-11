GENESIS Pharma breidt strategisch commercieel partnerschap met Alnylam Pharmaceuticals voor RNAi-therapieën uit naar de Scandinavische regio
GENESIS Pharma breidt strategisch commercieel partnerschap met Alnylam Pharmaceuticals voor RNAi-therapieën uit naar de Scandinavische regio
- Het uitgebreide partnerschap voegt Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden toe aan het bestaande netwerk van dertien Zuidoost-Europese markten van GENESIS Pharma.
- Het verleent rechten voor de commercialisering van Alnylams RNAi-therapieën voor ernstige cardiomyopathieën en zeldzame genetische ziekten.
ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, een toonaangevend regionaal biofarmaceutisch bedrijf gericht op de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen in Europa, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn langdurige commerciële partnerschap met Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), het vooraanstaande bedrijf op het gebied van RNAi-therapieën. De uitgebreide overeenkomst vergroot het geografische bereik van de samenwerking met vier Scandinavische markten - Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden - naast de dertien markten in Zuidoost-Europa die al binnen het toepassingsgebied van het samenwerkingsverband vallen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Neem voor meer informatie contact op met:
Natalia Karahaliou, Communications Manager
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605