GENESIS Pharma étend son partenariat commercial stratégique avec Alnylam Pharmaceuticals dans le domaine des thérapies fondées sur l'ARNi à la région nordique

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, une société biopharmaceutique régionale de premier plan spécialisée dans la commercialisation de médicaments innovants en Europe, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat commercial de longue date avec Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : ALNY), leader dans le domaine des thérapies fondées sur l'ARNi. L'accord élargi étend la portée géographique de la collaboration à quatre marchés nordiques – le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède – en plus des treize marchés d'Europe du Sud-Est déjà couverts par le partenariat. GENESIS Pharma commercialisera un portefeuille de thérapies fondées sur l'ARNi destinées aux cardiomyopathies graves et aux maladies génétiques rares sur dans l'ensemble de ces marchés.

Le partenariat, établi en 2019 pour l'Europe du Sud-Est, a progressivement évolué pour englober un portefeuille et une couverture géographique plus larges, couvrant la Grèce, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro, Malte et le Kosovo. Cette dernière extension stratégique renforce l'engagement commun des deux sociétés à améliorer l'accès des patients à des thérapies innovantes à travers l'Europe, en particulier dans les régions où les besoins médicaux insatisfaits sont encore importants.

Norton Oliveira, vice-président senior et responsable des partenariats et des marchés émergents chez Alnylam Pharmaceuticals, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat solide et bien établi avec GENESIS Pharma et nous sommes ravis de l'étendre à l'ensemble de la région nordique. Notre engagement est d’apporter un changement radical pour les patients du monde entier. En collaborant avec GENESIS Pharma, nous pouvons continuer à répondre aux besoins d’un nombre encore plus grand de patients et de leurs familles, leur permettant ainsi de bénéficier des thérapies innovantes d’Alnylam basées sur l’ARNi. »

Constantinos Evripides, directeur général de GENESIS Pharma, a déclaré : « Depuis 2019, nous travaillons en étroite collaboration avec Alnylam pour garantir l’accès des patients dans toute l’Europe du Sud-Est. L’expansion dans les pays nordiques marque une étape importante de notre partenariat et reflète nos efforts constants pour renforcer notre présence en Europe, en nous appuyant sur notre héritage de trois décennies et notre engagement en faveur de la biotechnologie. En combinant la science pionnière d’Alnylam avec notre solide expertise régionale pour rapprocher l’innovation des patients, nous continuons à étendre notre portée et à renforcer la valeur que nous apportons à l’ensemble des systèmes de santé. Nous sommes honorés de la confiance qu’Alnylam accorde à notre entreprise et à notre personnel. »

À propos de l’iARN

L'ARNi (interférence ARN) est un processus cellulaire naturel de silençage génique qui représente aujourd'hui l'un des domaines les plus prometteurs et en pleine expansion de la biologie et du développement de médicaments.1 Sa découverte a été saluée comme « une avancée scientifique majeure, du genre de celles qui ne surviennent qu'une fois tous les dix ans environ », et a été récompensée par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2006.2 En exploitant le processus biologique naturel de l'ARNi qui se produit dans nos cellules, une nouvelle classe de médicaments, connue sous le nom de thérapies ARNi, est désormais une réalité. Les petits ARN interférents (siRNA), molécules qui interviennent dans l’ARNi et constituent la plateforme thérapeutique ARNi d’Alnylam, agissent en amont des médicaments actuels en inhibant puissamment l’ARN messager (ARNm) – précurseur génétique des protéines – qui code pour les protéines responsables de maladies ou impliquées dans les voies pathologiques, empêchant ainsi leur production.1 Il s’agit d’une approche révolutionnaire susceptible de transformer la prise en charge des patients atteints de maladies génétiques et autres.

À propos de GENESIS Pharma

GENESIS Pharma est une société biopharmaceutique européenne spécialisée dans la commercialisation de produits biopharmaceutiques innovants destinés au traitement de maladies graves et rares, présente actuellement dans 24 pays européens. Fondée en 1997, GENESIS Pharma a été l’une des premières sociétés pharmaceutiques de la région à se spécialiser dans la commercialisation, la vente et la distribution de produits biopharmaceutiques. GENESIS Pharma dispose d'un solide portefeuille dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, grâce à des alliances stratégiques de longue date avec certaines des principales sociétés biopharmaceutiques internationales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.genesispharma.com et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCES

1 Elbashir SM, Harborth J, Lendeckel W, et al. Nature. 2001;411(6836):494-498.

2 Zamore P. Cell. 2006;127(5):1083-1086.