Abbove versterkt zijn bankpositie met de uitrol van zijn platform bij ING in België

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--De Belgische WealthTech Abbove kondigt de integratie van zijn platform voor vermogensplanning bij ING in België aan. De bank werkt aan een nieuwe ervaring voor digitale vermogensplanning, ING Financial Compass, beschikbaar voor zijn klanten van Personal Banking en Private Banking, gebouwd op Abbove-technologie en specifiek aan zijn adviesmodel aangepast.

Deze samenwerking markeert een nieuwe stap in Abbove's ontwikkeling bij Europese financiële instellingen en weerspiegelt hoe de verwachtingen van banken en hun klanten naar een meer holistische benadering van vermogensbegeleiding aan het verschuiven zijn.

Een platform op maat van de specifieke behoeften van ING in België

Hoewel ING Financial Compass is gebouwd op het technologische fundament van Abbove, werd de oplossing geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van ING België, zijn adviseurs en zijn klanten.

De klanttrajecten, de begeleidingsmethodologieën en de vermogensdoelstellingen die eigen zijn aan de segmenten die de bank bedient, werden geïntegreerd in de gebruikerservaring.

Deze aanpak stelt ING België in staat een oplossing aan te bieden die coherent is met zijn identiteit en adviesmodel, terwijl het profiteert van de robuustheid en de innovaties van het Abbove-platform.

Een vermogenservaring ontworpen voor Personal Banking- en Private Banking-klanten

Via ING Financial Compass kunnen klanten hun vermogensinformatie centraliseren, hun holistische situatie visualiseren en de evolutie ervan in de tijd opvolgen.

Het platform maakt het ook mogelijk om familiale, financiële en successierechtelijke informatie te structureren, zodat de belangrijke stappen in het vermogensleven kunnen worden voorbereid en overdrachtsaspecten tijdig kunnen worden geanticipeerd.

Voor de adviseurs biedt dit holistische beeld een dialoogondersteuning waarmee gesprekken met families kunnen worden verdiept en de meest relevante oplossingen kunnen worden geïdentificeerd in functie van hun doelstellingen.

Een belangrijke stap in de evolutie van Abbove

Met deze uitrol wordt de Abbove-technologie nu niet alleen ter beschikking gesteld van de Private Banking-klanten van ING België, maar ook van zijn Personal Banking-klanten.

Deze evolutie is een belangrijke stap voor Abbove. Historisch gezien hoofdzakelijk gebruikt in de wereld van vermogensadvies, private banking en family offices, toont het platform vandaag zijn capaciteit om tegemoet te komen aan de behoeften van een breder publiek dat wil profiteren van een gestructureerde begeleiding rond zijn levensprojecten, zijn vermogen en zijn successie.

Het bevestigt ook de capaciteit van Abbove om financiële instellingen te ondersteunen bij de grootschalige uitrol van een moderne benadering van vermogensplanning.

Een nieuwe generatie vermogensbegeleiding

Abbove heeft de afgelopen jaren zijn positie als één van de Europese referentie-actoren op het gebied van digitale vermogensplanning gevestigd.

De technologie stelt adviseurs en hun klanten in staat een gedeelde visie op hun vermogenssituatie op te bouwen, doelstellingen te definiëren en een coherente strategie voor de lange termijn te ontwikkelen.

Waar veel tools beperkt blijven tot het presenteren van gegevens, structureert Abbove het vermogensgesprek en bevordert het de samenwerking tussen families en hun adviseurs.

De uitrol bij ING België illustreert het vermogen van het platform om te integreren in de meest veeleisende bankomgevingen, terwijl het zich aanpast aan de specificiteiten van elke instelling.

Wat de CEO van Abbove hierover zegt

“Deze samenwerking met ING België is een belangrijke mijlpaal voor Abbove. Ze versterkt onze positie als referentie-acteur op de Europese bankenmarkt en markeert een significante evolutie in onze trajectorie met de opening van ons platform voor het Personal Banking-segment, naast het Private Banking. Ze bevestigt de capaciteit van Abbove om grote financiële instellingen te begeleiden bij de uitrol van gepersonaliseerde vermogensplanning op grotere schaal.”

— Guillaume Desclée, CEO, Abbove

Over Abbove

Opgericht in 2017 in Brussel is Abbove een Europees platform voor vermogensplanning voor financiële instellingen. Via een B2B2C white label-model stelt het private banken, vermogensbeheerders en family offices in staat om op grote schaal gepersonaliseerde vermogensbegeleiding te bieden, terwijl het bruikbare vermogensdata structureert. Meer dan 1.200 adviseurs gebruiken Abbove om bijna 40.000 gezinnen — meer dan 200.000 individuen — in Europa te begeleiden. Tot zijn kliënten behoren vier toonaangevende banken: BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, ING en Quintet Private Bank. Beschikbaar in België, Frankrijk en Luxemburg is het platform ISO 27001- en ISAE 3000 Type 2-gecertificeerd. Meer informatie: https://www.abbove.com/nl?utm_Campaign=BusinessWire

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