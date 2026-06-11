ソラナ、ワールドシリーズオブポーカーのプレゼンティングスポンサーに就任

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界で最も歴史が長く、最も権威のあるポーカートーナメントシリーズであるワールドシリーズオブポーカー（WSOP®）は、ソラナ財団との提携し、暗号通貨決済をグローバルポーカーイベントに導入することを発表しました。

パリス・ラスベガスとホースシュー・ラスベガスで開催される第57回夏季イベントにおいて、プレイヤーはMoonPayの決済インフラがサポートするソラナでトーナメントチケットを購入できるようになります。これにより、WSOP史上初めて、プレイヤーは暗号通貨でトーナメントチケットを購入でき、同時に、ソラナの技術を活用することで、この決済に手数料はかかりません。

この連携は、今年12月にバハマで開催される2026年WSOPパラダイスでさらに拡大されます。トーナメントの優勝者は、ソラナのステーブルコインによる賞金の受け取りが可能となり、ほぼ瞬時に支払われた賞金にアクセスでき、従来の国際トーナメントにおける賞金受け取りの煩雑さが軽減されます。

この提携の一環として、ソラナ財団は2026年ワールドシリーズオブポーカー（WSOP）および2026年ワールドシリーズオブポーカーパラダイスの公式プレゼンティングスポンサーとなります。

ワールドシリーズオブポーカーをソラナがサポート

ポーカーコミュニティは、デジタル通貨の普及において長年最前線に立ってきました。プレイヤーたちは、ソラナのような分散型テクノロジーの効率性と透明性を高く評価しており、積極的に活用しています。高性能ブロックチェーンであるソラナは、業界をリードするトランザクション処理速度（毎秒数千件のトランザクション処理）と、平均手数料が0.001ドル未満という超低コストで知られています。プレイヤーがMoonPayを通じた購入とソラナのステーブルコインでの出金が可能になることで、以下のようなメリットがあります。

イベントにおける決済の迅速化と支払い処理の効率化

WSOPイベントに参加する海外プレイヤーに対するアクセス性の向上

ユーザーに対する負担軽減とほぼ瞬時のグローバル決済

世界中の主要トーナメントに参加するプレイヤーに対する決済方法の柔軟性向上

ソラナがサポートする購入と決済の導入により、ポーカーエコシステムにおける資金の流れが近代化されるとともに、世界中のプレイヤーにとっての負担も軽減されます。

ポーカーと暗号通貨の融合

このイニシアチブは、デジタル資産とポーカー業界を結びつけ、グローバルイベントへの参加を簡素化し、より迅速な金融ツールに対するプレイヤーの高まるニーズを後押しするものです。この連携は、決済のみならず、すでに緊密な関係にあるコミュニティをさらに結びつけます。

WSOPの最高経営責任者（CEO）であるタイ・スチュワートは、「このような革新的かつ情熱的なコミュニティを仲間に迎え入れることができ、大変光栄に思います。ソラナのエコシステムは、WSOPと同様に、常に既成概念に挑戦し、顧客体験の向上に努めています。ソラナのスピードと効率性は、WSOPトーナメントの活気に満ちたエネルギーを反映するもので、このテクノロジーを世界のオーディエンスに紹介できることを楽しみにしています」と述べています。

ソラナ財団の最高製品責任者であるビブ・ノービーは、「ソラナは、人々が何百万もの資産を所有・取引し、支払いを行い、資金を運用して収益を得るなど、様々なことができるデジタル経済プラットフォームです。特にトレーディングは、ここ数年ソラナで著しく成長した分野であり、取引量は4兆ドルを超えています。トレーディングの本質は、ポーカーと多くの共通点があります。つまり、難しい決断、不完全な情報、資金管理などです。WSOPとともにポーカーを発展させるとともに、この2つの世界を融合できることを大変嬉しく思っています」と述べています。

ムーンペイ・コマースの社長であるジム・ウォーカー氏は、「ポーカープレイヤーは常にイノベーションの最前線に立ってきました。彼らは物事を確率で捉え、迅速に行動し、優位性を得るためのツールを積極的に取り入れます。暗号通貨はまさに彼らにぴったりです。ソラナにおいてMoonPayによるチケットの購入と決済を可能にすることで、私たちは彼らのニーズに応えます。つまり、より迅速な国境を越えた決済によって、世界中のプレイヤーが世界最大のテーブルに簡単に参加できるようになります」と述べています。

テーブルを超えて：アンバサダーとホスピタリティ

ソラナ財団は、今夏のWSOPイベントでエコシステムを代表する選りすぐりのポーカープレイヤーのアンバサダーを選出するとともに、スポンサーとしてもサポートを行う予定です。さらに、ソラナのエコシステムは、ラスベガスのパリとホースシューの会場で特別なホスピタリティイベントを開催するほか、今冬バハマで開催されるWSOPパラダイスでも素晴らしい体験を提供する予定です。ソラナユーザーは、WSOPと共同開発したオンチェーンポーカー製品にも期待できます。

WSOPの白熱した試合は、WSOPの公式YouTubeチャンネルとX via @Solanaで毎日配信されます。WSOP 2026メインイベントは、7月2日から米国ではESPNで地上波放送され、世界130か国以上の3億世帯以上でESPNネットワーク、TSN、Disney+、Groupe M6、Abema Japan、Warner Bros. DiscoveryのEurosportを通じて視聴可能となる予定です。

プレイヤーは、X（旧Twitter）とInstagramで@WSOPをフォローするか、WSOP.comで今年のWSOPイベントに関する最新情報をご覧いただけます。ソラナの詳細については、solana.comをご覧ください。

ワールドシリーズオブポーカーについて

ワールドシリーズオブポーカー®（WSOP）は、世界最大規模、最高額の賞金総額を誇る、最も権威あるゲーミングイベントおよびポーカーブランドです。過去60年間で40億ドル以上の賞金を授与してきました。あらゆる主要なポーカーバリエーションを網羅したトーナメントを多数開催するWSOPは、1970年に創設されたポーカー界最長の歴史を誇るトーナメントです。2025年には、ラスベガスで開催されたフラッグシップイベントに24万6960人が参加し、賞金総額は4億8100万ドルを超えました。いずれもシリーズ史上最高記録です。WSOPのイベントポートフォリオには、5大陸で年間約50のWSOPサーキットイベント、WSOPヨーロッパ（2007年開始）、WSOPパラダイス（2023年開始）、そして記録的な参加者数を誇るWSOPオンラインフェスティバルが含まれます。WSOPライブイベントへの国際サテライトトーナメントは、世界最大のポーカールームであるGGPokerで独占的に開催されています。詳細は、www.wsop.comをご覧ください。

ソラナについて

ソラナは、インターネット資本市場、決済、AIエージェント、暗号通貨アプリケーションを支える高性能ネットワークです。ソラナは単一のグローバルステートマシンとして動作し、オープンかつ相互運用可能、そして分散型となっています。詳細については、solana.comをご覧ください。

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