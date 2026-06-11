Visa collabora con OpenAI per promuovere la prossima generazione del commercio basato sull'AI
Visa collabora con OpenAI per promuovere la prossima generazione del commercio basato sull'AI
La nuova collaborazione porta la rete globale di pagamento di Visa a una delle più grandi piattaforme di AI e mira a favorire transazioni sicure e senza attriti e più ampi casi d'uso basati sull'AI in ambienti commerciali supportati da agenti
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato una collaborazione strategica con OpenAI per consentire pagamenti Visa sicuri all'interno del commercio agentico, consentendo pagamenti senza attrito e affidabili in OpenAI. Le aziende hanno fatto l'annuncio al Visa Payments Forum di San Francisco. Attraverso la collaborazione, Visa fornirà la sua rete globale, le capacità di autenticazione e gestione delle credenziali e l'infrastruttura di sicurezza per supportare le esperienze di commercio agentico, aiutando i consumatori e le aziende a interagire ed effettuare transazioni con fiducia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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