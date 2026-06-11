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Visa与OpenAI合作，共同推动新一代人工智能商业的发展

此次新合作将Visa的全球支付网络引入了最大的人工智能平台之一，旨在支持无缝、安全的交易，并在由智能代理支持的商业环境中拓展更多基于人工智能的应用场景

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旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa（NYSE：V）今日宣布与OpenAI达成战略合作，旨在实现代理式商业场景中的安全Visa支付，从而在OpenAI平台上提供无缝且值得信赖的支付体验。双方在旧金山举行的Visa支付论坛上共同发布了这一消息。通过此次合作，Visa将提供其全球网络、身份认证能力和安全基础设施，以支持代理式商业体验，帮助消费者和企业放心进行互动与交易。

此次合作是“Visa智能商业”（Visa Intelligent Commerce）计划的一部分，该计划致力于将安全的支付功能扩展至新的数字环境。随着人工智能不断发展成为数字交互的重要接口，Visa与OpenAI还将共同探索一系列企业级应用，包括由Codex驱动的面向开发者的体验，以及更加自动化和对话式的流程。

根据本次合作，Visa的支付功能将集成到OpenAI的体验中，为开发者和商户提供了接受由代理发起的Visa支付的简化方式。Visa将与OpenAI携手提供支撑可信且安全交易的底层网络、令牌化和风险管理能力。

交易将在明确界定的用户权限、政策和控制措施下进行，例如消费限额、商户类别或所需审批。交易将采用令牌化的Visa凭证，并结合实时授权和欺诈监测，从而助力新型人工智能支付体验，确保强大的安全性和消费者保护。

Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示，“人工智能将对商业领域产生比互联网或移动技术更为深远的影响。随着人工智能代理逐渐成为经济活动中的积极参与者，Visa的重点在于确保交易的可信度、安全性与流畅性。这正是我们与OpenAI等合作伙伴共同构建的基础设施。”

OpenAI商业部门合作伙伴关系负责人Marco Mahrus表示。“未来，商业活动将发生在比今天更多的地方，以更多样的方式展开，而智能代理将在帮助人们完成涉及金钱的任务方面发挥越来越重要的作用——从购物和支付到更复杂的交易。通过与Visa智能商业（Visa Intelligent Commerce）的集成，我们正在构建安全、透明且由用户掌控的智能代理交易基础设施，帮助人们更好地利用人工智能代理，同时确保支付过程安全可靠，让用户高枕无忧。”

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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