Solana wird Hauptsponsor der World Series of Poker®

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Die World Series of Poker (WSOP®), die älteste und renommierteste Pokerturnierserie der Welt, gab heute eine einzigartige Zusammenarbeit mit der Solana Foundation bekannt, um Kryptowährungen direkt in das globale Pokererlebnis zu integrieren.

Ab heute können Spieler bei der 57. jährlichen Sommerveranstaltung im Paris Las Vegas und im Horseshoe Las Vegas Turniertickets mit Solana erwerben, wobei die Zahlungsabwicklung über die Zahlungsinfrastruktur von MoonPay erfolgt. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der WSOP, dass Spieler ihre Turniertickets direkt mit Kryptowährung erwerben können, und dank der Nutzung der Solana-Technologie fallen bei dieser Zahlungsmethode keinerlei Bearbeitungsgebühren an.

Die Integration wird im Dezember dieses Jahres bei der „WSOP Paradise 2026“ auf den Bahamas weiter ausgebaut. Dort können Turniersieger ihre Gewinne in Stablecoins auf der Solana-Blockchain erhalten, was einen nahezu sofortigen Zugriff auf die Auszahlungen ermöglicht und die Reibungsverluste verringert, die üblicherweise mit internationalen Turnierauszahlungen verbunden sind.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Solana Foundation zudem als offizieller Presenting-Sponsor der World Series of Poker 2026 und der World Series of Poker Paradise 2026 fungieren.

Die World Series of Poker, präsentiert von Solana

Die Poker-Community ist seit langem Vorreiter bei der Einführung digitaler Währungen, wobei die Spieler dezentrale Technologien wie Solana aufgrund ihrer Effizienz und Transparenz begrüßen. Als leistungsstarke Blockchain wird Solana für ihre branchenführenden Transaktionsgeschwindigkeiten – sie kann Tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten – und ihre extrem niedrigen Kosten geschätzt, wobei die durchschnittlichen Gebühren unter 0,001 US-Dollar liegen. Indem sie es Spielern ermöglichen, über MoonPay Einkäufe zu tätigen und Auszahlungen in Stablecoins auf Solana vorzunehmen, bieten diese Initiativen folgende Vorteile:

Schnellere Abrechnung und optimierte Zahlungsabwicklung für berechtigte Veranstaltungen

Bessere Erreichbarkeit für internationale Teilnehmer, die zu WSOP-Veranstaltungen reisen

Nahezu sofortige weltweite Abwicklung mit weniger Aufwand für die Nutzer

Erweiterte Zahlungsflexibilität für Spieler, die an bedeutenden Turnieren weltweit teilnehmen

Die Einführung von Solana-basierten Kauf- und Abwicklungsvorgängen modernisiert den Geldfluss im Poker-Ökosystem und verringert die Reibungsverluste für Spieler weltweit.

Wo Poker und Krypto aufeinandertreffen

Diese Initiative schlägt eine Brücke zwischen dem Bereich der digitalen Vermögenswerte und der Pokerwelt und trägt damit der wachsenden Nachfrage der Spieler nach schnelleren Zahlungsinstrumenten Rechnung, die die Teilnahme an globalen Veranstaltungen vereinfachen. Über den Zahlungsverkehr hinaus bringt die Zusammenarbeit Gemeinschaften zusammen, die eng miteinander verbunden sind.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, eine so innovative und engagierte Community in unsere Reihen aufzunehmen“, sagte Ty Stewart, Chief Executive Officer der WSOP. „Das Solana-Ökosystem stellt, ähnlich wie die WSOP, Konventionen stets in Frage und konzentriert sich ganz auf das Kundenerlebnis. Die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana spiegeln die rasante Dynamik unserer Turniere wider, und wir freuen uns darauf, diese Technologie unserem weltweiten Publikum vorzustellen.“

„Solana ist eine digitale Wirtschaft, in der Menschen Millionen von Vermögenswerten besitzen und handeln, Zahlungen tätigen, mit ihrem Geld Erträge erzielen und vieles mehr können“, sagte Vibhu Norby, Chief Product Officer der Solana Foundation. „Insbesondere der Handel war in den letzten Jahren ein riesiger Wachstumsbereich auf Solana und hat ein Volumen von über 4 Billionen US-Dollar generiert. Im Kern weist der Handel viele der gleichen Merkmale wie Poker auf: schwierige Entscheidungen, unvollständige Informationen und die sorgfältige Verwaltung des Kapitals. Wir freuen uns unglaublich darauf, das Pokerspiel gemeinsam mit der WSOP weiterzuentwickeln und diese beiden Welten zusammenzubringen.“

„Pokerspieler waren schon immer Vorreiter bei Innovationen. Sie denken in Wahrscheinlichkeiten, handeln schnell und nutzen die Werkzeuge, die ihnen einen Vorteil verschaffen“, sagte Jim Walker, President von MoonPay Commerce. „Kryptowährungen sind dafür wie geschaffen. Indem wir den Kauf und die Abwicklung von Tickets über MoonPay auf Solana ermöglichen, kommen wir diesem Bedarf direkt entgegen: schnellere, grenzenlose Zahlungen, die es Spielern überall auf der Welt leicht machen, an den größten Tischen der Welt Platz zu nehmen.“

Über das Filz hinaus: Botschafter und Gastfreundschaft

Die Solana Foundation wird eine ausgewählte Gruppe von Poker-Botschaftern sponsern, die das Ökosystem beim diesjährigen WSOP-Event im Sommer vertreten werden. Darüber hinaus wird das Solana-Ökosystem exklusive Hospitality-Veranstaltungen an den Spielstätten „Paris“ und „Horseshoe“ in Las Vegas sowie ein exklusives Erlebnis während der WSOP Paradise auf den Bahamas in diesem Winter ausrichten. Solana-Nutzer können sich zudem auf gemeinsame On-Chain-Pokerprodukte freuen, die gemeinsam mit der WSOP entwickelt werden und in Kürze folgen sollen.

Spannende WSOP-Action wird täglich auf dem WSOP-YouTube-Kanal und auf X via @Solana gestreamt. Das WSOP-Main-Event 2026 wird ab dem 2. Juli in den Vereinigten Staaten wieder im linearen Fernsehen auf ESPN zu sehen sein und weltweit in mehr als 130 Ländern und über 300 Millionen Haushalten über die ESPN-Sender, TSN, Disney+, Groupe M6, Abema Japan und Eurosport von Warner Bros. Discovery übertragen.

Spieler sollten @WSOP auf X (ehemals Twitter) und Instagram folgen oder unter WSOP.com nach weiteren Neuigkeiten und Updates zum diesjährigen WSOP-Event Ausschau halten. Weitere Informationen zu Solana finden Sie unter solana.com.

Über die World Series of Poker

Die World Series of Poker® ist die größte, höchstdotierte und renommierteste Glücksspielveranstaltung und Pokermarke der Welt, bei der in den letzten sechs Jahrzehnten Preisgelder in Höhe von mehr als 4 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet wurden. Mit einem umfassenden Turnierprogramm in allen wichtigen Pokervarianten ist die WSOP das am längsten bestehende Pokerturnier, dessen Geschichte bis ins Jahr 1970 zurückreicht. Im Jahr 2025 zog das Flaggschiff-Event in Las Vegas 246.960 Teilnehmer an und vergab Preisgelder in Höhe von mehr als 481 Millionen US-Dollar – beides Allzeitrekorde für die Serie. Das WSOP-Veranstaltungsportfolio umfasst jährlich etwa 50 WSOP Circuit Events auf fünf Kontinenten, die WSOP Europe (seit 2007), die WSOP Paradise (seit 2023) und das rekordverdächtige WSOP Online Festival. Die internationalen Satellites zu den WSOP-Live-Events finden exklusiv bei GGPoker, dem weltweit größten Pokerraum, statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.wsop.com.

Über Solana

Solana ist ein leistungsstarkes Netzwerk, das Internet-Kapitalmärkte, Zahlungsverkehr, KI-Agenten und Krypto-Anwendungen unterstützt. Solana funktioniert als eine einzige globale Zustandsmaschine und ist offen, interoperabel und dezentralisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://solana.com.

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