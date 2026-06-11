Solana se convierte en patrocinador principal de la World Series of Poker® 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--La World Series of Poker (WSOP®), la serie de torneos de póker más longeva y prestigiosa del mundo, anunció hoy una colaboración inédita con la Solana Foundation para incorporar las criptomonedas de forma directa a la experiencia global del póker.

A partir de hoy, durante la 57.ª edición anual del evento de verano que se celebra en Paris Las Vegas y Horseshoe Las Vegas, los jugadores podrán adquirir entradas para torneos utilizando Solana a través de la infraestructura de pagos de MoonPay. Será la primera vez en la historia de la WSOP que los participantes podrán comprar entradas para torneos directamente con criptomonedas y, gracias a la tecnología de Solana, este método de pago no tendrá comisiones de procesamiento.

La integración se ampliará en WSOP Paradise 2026, que se celebrará en las Bahamas este diciembre. Allí, los ganadores de los torneos podrán recibir sus premios en monedas estables en Solana, lo que les permitirá acceder a los fondos casi de inmediato y reducir las complejidades que suelen asociarse al pago internacional de premios.

Como parte de esta colaboración, la Solana Foundation también actuará como patrocinador principal oficial de la World Series of Poker 2026 y de la World Series of Poker Paradise 2026.

La World Series of Poker, impulsada por Solana

La comunidad del póker se ha caracterizado históricamente por adoptar de forma temprana las monedas digitales y las tecnologías descentralizadas, como Solana, por su eficiencia y transparencia. Como cadena de bloques de alto rendimiento, Solana es reconocida por ofrecer velocidades de transacción líderes en el sector —con capacidad para procesar miles de operaciones por segundo— y costos extremadamente bajos, con comisiones promedio inferiores a USD 0,001. Gracias a la posibilidad de realizar compras a través de MoonPay y cobrar premios en monedas estables mediante Solana, esta iniciativa ofrece:

Pago de premios más rápido y procesamiento de pagos simplificado en los eventos participantes

Mayor accesibilidad para los jugadores internacionales que viajan a los eventos de la WSOP

Pagos globales casi instantáneos, con menos fricciones para los usuarios

Más flexibilidad en los métodos de pago para quienes participan en los principales torneos del circuito internacional

La incorporación de compras y pagos impulsados por Solana moderniza la forma en que circula el dinero dentro del ecosistema del póker y simplifica la experiencia de los jugadores de todo el mundo.

Dónde convergen el póker y las criptomonedas

Esta iniciativa conecta el ecosistema de los activos digitales con el mundo del póker y responde a la creciente demanda de herramientas financieras más rápidas que faciliten la participación en eventos internacionales. Más allá de los pagos, la colaboración reúne a dos comunidades con intereses y valores estrechamente alineados.

"Nos enorgullece enormemente incorporar una comunidad tan innovadora y apasionada a nuestro ecosistema", afirmó Ty Stewart, director ejecutivo de WSOP. "Al igual que la WSOP, el ecosistema de Solana desafía constantemente los modelos tradicionales y mantiene un fuerte enfoque en la experiencia del usuario. La velocidad y eficiencia de Solana reflejan la energía dinámica de nuestros torneos, y estamos entusiasmados por mostrar su tecnología a nuestra audiencia global".

"Solana es una economía digital donde las personas pueden poseer e intercambiar millones de activos, realizar pagos, obtener rendimientos sobre sus activos y mucho más", señaló Vibhu Norby, director de Producto de la Solana Foundation. "La actividad de intercambio, en particular, ha sido una de las áreas de mayor crecimiento en Solana durante los últimos años y ha generado más de USD 4 billones en volumen. En esencia, operar en los mercados comparte muchas características con el póker: decisiones difíciles, información incompleta y una gestión inteligente del capital. Estamos muy entusiasmados por impulsar el crecimiento del póker junto con la WSOP y acercar estos dos mundos".

"Los jugadores de póker siempre han estado a la vanguardia de la innovación. Piensan en términos de probabilidades, actúan con rapidez y adoptan las herramientas que les brindan una ventaja competitiva", afirmó Jim Walker, presidente de MoonPay Commerce. "Las criptomonedas encajan de forma natural en ese contexto. Al habilitar la compra de entradas y el pago de premios a través de MoonPay en Solana, respondemos directamente a esa demanda con pagos más rápidos y sin fronteras, que permiten a jugadores de todo el mundo participar en las mesas más importantes".

Más allá del juego: embajadores y experiencias exclusivas

La Solana Foundation patrocinará a un grupo seleccionado de jugadores profesionales que actuarán como embajadores del ecosistema durante la WSOP de este verano. Además, el ecosistema Solana organizará eventos exclusivos para invitados en los recintos Paris y Horseshoe de Las Vegas, así como una experiencia prémium durante WSOP Paradise en las Bahamas este invierno. Los usuarios de Solana también podrán acceder próximamente a productos colaborativos de póker basados en cadena de bloques desarrollados junto con la WSOP.

La acción de la WSOP se transmite diariamente a través del canal de YouTube de la organización y en X mediante @Solana. El evento principal de la WSOP 2026 también regresará a la televisión tradicional en Estados Unidos a través de ESPN a partir del 2 de julio, y llegará a más de 130 países y más de 300 millones de hogares mediante las redes de ESPN, TSN, Disney+, Groupe M6, Abema Japan y Eurosport, de Warner Bros. Discovery.

Los jugadores pueden seguir a @WSOP en X (antes Twitter) e Instagram o visitar WSOP.com para conocer las últimas novedades y actualizaciones sobre la edición de este año. Para obtener más información sobre Solana, visite solana.com.

Acerca de World Series of Poker

La World Series of Poker® es la marca y serie de torneos de juego y póker más grande, prestigiosa y con mayores premios del mundo. En las últimas seis décadas ha otorgado más de USD 4000 millones en premios. Con un calendario que abarca todas las modalidades principales del póker, la WSOP es la serie de torneos más antigua de este deporte, con orígenes que se remontan a 1970. En 2025, su evento insignia en Las Vegas reunió a 246 960 participantes y distribuyó más de USD 481 millones en premios, cifras récord en la historia de la serie. El portafolio de eventos de la WSOP incluye aproximadamente 50 torneos del circuito WSOP Circuit al año en cinco continentes, WSOP Europe (desde 2007), WSOP Paradise (desde 2023) y el festival WSOP Online, que también ha batido récords de participación. Los satélites internacionales para los eventos presenciales de la WSOP se celebran exclusivamente en GGPoker, la sala de póker en línea más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.wsop.com.

Acerca de Solana

Solana es una cadena de bloques de alto rendimiento que impulsa mercados de capitales digitales, sistemas de pago, agentes de inteligencia artificial y aplicaciones basadas en criptomonedas. Funciona como una única plataforma global, abierta, interoperable y descentralizada. Para obtener más información, visite https://solana.com.

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