Abbove consolida su posicionamiento en el sector bancario con el despliegue de su plataforma en ING Belgium
Abbove consolida su posicionamiento en el sector bancario con el despliegue de su plataforma en ING Belgium
BRUSELAS--(BUSINESS WIRE)--Abbove, la empresa belga especializada en tecnologías para la gestión patrimonial, acaba de anunciar la puesta en marcha de su plataforma de planificación patrimonial en ING Belgium. La entidad bancaria pondrá a disposición de sus clientes de banca personal y banca privada una nueva experiencia digital de planificación patrimonial, ING Financial Compass, respaldada por la tecnología de Abbove y adaptada específicamente a su modelo de asesoramiento.
Este acuerdo refuerza la presencia de Abbove en el ámbito financiero europeo y refleja la creciente demanda, por parte de los bancos y de sus clientes, de un enfoque más integral del asesoramiento y la planificación patrimonial.
Una plataforma adaptada a las necesidades específicas de ING Belgium.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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