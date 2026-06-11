Solana成為世界撲克大賽(World Series of Poker®)的冠名贊助商

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球歷史最悠久、最負盛名的撲克錦標賽系列世界撲克大賽(WSOP®)今日宣布與Solana基金會達成一項開創性的合作，旨在將加密貨幣直接融入全球撲克體驗。

從今天在Paris Las Vegas和Horseshoe Las Vegas舉行的第57屆年度夏季賽事開始，玩家將能夠使用Solana購買錦標賽門票，該功能由MoonPay的支付基礎設施提供技術支援。這將是WSOP歷史上首次允許玩家直接使用加密貨幣購買參賽門票。透過利用Solana的技術，這種支付方式將省去所有交易手續費。

這項整合將在今年12月於巴哈馬舉行的2026年WSOP Paradise賽事中進一步擴充，屆時錦標賽獲勝者將能夠透過Solana以穩定幣的形式接收獎金結算，從而實現近乎即時的款項到賬，並減少傳統國際錦標賽獎金結算中常見的繁瑣流程。

在此次合作中，Solana基金會還將擔任2026年世界撲克大賽及2026年世界撲克大賽Paradise賽事的官方冠名贊助商。

世界撲克大賽，由Solana發牌

撲克社群長期以來一直處於採用數位貨幣的尖端，玩家們因其高效率和透明度而欣然接受諸如Solana等去中心化技術。Solana是一個高效能區塊鏈，以其業界首屈一指的交易速度（每秒能夠處理數千筆交易）以及極低的成本（平均費用保持在0.001美元以下）而聞名。透過讓玩家使用MoonPay進行購買，並在Solana上以穩定幣形式兌現，這些措施能夠：

為符合條件的賽事提供更快的結算速度和精簡的支付處理流程

為前往參加WSOP賽事的國際玩家提供更高的便利性

帶來近乎即時的全球結算，降低使用者操作門檻

為參加全球頂尖錦標賽的玩家提供更靈活的支付選擇

引進由Solana支援的購買和結算方式，正在重塑資金在撲克生態系統中的流動方式，並降低了全球玩家的參與門檻。

撲克與加密貨幣的交匯點

這一措施連結了數位資產領域與撲克世界，彰顯出玩家對於能簡化全球賽事參與流程的更快金融工具與日俱增的需求。除了支付領域，此次合作還將兩個密切相關的社群結合在一起。

WSOP執行長Ty Stewart表示：「我們非常驕傲能將這樣一個富有創新精神和熱情的社群引進我們的大家庭。Solana的生態系統和WSOP一樣，不斷打破常規，並始終專注于消費者體驗。Solana的速度和效率完美契合了我們錦標賽快節奏的活力，我們欣然向全球觀眾展示他們的技術。」

Solana基金會產品長Vibhu Norby表示：「Solana是一個人們可以擁有和交易數百萬種資產、進行支付、賺取收益等的數位經濟體。特別是在過去幾年中，交易一直是Solana上的一個巨大的成長領域，產生了超過4兆美元的交易額。本質上，交易與撲克有許多相同的特徵：艱難的決策、不完整的資訊、以及對資金管理的把控。我們非常振奮能與WSOP一起發展撲克遊戲，並將這兩個世界融合在一起。」

MoonPay Commerce總裁Jim Walker表示：「撲克玩家一直走在創新的尖端。他們用概率思維思考、迅速行動，並採用能給他們帶來優勢的工具。加密貨幣是順理成章的選擇。透過經由MoonPay在Solana上為門票購買和結算提供支援，我們直接滿足了這一需求：更快、無國界的支付，讓世界各地的玩家都能輕鬆入座全球最大的牌桌。」

超越牌桌：形象大使與款待活動

Solana基金會將贊助一組精選的職業撲克選手充當形象大使，代表該生態系統參加今年夏季的WSOP賽事。此外，Solana生態系統將在拉斯維加斯的Paris和Horseshoe大飯店舉辦獨家款待活動，並在今年冬天的巴哈馬WSOP Paradise賽事期間舉辦頂尖體驗活動。Solana使用者還可以期待後續推出的與WSOP合作開發的鏈上撲克產品。

令人振奮的WSOP賽事每天都在WSOP YouTube頻道和X @Solana上進行直播。2026年WSOP主賽事還將於7月2日重返美國ESPN有線電視，並透過ESPN網路、TSN、Disney+、Groupe M6、Abema Japan和Warner Bros. Discovery的Eurosport向全球130多個國家的超過3億家庭播出。

玩家請關注X（前Twitter）和Instagram上的@WSOP帳號，或造訪WSOP.com以查看今年WSOP賽事的更多資訊和即時動態。如欲瞭解更多關於Solana的資訊，請造訪solana.com。

關於世界撲克大賽

世界撲克大賽(World Series of Poker®)是全球規模最大、獎金最豐厚、最負盛名的競技賽事和撲克品牌，在過去六十年中已發放超過40億美元的獎金。WSOP涵蓋各種主要撲克變體的綜合錦標賽，是自1970年以來歷史最悠久的撲克錦標賽。2025年，其在拉斯維加斯的旗艦賽事吸引了246,960名參賽者，並發放了超過4.81億美元的獎金——兩者均創下該系列賽事的歷史紀錄。WSOP的賽事組合還包括每年在五大洲舉辦的約50場WSOP巡迴賽、WSOP Europe賽事（始於2007年）、WSOP Paradise賽事（始於2023年）以及屢創紀錄的WSOP Online撲克節。WSOP現場賽事的國際衛星賽由「世界最大撲克室」GGPoker獨家舉辦。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wsop.com。

關於Solana

Solana是一個為網際網路資本市場、支付、AI代理和加密應用程式提供支援的高效能網路。Solana以單一全球狀態機的身分運行，具有開放性、互通性和去中心化的特點。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://solana.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。