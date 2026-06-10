GlobalFoundries en Qualinx demonstreren Europa's eerste soevereine productieketen voor beveiligingskritische halfgeleiders

DRESDEN, Duitsland & DELFT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--GlobalFoundries (GF) en Qualinx hebben vandaag de succesvolle afronding aangekondigd van de eerste volledig Europese end-to-end productieketen voor halfgeleiders in de fabriek van GlobalFoundries in Dresden, gebaseerd op de FDX-technologie. Deze mijlpaal toont aan dat beveiligingskritische chips voor de lucht- en ruimtevaart, defensie en kritieke infrastructuur volledig binnen Europa kunnen worden ontworpen, geproduceerd en geleverd.

Binnen deze samenwerking trad Qualinx op als eerste referentieklant met een geavanceerd GNSS SoC-ontwerp voor veilige toepassingen op het gebied van Positionering, Navigatie en Tijdsbepaling (PNT). Het QLX3xx-ontwerp is gericht op soevereine GNSS-gebaseerde PNT-oplossingen voor de lucht- en ruimtevaart, defensie en kritieke infrastructuur, zoals robuuste tijds- en synchronisatienetwerken en sterk geïntegreerde, ultra-energiezuinige GNSS-ontvangers voor edge-toepassingen

GF en Qualinx zetten een nieuwe standaard voor Europese Soevereine Productie.

Mede gefinancierd via de European Chips Act, werkt GF aan de realisatie van Europese soevereine productie. Veiligheidskritische stappen in het productieproces – van de ontvangst van klantontwerpen tot veilige maskerdiensten en waferproductie – worden volledig binnen Europa uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een volledig Europese toeleveringsketen voor veiligheidskritische halfgeleiders. Gevoelige ontwerpgegevens van klanten en fysieke materialen blijven volledig binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Productiestappen buiten Europa worden bewust vermeden om te voldoen aan regelgeving en aan de veiligheidsvereisten van overheden, publieke instellingen en systeemintegratoren.

“We laten zien dat Europa kan vertrouwen op een veilige, end-to-end productieketen voor halfgeleiders die voldoet aan de hoogste eisen van de lucht- en ruimtevaart en defensie,” aldus dr. Manfred Horstmann, Senior Vice President en General Manager bij GlobalFoundries. “Onze samenwerking met Qualinx markeert de eerste operationele mijlpaal: het bewijst dat complexe, veiligheidskritische ASIC-ontwerpen voor de lucht- en ruimtevaart, defensie en kritieke infrastructuur vandaag de dag al op industriële schaal kunnen worden geproduceerd via een volledig Europees, betrouwbaar productieproces.”

“Dit eerste beveiligde product toont aan dat een volledig Europese productieketen – van maskerdiensten tot waferproductie – vandaag al werkelijkheid is,” zegt Tom Trill, CEO van Qualinx. “Samen met GlobalFoundries hebben we onze Digital RF-technologie geoptimaliseerd voor FDX binnen een veilige end-to-end productieketen. Dit heeft geresulteerd in de introductie van onze ultra-energiezuinige, herconfigureerbare GNSS SoC en Analog Front End. Deze mijlpaal onderstreept ons vermogen om betrouwbare, energiezuinige oplossingen te leveren met behoud van volledige controle over IP, data en de toeleveringsketen binnen Europa.”

Roadmap: Opschaling van Europese Soevereine Productie.

De tape-out die samen met Qualinx is gerealiseerd, vormt de eerste operationele mijlpaal op weg naar een volledig geautomatiseerde trusted European flow, die GlobalFoundries eind 2026 in Dresden wil implementeren. Vanaf 2027 zullen klanten uit de lucht- en ruimtevaart, defensie en kritieke infrastructuur gebruikmaken van deze productieketen als onderdeel van reguliere foundrydiensten. Daarbij worden ook Europese IP-partners, mask houses en OSAT-dienstverleners geïntegreerd om een consistente, in Europa verankerde waardeketen te waarborgen.

Momenteel voert GF al gesprekken met diverse Europese systeem- en modulefabrikanten uit de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector, evenals met exploitanten van kritieke infrastructuur, om toekomstige productgeneraties onder te brengen binnen het programma voor Europese soevereine productie. De succesvolle samenwerking met Qualinx dient hierbij als referentieproject en helpt zowel technische als regelgevende risico’s voor toekomstige programma’s te beperken.

Om Europese soevereine productie voor veiligheidskritische toepassingen verder te versterken, werkt GF ook samen met toonaangevende Europese aanbieders van connectiviteits- en clouddiensten om datastromen binnen de volledige halfgeleiderwaardeketen te beveiligen. In een gezamenlijk project met Deutsche Telekom onderzoekt GF momenteel hoe productiegerelateerde gegevens – van ontwerp en tape-out tot productie-, test- en kwaliteitsdata – volledig binnen Europa kunnen worden verwerkt, getransporteerd en opgeslagen met behulp van Europese netwerken, cloudinfrastructuren en datacenters. De inzichten uit dit initiatief, waaronder veilige datarouting, encryptie en toegangsbeheer voor zeer gevoelige workloads binnen de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en kritieke-infrastructuursectoren, zullen rechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling en opschaling van GF's model voor Europese soevereine productie.

Over GlobalFoundries

GlobalFoundries (GF) is een toonaangevende fabrikant van essentiële halfgeleiders, die AI op grote schaal mogelijk maken, van de cloud tot de fysieke wereld. Dankzij nauwe samenwerkingen met klanten levert GF onderscheidende, energiezuinige en hoogwaardige oplossingen voor de automobielsector, lucht- en ruimtevaart en defensie, datacenters, slimme mobiele apparaten, het Internet of Things (IoT) en andere snelgroeiende markten. Met wereldwijde productievestigingen in de VS, Europa en Azië is GF een betrouwbare en geïntegreerde technologiepartner voor klanten wereldwijd. Het getalenteerde internationale team van GF richt zich dagelijks op veiligheid, continuïteit en duurzaamheid. Ga voor meer informatie naar www.gf.com.

Over Qualinx

Qualinx is een Europees deeptech-halfgeleiderbedrijf dat ultra-energiezuinige connectiviteit voor de ‘connected edge’ opnieuw vormgeeft. De eigen Digital Radio Frequency (DRF)-technologie vervangt traditionele analoge ontvangers door digitale hardwareblokken. Hiermee ontwikkelt Qualinx GNSS-, PNT- en PVT-chipsets en -modules die veilige, schaalbare en herconfigureerbare trackingoplossingen mogelijk maken voor toepassingen zoals wearables, consumentenelektronica, automotive, wagenparkbeheer, huisdiertracking en asset tracking.

Qualinx werd opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in Delft. Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe generatie RF-halfgeleiders die zijn ontworpen voor praktijktoepassingen en lange productlevenscycli. Volg Qualinx op LinkedIn of ga voor meer informatie naar www.qualinx.io.