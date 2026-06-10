Schneider Electric et Métaux Torngat s'associent pour construire une chaîne de valeur stratégique dans le domaine des minéraux critiques

MILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric et Métaux Torngat ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente non contraignant (PE) visant à explorer un partenariat industriel stratégique pour soutenir le développement d'une chaîne de valeur des terres rares résiliente et responsable.

Le partenariat repose sur le développement du projet de terres rares de Strange Lake au Nunavik, avec des infrastructures connexes au Labrador et une usine de séparation prévue à Sept-Îles. Il est conçu pour soutenir une collaboration intégrée de bout en bout, reliant le développement des ressources en amont, l'intégration technologique et la demande industrielle future.

Le protocole d’entente vise à soutenir le développement d’un partenariat à 360°, avec un double objectif :

Soutenir le développement d'un projet minier et de traitement de nouvelle génération, en tirant parti de l'expertise de Schneider Electric en matière d'électrification, d'automatisation, de systèmes numériques et de conception industrielle durable

Renforcer la résilience à long terme de la chaîne d'approvisionnement de Schneider Electric, grâce à un accès à un écosystème de terres rares et d'aimants plus sûr, responsable et conforme aux normes pour les applications stratégiques

Le projet Strange Lake devrait produire des terres rares lourdes et légères, essentielles aux aimants permanents utilisés dans les énergies renouvelables, les infrastructures numériques et la fabrication de pointe.

Cela confère à la future collaboration une dimension qui dépasse le simple cadre d'un accord de soutien à un projet : elle représente une étape concrète vers une chaîne de valeur intégrée et fiable pour les minéraux critiques.

« Ce partenariat reflète une réalité claire : la transition énergétique dépend non seulement de la technologie, mais aussi d’un accès sûr et responsable aux matières premières essentielles », a déclaré Frederick Morency, vice-président Développement durable, Initiatives stratégiques et Innovation chez Schneider Electric Canada. « Avec Métaux Torngat , nous visons une approche totalement intégrée, de l'extraction des ressources à leur utilisation industrielle, qui renforce à la fois le développement des projets et la résilience de l'approvisionnement à long terme. » C’est un exemple concret de la manière dont les acteurs industriels peuvent s’unir pour construire des chaînes d’approvisionnement fiables. »

Le protocole d'accord a été signé à Paris en marge de la réunion de haut niveau sur le financement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques dans les pays du G7 et les pays partageant les mêmes vues. L’annonce a été faite en présence de Sébastien Martin, ministre délégué français à l’Industrie, et d’Isabella Chan, sous-ministre adjointe principale à Ressources naturelles Canada et envoyée spéciale du Canada pour l’Alliance pour la production de minéraux critiques.

« Le projet Strange Lake est conçu pour devenir un acteur clé dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en terres rares résiliente et responsable », a déclaré Maryse Bélanger, cheffe de la direction par intérim et présidente du conseil d'administration de Métaux Torngat. « Travailler avec Schneider Electric nous permettra d'intégrer une technologie industrielle de pointe, conçue dans une optique de développement durable, à nos opérations futures, tout en reliant notre projet à la demande réelle en aval. C’est l’occasion de construire non seulement une mine, mais une chaîne de valeur complète et tournée vers l’avenir. »

« Ce partenariat illustre la manière dont nous collaborons avec nos partenaires stratégiques, en partageant nos technologies énergétiques de pointe pour permettre des processus plus durables et plus efficaces », a déclaré Stéphane Piat, vice-président senior, Stratégie et performance de la chaîne d'approvisionnement mondiale, Schneider Electric. « Métaux Torngat soutient notre stratégie de résilience en garantissant la disponibilité des matériaux critiques essentiels à une chaîne d'approvisionnement antifragile. »

En intégrant la durabilité, l'efficacité et la performance numérique tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à l'exploitation, ce partenariat vise à établir de nouvelles normes en matière de développement responsable des ressources.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est un leader mondial des technologies énergétiques, qui favorise l'efficacité et la durabilité en électrifiant, automatisant et numérisant les industries, les entreprises et les foyers. Ses technologies permettent aux bâtiments, aux centres de données, aux usines, aux infrastructures et aux réseaux de fonctionner comme des écosystèmes ouverts et interconnectés, améliorant ainsi leurs performances, leur résilience et leur durabilité. Le portefeuille comprend des appareils intelligents, des architectures logicielles, des systèmes basés sur l'IA, des services numériques et des conseils d'experts. Avec 160 000 collaborateurs et un million de partenaires dans plus de 100 pays, Schneider Electric figure régulièrement parmi les entreprises les plus durables au monde. www.se.com/ca/fr/

À propos de Torngat Metals Ltd.

Métaux Torngat est une société canadienne privée qui œuvre au développement du projet Strange Lake et à l’approvisionnement en éléments de terres rares produits de façon responsable, destinés aux technologies de pointe et aux solutions à faibles émissions de carbone. Présente au Québec ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, la Société vise à devenir une source de référence internationale pour les terres rares légères et un chef de file mondial dans la résolution de la crise d’approvisionnement en terres rares lourdes, notamment le dysprosium et le terbium. Souhaitant établir des partenariats solides avec les communautés inuites, les Premières Nations et les communautés locales, et s’appuyant sur une ingénierie de pointe ainsi que sur de nouvelles approches visant à réduire les impacts environnementaux, Métaux Torngat entend jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.torngatmetals.com.