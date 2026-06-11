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Abbove consolida su posicionamiento en el sector bancario con el despliegue de su plataforma en ING Belgium

original ING Belgium trusts Abbove's technology

ING Belgium trusts Abbove's technology

BRUSELAS--(BUSINESS WIRE)--Abbove, la empresa belga especializada en tecnologías para la gestión patrimonial, acaba de anunciar la puesta en marcha de su plataforma de planificación patrimonial en ING Belgium. La entidad bancaria pondrá a disposición de sus clientes de banca personal y banca privada una nueva experiencia digital de planificación patrimonial, ING Financial Compass, respaldada por la tecnología de Abbove y adaptada específicamente a su modelo de asesoramiento.

Este acuerdo refuerza la presencia de Abbove en el ámbito financiero europeo y refleja la creciente demanda, por parte de los bancos y de sus clientes, de un enfoque más integral del asesoramiento y la planificación patrimonial.

Una plataforma adaptada a las necesidades específicas de ING Belgium.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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contact@abbove.com
+32 2 669 71 71

Industry:

Abbove

Details
Headquarters: Brussels, Brussels
CEO: Guillaume Desclée
Employees: 20
Organization: PRI
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