Visa s'associe à OpenAI pour développer la prochaine génération de commerce basé sur l'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec OpenAI afin de permettre des paiements Visa sécurisés dans les environnements de commerce agentique, garantissant ainsi des paiements fluides et fiables au sein de l'écosystème OpenAI. Les deux entreprises ont fait cette annonce lors du Visa Payments Forum à San Francisco. Grâce à ce partenariat, Visa mettra à disposition son réseau international, ses capacités de gestion des identifiants et son infrastructure de sécurité pour soutenir les expériences de commerce agentique, permettant ainsi aux consommateurs et aux entreprises d’interagir et d’effectuer des transactions en toute confiance.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large « Visa Intelligent Commerce », qui vise à étendre les capacités de paiement sécurisées à de nouveaux environnements numériques. Ensemble, Visa et OpenAI exploreront également une gamme d'applications d'entreprise, notamment des expériences destinées aux développeurs et optimisées par Codex, ainsi que des flux de travail plus automatisés et conversationnels, alors que l'IA continue d'évoluer pour devenir une interface essentielle aux interactions numériques.

Dans le cadre de ce partenariat, les capacités de paiement de Visa seront intégrées aux expériences OpenAI, offrant aux développeurs et aux commerçants un moyen simplifié d’accepter les paiements Visa initiés par des agents. Aux côtés d’OpenAI, Visa fournira le réseau sous-jacent, la tokenisation et les capacités de gestion des risques qui garantissent des transactions fiables et sécurisées.

Les transactions s'effectueront dans le cadre d'autorisations, de politiques et de contrôles clairement définis pour les utilisateurs, tels que des limites de dépenses, des catégories de commerçants ou des autorisations requises. Les transactions utiliseront des identifiants Visa tokenisés ainsi qu'une autorisation en temps réel et une surveillance des fraudes, contribuant ainsi à garantir une sécurité renforcée et la protection des consommateurs dans le cadre de ces nouvelles expériences de paiement basées sur l'IA.

« L'IA va transformer le commerce plus profondément que ne l'ont jamais fait Internet ou la technologie mobile », a déclaré Jack Forestell, directeur des produits et de la stratégie chez Visa. « Au fur et à mesure que les agents IA deviennent des acteurs actifs de l'économie, Visa s'attache à garantir que les transactions soient fiables, sécurisées et fluides. C'est l'infrastructure que nous construisons avec des partenaires comme OpenAI. »

« Le commerce va se développer dans bien plus d’endroits et de façons différentes qu’aujourd’hui, et les agents joueront un rôle de plus en plus important en aidant les utilisateurs à effectuer des tâches liées à l’argent, qu’il s’agisse d’achats, de paiements ou de transactions plus complexes », a déclaré Marco Mahrus, responsable des partenariats commerciaux chez OpenAI. « En nous intégrant à Visa Intelligent Commerce, nous mettons en place l'infrastructure nécessaire à des transactions sécurisées, transparentes et contrôlées par l'utilisateur, aidant ainsi les gens à tirer davantage parti des agents IA tout en ayant l'assurance que leurs paiements sont traités en toute sécurité. »

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

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